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Lucas Mansilla y el fin de la lucha armada, en el nuevo libro de Alfonso Lessa

El periodista reconstruye junto al exdirigente tupamaro un período poco conocido de la historia del movimiento, desde sus principales acciones y la derrota militar hasta las divisiones internas que llevaron al abandono de la lucha armada

Alfonso Lessa, Fernando González Guyer, Silvia Ferreira y&nbsp;Luis Nieto.

Alfonso Lessa, Fernando González Guyer, Silvia Ferreira y Luis Nieto.

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Expresidente de la República Julio María Sanguinetti y Silvia Ferreira.

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Marcos Mérola y Jorge Borlandelli.

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Mateo Prato, Pía Olivera y Juan Oehler.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La historia del MLN-Tupamaros también está atravesada por decisiones, divisiones y episodios que durante décadas permanecieron en silencio. Sobre uno de esos capítulos trabaja Alfonso Lessa en A cara de perro. Lucas Mansilla, el tupamaro silenciado que lideró el fin de la lucha armada, publicado por Penguin Random House.

El libro fue presentado el martes 22 en la librería Puro Verso, donde Lessa participó de una mesa de diálogo junto a Luis Nieto, Silvia Ferreira y Fernando González Guyer. La actividad, con entrada libre, reunió a familiares, seguidores y público interesado en la historia política reciente del país. Entre los presentes estuvo el expresidente de la República Julio María Sanguinetti, ubicado en primera fila.

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Mansilla fue uno de los dirigentes más importantes del MLN-Tupamaros y un hombre de confianza de Raúl Sendic. Participó en la planificación de algunas de las acciones más conocidas de la organización, condujo el movimiento desde el exterior y tuvo un papel central en una de las decisiones menos conocidas de su historia: impedir la contraofensiva armada de 1974.

A través de las conversaciones con Lessa, Mansilla reconstruye desde adentro el nacimiento y la evolución del movimiento, sus principales operaciones, la derrota militar y las profundas diferencias internas que atravesaron la organización. El relato también se detiene en el debate que llevó a un grupo de dirigentes a abandonar definitivamente la lucha armada.

La presentación permitió así acercarse a una parte menos conocida de aquella historia, recuperada a partir del testimonio de uno de sus protagonistas. Mansilla murió meses antes de que el libro llegara a las librerías.

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