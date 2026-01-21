Abrazos de verano: Punta del Este celebró el Día Internacional del Abrazo

En Punta del Este, residentes y turistas se sumaron a compartir afecto sin necesidad de palabras

Cada 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo, una fecha que invita a poner en primer plano uno de los gestos más simples y, a la vez, más poderosos que existen. El abrazo atraviesa culturas, edades y vínculos: es refugio, saludo, celebración y consuelo. Puede darse entre parejas, amigos, familiares o incluso con quienes comparten nuestra vida desde otro lugar, como las mascotas. En pleno verano, Punta del Este se convirtió en escenario de esta celebración espontánea, donde residentes y turistas se sumaron a compartir afecto sin necesidad de palabras.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En la ciudad se vieron abrazos de todo tipo. Desde parejas que paseaban de la mano hasta amigos que celebraban el reencuentro, pasando por quienes viajaron acompañados de sus fieles compañeros de cuatro patas. El clima distendido del balneario, sumado a la energía propia de enero, fue el marco ideal para que este gesto universal se repitiera una y otra vez.

Entre las historias que reflejan el espíritu del día, está la de Carolina Nieves y Flavia Pintos, dos amigas que se conocen desde hace 18 años. Su vínculo nació en una jornada de trabajo en Punta del Este y, desde entonces, la amistad se fortaleció con el paso del tiempo. Hoy comparten largas charlas, risas, baile y ese ritual tan propio de las amistades profundas: el chusmerío compartido, que para ellas es casi una forma de terapia. Sus abrazos son testimonio de una relación construida con confianza, complicidad y presencia.

El amor de pareja también tuvo su lugar en esta fecha. Ignacio Urrutia y Fernanda Merdeni se conocieron en Punta del Este durante una noche de fin de año, de esas que suelen marcar nuevos comienzos. Desde entonces, disfrutan de viajar juntos y buscar escapadas en las que la naturaleza sea protagonista. Para ellos, abrazarse es una forma de reconectar, de frenar el ritmo y disfrutar del entorno, ya sea frente al mar, en el campo o en cualquier espacio que invite a compartir sin apuros.

Los turistas tampoco fueron ajenos a la celebración. Tal es el caso de Glaura Ignacio y Antonio Gornatti, una pareja brasileña que desde hace años visita la zona y que, en esta oportunidad, recorría Pueblo Garzón en el marco del Festival Latitud Garzón. Allí disfrutaron de la gastronomía local y de las múltiples galerías que abrieron sus puertas. Entre recorrida y recorrida, los abrazos acompañaron la experiencia, como una forma de celebrar el viaje y el tiempo compartido.