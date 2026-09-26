El libro que cuenta la historia detrás del primer disco de El Peyote Asesino

La historia de una banda que marcó la escena musical uruguaya de los años noventa volvió a encontrarse con algunos de sus protagonistas. El lunes 15, se presentó en la Alianza Francesa de Montevideo un libro de Pablo Izmirlian sobre el primer disco de El Peyote Asesino, con la presencia de Fernando Santullo, Carlos Casacuberta y Juan Campodónico. La mesa estuvo integrada, además, por Matilde Campodónico, Federico Castillo, Victoria Melián y Martín Otheguy.
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El libro reconstruye los orígenes de la banda, su proceso creativo y el trabajo detrás de la grabación de su primer disco, además de abordar la edición del material y su repercusión posterior. A través de testimonios de sus protagonistas y archivos de medios, Izmirlian se detiene en los aspectos musicales, líricos y técnicos de un álbum que combinó rock, funk, hardcore y rap y que contribuyó a construir la mística que rodeó a El Peyote Asesino. La investigación también sigue el recorrido de sus canciones hasta llegar a Gustavo Santaolalla, un episodio que marcaría una nueva etapa para el grupo.
Durante la presentación, Izmirlian recordó que el proyecto comenzó alrededor de 2017 y 2018 y atravesó distintas circunstancias antes de convertirse finalmente en el libro publicado el año pasado. El periodista agradeció especialmente a los integrantes de la banda por el tiempo dedicado a las entrevistas y a quienes aportaron información para reconstruir aquella etapa. Para finalizar, el encuentro reunió al autor con parte de los protagonistas de una historia que, tres décadas después, continúa despertando interés.