Uruguay descartó alojar próxima Asamblea General de la OEA

Cuando asumió el gobierno la actual administración del Frente Amplio, se evaluó en el Ministerio de Relaciones Exteriores la posibilidad de que Uruguay se postule como anfitrión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebra una vez al año.
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Ser el país anfitrión otorga una visibilidad especial y permite una incidencia mayor en la agenda del evento y en su difusión, una plataforma que se alineaba a los objetivos de Uruguay —que este año asumió la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños— de consolidarse como interlocutor y referente en una región desafiada por una creciente polarización política.
Tanto en ámbitos diplomáticos como entre representantes de la sociedad civil se llegó a manejar la posibilidad de que Montevideo fuera la sede de la próxima asamblea, a celebrarse en 2027.
Primera sesión plenaria de la 56 Asamblea General de la OEA
Raúl Pérez/OEA
Sin embargo, fuentes políticas y diplomáticas dijeron a Búsqueda que esa posibilidad hoy se encuentra descartada. El principal motivo, indicaron, fue el económico. Organizar el evento implicaría para el país un costo de al menos US$ 2 millones, según las estimaciones más austeras del gobierno. En el Ministerio de Economía consideraron que la situación económica del país no permite asumir esa erogación, precisaron las fuentes. Por lo tanto, al menos por el momento, los planes quedaron en suspenso y Uruguay no será anfitrión el próximo año.
La última Asamblea General fue celebrada en la ciudad de Panamá entre el 22 y el 24 de junio y, de acuerdo con las autoridades panameñas, tuvo un costo de unos US$ 15 millones.
Cambios en la tendencia política en varios países
Además del factor económico, en el gobierno uruguayo evaluaron también que el viraje político en varios países de la región ha dejado en una posición más debilitada a los gobiernos progresistas. Asumir la responsabilidad de ser anfitrión en ese contexto sería particularmente desafiante para Uruguay, que podría quedar en minoría para lidiar con la corriente conservadora que impulsan países como Estados Unidos, explicaron las fuentes.
No obstante, precisamente por este contexto es que la posibilidad de que Uruguay asumiera un papel más protagónico generaba expectativas en la sociedad civil, según las consultas realizadas por Búsqueda.