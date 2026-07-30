Uruguay integra delegación que viajó a Bolivia en respaldo al gobierno de Rodrigo Paz

Uruguay integró la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que viajó a Bolivia para respaldar al gobierno de ese país y mantener reuniones con autoridades, representantes de la sociedad civil y del sector empresarial.
Un representante de Uruguay integró misión de la OEA que se reunirá con actores de la sociedad civil y del gobierno boliviano
Uruguay integró la delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que viajó a Bolivia para respaldar al gobierno de ese país y mantener reuniones con autoridades, representantes de la sociedad civil y del sector empresarial.
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El delegado uruguayo fue el representante ante la OEA, Edison Lanza. De acuerdo con una publicación en X de la organización, también integraron la comitiva el secretario general, Albert Ramdin, y diplomáticos de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Panamá y Perú.
“La misión actúa en cumplimiento de la resolución sobre Bolivia adoptada en la reciente asamblea de la OEA en Panamá, reafirmando su compromiso con la defensa de la democracia, el respaldo al gobierno democráticamente electo y el fortalecimiento del diálogo pacífico como la herramienta para resolver los conflictos”, explicó la organización.
La delegación se reunirá este jueves con el presidente Rodrigo Paz, quien enfrentó en los últimos meses levantamientos en diversas ciudades del país y es criticado por algunos sectores de izquierda por sus políticas y por la represión de las protestas.
En mayo, Uruguay planteó en la OEA su “preocupación” por la crisis en Bolivia y pidió cuidar la institucionalidad. Lanza expresó la “solidaridad” de la administración de Yamandú Orsi con el gobierno de Rodrigo Paz y con su “pueblo”. En esos días, el PIT-CNT acusó al presidente boliviano de seguir un camino de “autoritarismo” y “decadencia democrática”.