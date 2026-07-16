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    Sin tregua: Irán y Estados Unidos recrudecen la guerra, con el estrecho de Ormuz en la mira de ambos

    El Ejército estadounidense anunció el miércoles 15 de julio que había llevado a cabo nuevos ataques contra objetivos militares en la isla iraní de Gran Tunb, a la entrada del estratégico estrecho de Ormuz, a medida que se desvanece la perspectiva de un regreso a las negociaciones y se intensifica el bloqueo del tráfico marítimo

    Una enorme valla publicitaria antiestadounidense que muestra al presidente de EE. UU., Trump, en un ataúd, acompañada de la frase Matamos a Trump, se exhibe en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 15 de julio de 2026.

    Una enorme valla publicitaria antiestadounidense que muestra al presidente de EE. UU., Trump, en un ataúd, acompañada de la frase "Matamos a Trump", se exhibe en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 15 de julio de 2026.

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    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Casi un mes después de que Estados Unidos (EE.UU.) e Irán firmaran un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra en Oriente Medio, ambas partes reanudaron los combates, con repercusiones en toda la región.

    El Ejército estadounidense confirmó una nueva “ola de ataques” este miércoles 15 de julio, una andanada que duró 90 minutos y que siguió horas después.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con ampliar los ataques la próxima semana para golpear centrales eléctricas y puentes, a no ser que Teherán vuelva a la mesa de negociaciones.

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    Fotografía difundida por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) de buques de guerra de la Armada de EE.UU. desplegados en Medio Oriente, 16 de julio de 2026.
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    Las autoridades iraníes respondieron con un afiche gigante en el centro de Teherán que muestra al presidente estadounidense en un ataúd con el mensaje “Mataremos a Trump”.

    La disputa por el estrecho de Ormuz, una vía navegable crucial para el tránsito mundial de petróleo y gas, ha sido el principal detonante de los nuevos combates y la reanudación del bloqueo naval el martes.

    De momento, los ataques no afectan a la capital, Teherán, ni a las instalaciones petroleras y de gas del Golfo.

    Israel, que desató la guerra junto con EE.UU. el 28 de febrero, no se unió a las nuevas hostilidades.

    “Quizás pasen varias generaciones antes de que podamos recuperarnos”

    EE.UU. lanzó el miércoles una segunda oleada de ataques contra Irán dirigida contra capacidades militares que, según Washington, son utilizadas para amenazar a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial.

    El Comando Central de EE.UU. (Centcom) informó en un comunicado en X que la ofensiva comenzó a las 15:00 hora del Este (19:00 GMT) y aseguró que los bombardeos buscan degradar la capacidad de Teherán para poner en riesgo la navegación en ese estratégico paso marítimo del golfo Pérsico.

    Jadijeh, una iraní que habló con periodistas de la agencia AFP en París, siente que los efectos de la guerra estarán presentes “durante largo tiempo”.

    “Dios no lo quiera, pero si la guerra se intensifica, quizás pasen varias generaciones antes de que podamos recuperarnos”, afirmó desde la provincia de Sistán y Baluchistán, situada al este del estrecho de Ormuz.

    El presidente del Parlamento, Mohamnad Baqher Ghalibaf, declaró que un memorando de entendimiento solo tiene sentido cuando sus cláusulas son válidas y se están aplicando.

    “De lo contrario, si la República Islámica de Irán no va a obtener ningún beneficio de este texto, entonces, basándonos en la política de 'ojo por ojo' que he mencionado anteriormente, no tenemos ninguna razón para adherirnos a dicho acuerdo”, afirmó.

    La ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear de Irán, fue nuevamente atacada por EE.UU. el miércoles 15, según la agencia de noticias gubernamental Irna.

    En el sureste del país murieron siete militares al ser alcanzados por misiles estadounidenses contra un cuartel situado cerca de la ciudad de Iranshahr, informó el ejército iraní.

    Más de 30 civiles han muerto desde que se reanudaron los enfrentamientos, según el gobierno iraní.

    En respuesta a los bombardeos, Teherán ha vuelto a atacar instalaciones estadounidenses en varios países del Golfo y en Jordania.

    Baréin, Kuwait y Jordania fueron blanco de ataques iraníes durante la noche y por la mañana y los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen, han afirmado haber atacado instalaciones de la Quinta Flota de EE.UU. en Baréin y el centro logístico de Mina Abdulá utilizado por el ejército estadounidense.

    En Erbil, en el Kurdistán iraquí, periodistas de AFP reportaron que escucharon varias explosiones cerca del consulado de EE.UU.

    Irán amenaza con cerrar otras vías

    Además del impacto en el comercio mundial de hidrocarburos, la ONU se alarmó el martes por las “graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias” del bloqueo de esta “ruta de paso esencial de la que dependen millones de personas” para la comida, los medicamentos y otros productos de primera necesidad.

    Los Guardianes de la Revolución afirmaron que el estrecho “permanecería cerrado hasta que EE.UU. ponga fin a sus actos de agresión”, y mencionaron el posible cierre “de otras vías de exportación de petróleo y gas” que benefician a EE.UU. y sus aliados.

    Con la reimposición del bloqueo de los puertos iraníes, Trump quiere presionar al gobierno de Teherán por sus divergencias sobre el estrecho de Ormuz.

    La República Islámica lleva meses diciendo que quiere cobrar un peaje por el paso por esta vía.

    Esta semana, Trump sorprendió asegurando que cobraría una tarifa a cambio de proteger Ormuz. Luego se retractó. Según él, se trataría más bien de “acuerdos comerciales e inversiones” con las monarquías del Golfo.

    FUENTE:FRANCE24

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