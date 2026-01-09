Uruguay aceptó invitación de Japón para que el presidente Orsi realice una visita oficial a ese país

El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Iwao Horii, encabezó una delegación a Montevideo, en la que ofreció cooperación en temas de “ciberseguridad” y combate al “crimen organizado”

El gobierno uruguayo aceptó la invitación de Japón para que el presidente Yamandú Orsi haga una visita oficial a ese país. El objetivo es que el viaje tenga lugar este año, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La invitación fue cursada por el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, Horii Iwao, quien encabeza una misión oficial en la región. La recorrida incluye Uruguay, Estados Unidos, Panamá y Ecuador.

El ministro llegó ayer jueves a Montevideo y su agenda, según un comunicado de la embajada japonesa, tenía previstas reuniones con autoridades del gobierno, “organizaciones de inmigrantes y descendientes japoneses (nikkéi), personas vinculadas a empresas japonesas, entre otros, con el objetivo de fortalecer aún más las relaciones bilaterales”.

Este viernes, Iwao se reunió con la ministra del Interior interina, Gabriela Valverde, con quien conversó sobre temas de “seguridad” y “tecnología”. Uno de los focos de la reunión, según el comunicado del ministerio, fue el combate al “crimen organizado y la ciberseguridad”, temas en los que Japón ofreció “su colaboración”.

La agenda incluyó reuniones en el Ministerio de Economía, donde se reunió con el ministro interino Martín Vallcorba; en la Cancillería con la viceministra Valeria Csukasi, y un encuentro con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. También mantuvo un almuerzo con el canciller Mario Lubetkin.