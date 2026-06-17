'Abran cancha': arte, fútbol y performance se encontraron en una nueva exposición colectiva

La muestra presentada en la galería de Diana Saravia explora al fútbol como fenómeno cultural, social y emocional a través de obras visuales e intervenciones escénicas que dialogan con una de las grandes pasiones populares

La galerista Diana Saravia, junto con Gabriela Rosselló, presentó el viernes 12 una nueva exposición colectiva titulada Abran cancha, una propuesta artística que toma el fútbol como punto de partida para reflexionar sobre identidad, memoria, pertenencia y cultura popular.

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La presentación se realizó en la galería que lleva su nombre y reunió a artistas, coleccionistas, referentes culturales e invitados que se acercaron para conocer una muestra que aborda desde distintas perspectivas una de las expresiones colectivas más arraigadas de la sociedad uruguaya y mundial. La exposición propone una mirada amplia sobre el fútbol, no solo como deporte, sino como fenómeno social capaz de motivar relatos, emociones, símbolos y experiencias compartidas. A través de distintas disciplinas y lenguajes visuales, los artistas participantes exploran los vínculos entre el juego, la pasión de las multitudes y la construcción de identidades individuales y colectivas.

La muestra fue concebida además en diálogo con el ciclo mundialista que cada cuatro años concentra la atención de millones de personas alrededor del planeta. Ese contexto aporta una dimensión adicional a la propuesta, ya que refuerza la idea del fútbol como un lenguaje universal capaz de atravesar fronteras, generaciones y culturas.

Uno de los momentos más destacados de la inauguración fue la intervención Ladies Football Club, presentada por alumnas de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD). La propuesta se inspira en hechos reales y reconstruye la historia de un grupo de mujeres que, durante la Primera Guerra Mundial, encontró en el fútbol un espacio de libertad, encuentro y afirmación personal en una época marcada por fuertes restricciones sociales y prejuicios de género. A través de una lectura performática, las intérpretes ofrecieron un adelanto de la obra completa que la EMAD presentará a fines de julio en Montevideo y Colonia.

Además, hubo una segunda acción performática a cargo del colectivo Lésbica Futurista, que desarrolló una propuesta artística utilizando pelotas confeccionadas con medias y una cabeza de muñeco como elementos centrales de la puesta. La intervención dialogó con los conceptos de juego, cuerpo, identidad y construcción simbólica, ampliando las múltiples lecturas que la exposición propone en torno al universo futbolístico.