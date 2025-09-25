Reflexión histórica

Es cierto que hoy, 23 de setiembre, los medios de prensa escrita no dedican sus titulares a conmemorar la muerte del general don José Gervasio Artigas. En lugar de ello, encontramos noticias sobre la calvicie masculina, consejos para un pícnic o trucos para limpiar la televisión. En otros medios, se destaca la historia de una periodista deportiva que se muda a España o la que logró comprar su casa.

Este contraste puede resultar desolador para quien siente profundamente el valor de la historia y el peso de la identidad nacional. La ausencia de Artigas en las portadas parece una herida en la memoria colectiva, una señal de que lo cotidiano ha eclipsado a lo trascendental. Las preocupaciones sobre el pelo, los planes de fin de semana o los logros individuales de figuras mediáticas ocupan el espacio que, quizás, debería reservarse para recordar a quien forjó la nación.

La tristeza que produce este olvido no es infundada. Hay un temor legítimo a que, al dejar de honrar nuestras fechas patrias, perdamos el hilo de nuestra identidad. Si no recordamos de dónde venimos, ¿cómo sabremos quiénes somos? El olvido es, sin duda, la verdadera muerte para las ideas y los héroes. Cuando una sociedad deja de mirar hacia su pasado, corre el riesgo de volverse errante, sin raíces ni rumbo. La prensa, como reflejo de la sociedad, muestra lo que esta consume. Quizás el problema no sea solo de los medios, sino de una cultura que, en su prisa por vivir el presente, ha relegado la historia a un segundo plano. Tal vez sea momento de que, más allá de los titulares, cada uno de nosotros se detenga a recordar y a honrar a aquellos que nos dieron un país, para que la memoria de Artigas no dependa de un titular, sino que viva en el corazón de cada uruguayo.