El proyecto de ley mujeres y disidencias en la música uruguaya, presentado en la legislatura pasada por las entonces senadoras Sandra Lazo (Frente Amplio) y Gloria Rodríguez (Partido Nacional), propone establecer un cupo mínimo que garantice el acceso de artistas mujeres y disidencias a los eventos musicales.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La actual legislatura reanudó el estudio de la iniciativa, que está actualmente en análisis de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Cámara de Senadores.

Género Programación de La Trastienda sin mujeres: polémica llega al Parlamento y un proyecto de ley busca imponer cuotas

Según explicó en la sesión del martes 21 la presidenta de la comisión, la senadora frenteamplista Constanza Moreira, el proyecto “recoge la preocupación por un fenómeno que está muy extendido, que es la discriminación de género en los espectáculos de música”.

A continuación citó como “ejemplo muy reciente” la inauguración de la nueva temporada en La Trastienda , “un lugar al que concurre mucha gente sistemáticamente y se presentan los grandes valores de nuestra nación en música”.

“Cuando publicaron la grilla, se pudo comprobar que hay 15 artistas nacionales y son todos hombres”, señaló Moreira.

La senadora recordó que la compositora e intérprete Laura Canoura ha señalado repetidas veces que “esto está pasando todo el tiempo”.

LauraCanoura_PV

La Trastienda cerró sus puertas en 2025. Cuando un año después se anunció su reapertura y la programación para los primeros meses, la grilla levantó polémica por estar compuesta 100% por artistas hombres, entre ellos Buitres, La Triple Nelson, Fernando Cabrera y Franny Glass.

Varias figuras de la música local expresaron en redes sociales su sorpresa y enojo por la ausencia de artistas mujeres. “Ya lo dijo Artigas: ‘Nada podemos esperar si no es de nosotras mismas’”, escribió en X Canoura. Luciano Supervielle, en tanto, escribió: “La grilla de reapertura de La Trastienda es casi exclusivamente masculina (me incluyo). Y son principalmente mujeres quienes lo están señalando —lo cual ya dice bastante—. (…) Construir una sociedad más justa es tarea de todos y todas. Pero el primer paso es reconocer lo profundamente machista que somos como sociedad”.

“Quería expresar esta situación porque me sensibilizó mucho este tema”, dijo durante el debate en comisión la senadora Moreira. Y planteó que era necesario analizar la propuesta legislativa.

El texto propuesto por las exsenadoras Lazo (actual ministra de Defensa) y Rodríguez (actual senadora suplente) plantea que los eventos musicales organizados, auspiciados o que utilicen, de manera directa o indirecta, dineros de origen estatal deberán contar en su grilla con el 50%, como mínimo, de propuestas de artistas mujeres y disidencias nacionales. Establece multas para sancionar los incumplimientos.

ConstanzaMoreira_MZINA

“El objetivo de esta comisión no es aceptar la propuesta tal como está, sino escuchar a algunas de las voces que tienen que ver con este proyecto”, señaló Moreira.

Afrodescendientes e indígenas

En la legislatura pasada varias delegaciones concurrieron al Parlamento a dar su opinión, como la organización Más Músicas, Agadu, la Secretaría de Género del PIT-CNT, la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura y el Instituto Nacional de Música.

La comisión resolvió distribuir entre sus integrantes la versión taquigráfica de esas instancias para evitar volver a citar a las organizaciones que ya se pronunciaron —a excepción de aquellas que cambiaron su integración— y reanudar el estudio escuchando nuevas opiniones el martes 28.

“Este proyecto, que obliga a la participación de algunas mujeres en los espectáculos, entraña toda una compleja situación de fondos y exoneraciones. Obviamente, esta disposición solo aplica para aquello en lo que participa el Estado, porque no podemos obligar a los privados. En el caso de que sí participe el Estado, nuestra contraparte es pedirle un principio de no discriminación de género”, explicó Moreira.

La senadora suplente Susana Andrade consideró “excelente” el proyecto de ley y propuso una modificación: incorporar también, de manera expresa, a las “personas afrodescendientes e indígenas” en todo el articulado del proyecto.