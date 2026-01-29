La Trastienda reabrirá sus puertas en marzo

Con la consigna “Nuevos líderes, misma esencia”, la sala de conciertos de Fernández Crespo y Paysandú será dirigida por los empresarios del entretenimiento Enrique Quinteros y Fernando Herrero

La Trastienda iniciará su segunda época en el mismo local donde funcionó durante 17 temporadas, hasta hace un año. Tal como informó Búsqueda en marzo de 2025, la reapertura de la sala de conciertos situada en Fernández Crespo y Paysandú era segura, aunque aún no estaba confirmada la fecha debido a que eran necesarias varias refacciones en el inmueble.

Este jueves 29 los nuevos responsables del local, un grupo encabezado por Enrique Quinteros y Fernando Herrero, anunciaron que reabrirá en marzo próximo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Trastienda Uruguay (@latrastiendamvd) “El 1° de marzo de 2025, un grupo de empresarios artísticos se animaron al desafío de tomar la emblemática sala, impulsando una renovación integral que respetará su legado y enfocados hacia el futuro”, dice el comunicado divulgado en la mañana de este jueves 29. Agrega que el relanzamiento “no es solo una reapertura: representa el inicio de un ambicioso plan de expansión sudamericano, alineado con la sala matriz La Trastienda Buenos Aires”.

Los responsables del nuevo proyecto informaron que en 2025 hubo un cambio de firma en la sala porteña, que hizo posible la reapertura montevideana con el mismo nombre. Según explican, La Trastienda Buenos Aires fue adquirida por un grupo empresarial argentino encabezado por Federico Moya y Agustina Albistur, “experto en gestión de salas tales como el Club de la Música Torcuato Tasso y el histórico Teatro Ateneo”. Uno se los objetivos de la empresa argentina es la expansión de La Trastienda en Sudamérica. “Así nace la idea y la alianza estratégica de volver a traer a Montevideo la marca”.

La trastienda.jpg Concierto en La Trastienda Durante 2025, según informan los responsables, “se invirtió en mejoras edilicias para adaptarse a los tiempos modernos, sin diluir la esencia que la convirtió en un ícono cultural”.