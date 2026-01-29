La Trastienda reabrirá sus puertas en marzo

La Trastienda iniciará su segunda época en el mismo local donde funcionó durante 17 temporadas, hasta hace un año. Tal como informó Búsqueda en marzo de 2025, la reapertura de la sala de conciertos situada en Fernández Crespo y Paysandú era segura, aunque aún no estaba confirmada la fecha debido a que eran necesarias varias refacciones en el inmueble.
“El 1° de marzo de 2025, un grupo de empresarios artísticos se animaron al desafío de tomar la emblemática sala, impulsando una renovación integral que respetará su legado y enfocados hacia el futuro”, dice el comunicado divulgado en la mañana de este jueves 29. Agrega que el relanzamiento “no es solo una reapertura: representa el inicio de un ambicioso plan de expansión sudamericano, alineado con la sala matriz La Trastienda Buenos Aires”.
Los responsables del nuevo proyecto informaron que en 2025 hubo un cambio de firma en la sala porteña, que hizo posible la reapertura montevideana con el mismo nombre. Según explican, La Trastienda Buenos Aires fue adquirida por un grupo empresarial argentino encabezado por Federico Moya y Agustina Albistur, “experto en gestión de salas tales como el Club de la Música Torcuato Tasso y el histórico Teatro Ateneo”. Uno se los objetivos de la empresa argentina es la expansión de La Trastienda en Sudamérica. “Así nace la idea y la alianza estratégica de volver a traer a Montevideo la marca”.
Durante 2025, según informan los responsables, “se invirtió en mejoras edilicias para adaptarse a los tiempos modernos, sin diluir la esencia que la convirtió en un ícono cultural”.
Según informa la nueva filial montevideana de La Trastienda, Quinteros y Herrero tienen vasta experiencia en proyectos de entretenimiento, espectáculos y eventos juveniles, “y una mirada innovadora enfocada en la evolución de los consumos culturales y en la conexión auténtica con las nuevas generaciones”. De todos modos, aseguran que La Trastienda conservará su identidad “tras 17 años de éxito”.
Si bien aún no se conoce la grilla inaugural, La Trastienda promete “una grilla diversa” a partir de marzo, compuesta de “conciertos, shows y eventos que atraigan a fieles seguidores y nuevas audiencias”. El foco, sostienen, “está en ampliar la oferta –más géneros, producciones de alto nivel y experiencias inmersivas– para hacer viable el proyecto regional, siempre preservando las historias y la magia que guarda entre sus paredes”.