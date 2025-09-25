  • Cotizaciones
    Reflexión histórica

    Sr. director:

    Es cierto que hoy, 23 de setiembre, los medios de prensa escrita no dedican sus titulares a conmemorar la muerte del general don José Gervasio Artigas. En lugar de ello, encontramos noticias sobre la calvicie masculina, consejos para un pícnic o trucos para limpiar la televisión. En otros medios, se destaca la historia de una periodista deportiva que se muda a España o la que logró comprar su casa.

    Este contraste puede resultar desolador para quien siente profundamente el valor de la historia y el peso de la identidad nacional. La ausencia de Artigas en las portadas parece una herida en la memoria colectiva, una señal de que lo cotidiano ha eclipsado a lo trascendental. Las preocupaciones sobre el pelo, los planes de fin de semana o los logros individuales de figuras mediáticas ocupan el espacio que, quizás, debería reservarse para recordar a quien forjó la nación.

    La tristeza que produce este olvido no es infundada. Hay un temor legítimo a que, al dejar de honrar nuestras fechas patrias, perdamos el hilo de nuestra identidad. Si no recordamos de dónde venimos, ¿cómo sabremos quiénes somos? El olvido es, sin duda, la verdadera muerte para las ideas y los héroes. Cuando una sociedad deja de mirar hacia su pasado, corre el riesgo de volverse errante, sin raíces ni rumbo. La prensa, como reflejo de la sociedad, muestra lo que esta consume. Quizás el problema no sea solo de los medios, sino de una cultura que, en su prisa por vivir el presente, ha relegado la historia a un segundo plano. Tal vez sea momento de que, más allá de los titulares, cada uno de nosotros se detenga a recordar y a honrar a aquellos que nos dieron un país, para que la memoria de Artigas no dependa de un titular, sino que viva en el corazón de cada uruguayo.

    C.M.B.A.

    CI 3.219.650-4

    Opinión y Análisis

    La semana vista por Junior

    Latu

    El Latu buscará aumentar “ingresos genuinos” con foco en el cliente y ser un “referente” en innovación

    Empleo

    Los planes del Inefop: más llegada a colectivos vulnerables y oficina “móvil” por los barrios

    Fútbol Uruguayo

    Apuestas, transferencias y lavado en el fútbol: la ONU advierte sobre “grupos delictivos graves” en Uruguay y la región

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Presidente Yamandú Orsi durante un homenaje a José Mujica en Nueva York.

    En su primera visita a EE.UU., el presidente Orsi da señales a gobiernos de distinto signo político y al empresariado

    Por Redacción Búsqueda
    Sede del FMI en Washington. 

    Jefe de misión del FMI recomienda “medidas de ajuste adicionales” para bajar la trayectoria de la deuda

    Por Ismael Grau
    Gustavo Penadés en prisión preventiva en la cárcel de Florida.

    Gustavo Penadés pide que la Justicia lo juzgue “hecho contra hecho” y “no por ideologías”

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Yamandú Orsi y Gianni Infantino el 23 de septiembre, durante el encuentro de FIFA con parte de los organizadores del Mundial 2030. 

    Mundial 2030: encerrado en un “brete”, el gobierno negocia con la FIFA más recursos y apunta a privados

    Por  Juan Francisco Pittaluga  y Santiago Sánchez