Salle y diputado colorado preparan denuncia penal por compra de María Dolores; blancos analizan si acompañan

La decisión se tomó luego de que la Cámara de Representantes pospusiera hasta diciembre, con votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, tratar la solicitud de instalar una comisión investigadora en el Parlamento

Gustavo Salle y Pedro Bordaberry en la conferencia de prensa en que anunciaron la solicitud de que se instale una comisión investigadora por María Dolores.

Por segunda vez en menos de un mes, el diputado Gustavo Salle marca el rumbo que prevé seguir al menos parte de la coalición republicana. Sucedió durante la primera interpelación en Diputados, cuando blancos, colorados y el Partido Independiente votaron una moción que propuso Identidad Soberana. Y está previsto que sucede en las próximas horas, cuando presente una denuncia penal para que la Justicia investigue la compra de la estancia María Dolores en Florida por US$ 32,5 millones por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).

La Cámara de Representantes tenía en el orden del día de la sesión del martes 2 el tratamiento de la solicitud de instalar una comisión investigadora sobre esta compra, pero unas horas antes, en la coordinación interpartidaria, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone propuso, como había adelantado en Búsqueda, que se trate el asunto después de que el Parlamento apruebe el proyecto de ley de Presupuesto. Lo planteó bajo el argumento de que esa es la principal “prioridad“ política y que su partido cuenta solo con dos legisladores para atender todos los asuntos parlamentarios. El Frente Amplio anunció entonces que acompañaría su moción y, a pesar de los intentos de blancos y colorados para que la cámara tratara antes el asunto (en octubre), la iniciativa del cabildante fue aprobada.

Diputados resolvió, gracias a los dos votos de Cabildo y los 48 frenteamplistas, postergar hasta el 9 de diciembre el tratamiento de la propuesta de crear una comisión investigadora. La decisión fue cuestionada por el resto de los partidos políticos. El diputado Salle fue el último en intervenir en la sesión del martes: “No voy a esperar al Poder Legislativo, no voy a esperar la postergación. Se puede denunciar. Voy a denunciar” ante la Fiscalía, anunció.

Detrás de él estaba el diputado colorado Juan Martín Jorge, de Vamos Uruguay, quien presentó la denuncia ante la presidencia de la Cámara de Representantes para que se creara la comisión investigadora. Salle dijo en sala que le pediría a Jorge “todos los elementos que tiene“ para denunciar penalmente el hecho. Y Jorge, tras la sesión parlamentaria, le respondió que le interesaría acompañarlo, pero que esa decisión debía respaldarla la bancada y el Partido Colorado. Salle contactó entonces al senador Pedro Bordaberry, el referente de Vamos Uruguay, y le propuso que lo acompañaran a presentar la denuncia. El sector colorado que lidera le dio el visto bueno a Jorge para avanzar en ese sentido.

