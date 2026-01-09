  • Cotizaciones
    viernes 09 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Uruguay aceptó invitación de Japón para que el presidente Orsi realice una visita oficial a ese país

    El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Iwao Horii, encabezó una delegación a Montevideo, en la que ofreció cooperación en temas de “ciberseguridad” y combate al “crimen organizado”

    Vicecanciller Valeria Csukasi junto al ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Horii Iwao

    Vicecanciller Valeria Csukasi junto al ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Horii Iwao

    FOTO

    Embajada de Japón
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El gobierno uruguayo aceptó la invitación de Japón para que el presidente Yamandú Orsi haga una visita oficial a ese país. El objetivo es que el viaje tenga lugar este año, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.

    La invitación fue cursada por el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, Horii Iwao, quien encabeza una misión oficial en la región. La recorrida incluye Uruguay, Estados Unidos, Panamá y Ecuador.

    Leé además

    En la plaza de la Democracia —de la Bandera—, una manifestación de venezolanos residentes en Uruguay en enero de 2019, reclamando la nulidad de las autoridades de su país que habían asumido por esos días. 
    Frente Amplio

    Crisis en Venezuela expone diferencias entre la posición del Ejecutivo, el Frente Amplio y sus legisladores

    Por Santiago Sánchez
    el gobierno ratifica su critica a la operacion militar de ee.uu. en venezuela y pide ?solucion democratica?
    Frente Amplio

    El gobierno ratifica su crítica a la operación militar de EE.UU. en Venezuela y pide “solución democrática”

    Por Redacción Búsqueda

    El ministro llegó ayer jueves a Montevideo y su agenda, según un comunicado de la embajada japonesa, tenía previstas reuniones con autoridades del gobierno, “organizaciones de inmigrantes y descendientes japoneses (nikkéi), personas vinculadas a empresas japonesas, entre otros, con el objetivo de fortalecer aún más las relaciones bilaterales”.

    Este viernes, Iwao se reunió con la ministra del Interior interina, Gabriela Valverde, con quien conversó sobre temas de “seguridad” y “tecnología”. Uno de los focos de la reunión, según el comunicado del ministerio, fue el combate al “crimen organizado y la ciberseguridad”, temas en los que Japón ofreció “su colaboración”.

    La agenda incluyó reuniones en el Ministerio de Economía, donde se reunió con el ministro interino Martín Vallcorba; en la Cancillería con la viceministra Valeria Csukasi, y un encuentro con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. También mantuvo un almuerzo con el canciller Mario Lubetkin.

    Tras la reunión, Cosse informó que el Estado “será beneficiario de un fondo de cooperación superior al millón de dólares” proveniente de Japón, “destinado a apoyar trabajos de mejora en materia de seguridad pública”.

    Embed

    Visita a China

    Si se concreta, no será la única visita de Orsi a la región este año. El mandatario viajará a China a comienzos de febrero, con una delegación que integrarán, entre otros, el canciller Lubetkin, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, el nuevo secretario de Ciencia y Tecnología, David González, el presidente del Banco República, Álvaro García. También irán los intendentes Nicolás Olivera (Paysandú), Francisco Legnani (Canelones) y Carlos Albisu (Salto).

    El gobierno invitó a empresarios a sumarse a la misión oficial, quienes tienen plazo hasta el 13 de enero para confirmar su participación.

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo
    Teatro

    Verónica Llinás hace llorar de risa en ‘Una Navidad de mierda’, en el hotel Enjoy Punta del Este

    Por Javier Alfonso

    Te Puede Interesar

    UE-Mercosur: el gobierno buscará ratificación rápida en Uruguay y cree que en Europa “no será sencilla”

    UE-Mercosur: el gobierno buscará ratificación rápida en Uruguay y cree que en Europa “no será sencilla”

    Por Redacción Búsqueda
    Vicecanciller Valeria Csukasi junto al ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Horii Iwao

    Uruguay aceptó invitación de Japón para que el presidente Orsi realice una visita oficial a ese país

    Por Redacción Búsqueda
    Así es Esteros de Farrapos, el paisaje que conserva las tres islas que fueron donadas al Estado uruguayo

    Así es Esteros de Farrapos, el paisaje que conserva las tres islas que fueron donadas al Estado uruguayo

    Por Milene Breito Pistón
    Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

    “Caja de profesionales” advierte por “vacíos” y “errores de redacción” en su última reforma

    Por Catalina Misson