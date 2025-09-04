Salle y diputado colorado preparan denuncia penal por compra de María Dolores; blancos analizan si acompañan
La decisión se tomó luego de que la Cámara de Representantes pospusiera hasta diciembre, con votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, tratar la solicitud de instalar una comisión investigadora en el Parlamento
Gustavo Salle y Pedro Bordaberry en la conferencia de prensa en que anunciaron la solicitud de que se instale una comisión investigadora por María Dolores.
Por segunda vez en menos de un mes, el diputado Gustavo Salle marca el rumbo que prevé seguir al menos parte de la coalición republicana. Sucedió durante la primera interpelación en Diputados, cuando blancos, colorados y el Partido Independiente votaron una moción que propuso Identidad Soberana. Y está previsto que sucede en las próximas horas, cuando presente una denuncia penal para que la Justicia investigue la compra de la estancia María Dolores en Florida por US$ 32,5 millones por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC).
La Cámara de Representantes tenía en el orden del día de la sesión del martes 2 el tratamiento de la solicitud de instalar una comisión investigadora sobre esta compra, pero unas horas antes, en la coordinación interpartidaria, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone propuso, como había adelantado en Búsqueda, que se trate el asunto después de que el Parlamento apruebe el proyecto de ley de Presupuesto. Lo planteó bajo el argumento de que esa es la principal “prioridad“ política y que su partido cuenta solo con dos legisladores para atender todos los asuntos parlamentarios. El Frente Amplio anunció entonces que acompañaría su moción y, a pesar de los intentos de blancos y colorados para que la cámara tratara antes el asunto (en octubre), la iniciativa del cabildante fue aprobada.
Diputados resolvió, gracias a los dos votos de Cabildo y los 48 frenteamplistas, postergar hasta el 9 de diciembre el tratamiento de la propuesta de crear una comisión investigadora. La decisión fue cuestionada por el resto de los partidos políticos. El diputado Salle fue el último en intervenir en la sesión del martes: “No voy a esperar al Poder Legislativo, no voy a esperar la postergación. Se puede denunciar. Voy a denunciar” ante la Fiscalía, anunció.
Detrás de él estaba el diputado colorado Juan Martín Jorge, de Vamos Uruguay, quien presentó la denuncia ante la presidencia de la Cámara de Representantes para que se creara la comisión investigadora. Salle dijo en sala que le pediría a Jorge “todos los elementos que tiene“ para denunciar penalmente el hecho. Y Jorge, tras la sesión parlamentaria, le respondió que le interesaría acompañarlo, pero que esa decisión debía respaldarla la bancada y el Partido Colorado. Salle contactó entonces al senador Pedro Bordaberry, el referente de Vamos Uruguay, y le propuso que lo acompañaran a presentar la denuncia. El sector colorado que lidera le dio el visto bueno a Jorge para avanzar en ese sentido.
Los abogados Salle y Jorge se reunirán este jueves 4 para redactar el escrito. “Tengo la intención de acompañar la denuncia penal. Estamos estudiando el tema desde el punto de vista profesional con los técnicos del Partido Colorado a efectos de hacer algo correcto, preciso, profesional y serio, y entiendo que lo ideal es que tenga los máximos apoyos posibles del resto de los partidos”, dijo el diputado colorado a Búsqueda.
Bordaberry contactó este miércoles 3 a senadores del Partido Nacional para consultar su interés en participar de la denuncia y los blancos analizan por estas horas si acompañan. A su vez, Salle invitó a sumarse al diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. “Es una acción que perfectamente podríamos emprender en conjunto”, dijo Sotelo a Búsqueda, y aclaró que aún está analizando el asunto. De todas maneras, sostuvo que “eso no puede anular la investigación parlamentaria”, porque mientras que la Justicia investiga si se cometieron delitos, las comisiones investigadoras del Parlamento pueden buscar irregularidades y conductas políticamente reprochables, aunque no configuren delitos.
Salle y Ojeda
Postergación
Durante la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, el 13 de agosto en el Senado, Bordaberry enumeró 13 “normas constitucionales y legales infringidas” en la adquisición de María Dolores, y destacó la falta de un voto en el Directorio del INC para la compra del campo. Este paquete de supuestas irregularidades motivó la denuncia de Jorge ante la Cámara de Representantes para que se investigue el tema en ese ámbito.
Los senadores colorados Andrés Ojeda y Gustavo Zubía expresaron en esa interpelación que la cámara debía presentar los planteos ante la Fiscalía. Pero esta iniciativa se postergó debido a que el senador blanco Carlos Camy le dijo a Ojeda que lo recomendable era pasar el caso a la “junta anticorrupción” o a la Fiscalía una vez culminado el proceso parlamentario de tratamiento del tema, lo que fue aceptado entonces por el senador de Unir Para Crecer y secretario general del Partido Colorado.