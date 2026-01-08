Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

El Partido Nacional condenó “al régimen dictatorial venezolano” y no respaldó la “intervención militar”, mientras que en el Partido Colorado solo se puso foco en la caída de Nicolás Maduro y en una “transición democrática real”

Fue una mañana inusitadamente agitada la del sábado 3 de enero. El operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, en la madrugada de Caracas, sacudieron la modorra política uruguaya en una fecha pautada por el ritmo cansino del verano. El tema se instaló de inmediato en la agenda de los partidos y expuso algunos vaivenes discursivos dentro de la oposición. La reacción inicial, la más obvia entre los dirigentes de la coalición republicana, fue la de celebración. Se puso el foco en la caída de Maduro y en el supuesto fin del régimen chavista.

“Entre Venezuela libre y democrática y la dictadura criminal y corrupta de Maduro, no hay punto medio. El silencio y mirar para el costado es la complicidad con el régimen que asesinó, torturó y desapareció a miles de venezolanos. Bienvenida, Venezuela libre, democrática y en paz”, publicó en su cuenta de X el senador blanco Javier García, uno de los primeros dirigentes nacionalistas en expresarse. Durante varias horas del sábado, ese fue el tenor de los comentarios públicos en la oposición, con la mira colocada en la detención del mandatario venezolano. “Desde el Partido Colorado saludamos la caída del dictador Maduro. La historia de la libertad es la historia del coraje de los pueblos para vencer tiranías. ¡Es tiempo de libertad! ¡Adelante Venezuela!”, escribió en X el secretario general de los colorados, Andrés Ojeda.

Ya sobre la tarde, luego de la conferencia de prensa del presidente estadounidense, Donald Trump, entre algunos dirigentes blancos comenzó a incomodar que no se subraye en las salidas públicas la intervención de Estados Unidos. Una fuente nacionalista señaló a Búsqueda que se originó una conversación interna al respecto: “Hubo matices, sí. Mas allá de que todos nos alegramos, también estaba la necesidad —sobre todo, de algunos más institucionalistas— de preservar la tradición del partido en cuanto a no apoyar actitudes imperialistas”. En el partido de Luis Alberto de Herrera el antimperialismo y el rechazo a la injerencia de potencias extranjeras en América Latina se suele repetir como un mantra.

El expresidente Luis Lacalle Pou esbozó un cuestionamiento. “No justifico la intervención armada. La pregunta es: ¿hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? ¿Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado? ¿Hasta cuándo tantos iban a callar o mirar para el costado?”, posteó en X.

“Todos éramos conscientes de que el ánimo coalicionista estaba exultante, pero que la declaración del partido debía ser consistente con su pasado”, dijo una fuente blanca. En la declaración del Partido Colorado no hubo mención a la intervención extranjera. “El dictador de Venezuela ha caído. Nicolás Maduro ya no gobierna, tras años de sostenerse ilegítimamente en el poder mediante la represión sistemática, el fraude electoral y el terrorismo de Estado. Se trata de un hecho histórico, largamente esperado por millones de venezolanos que padecieron persecución, prisión, exilio y muerte”, comienza el comunicado. Y cierra celebrando la apertura de una “etapa decisiva para que Venezuela inicie una transición democrática real, con instituciones legítimas y con el pleno reconocimiento del mandato popular expresado en las urnas”.