Abrazos de verano: Punta del Este celebró el Día Internacional del Abrazo

En Punta del Este, residentes y turistas se sumaron a compartir afecto sin necesidad de palabras

MAU_0691
Camila Ofman con Enrique.&nbsp;

FOTO

Valentina Weikert
Ignacio y Simón Sastre.

FOTO

Valentina Weikert
Macarena Leiguarda y Toia Pisanti.

FOTO

Valentina Weikert
Roy Rovere y Florencia Lacroix.&nbsp;

FOTO

Valentina Weikert
Josefina Baccaro, Nicole Comber y Juana Baccaro.

FOTO

Valentina Weikert
Antonio Gornatti y Glaura Ignacio.&nbsp;

FOTO

Mauricio Rodríguez
Julieta Ramas y Paula Kramer con Manuel y Diego Ramas.

FOTO

Valentina Weikert
Matías Durán y Jazmín Berruno.

FOTO

Valentina Weikert
Ignacio Urrutia y Fernanda Merdeni.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Cada 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo, una fecha que invita a poner en primer plano uno de los gestos más simples y, a la vez, más poderosos que existen. El abrazo atraviesa culturas, edades y vínculos: es refugio, saludo, celebración y consuelo. Puede darse entre parejas, amigos, familiares o incluso con quienes comparten nuestra vida desde otro lugar, como las mascotas. En pleno verano, Punta del Este se convirtió en escenario de esta celebración espontánea, donde residentes y turistas se sumaron a compartir afecto sin necesidad de palabras.

En la ciudad se vieron abrazos de todo tipo. Desde parejas que paseaban de la mano hasta amigos que celebraban el reencuentro, pasando por quienes viajaron acompañados de sus fieles compañeros de cuatro patas. El clima distendido del balneario, sumado a la energía propia de enero, fue el marco ideal para que este gesto universal se repitiera una y otra vez.

Entre las historias que reflejan el espíritu del día, está la de Carolina Nieves y Flavia Pintos, dos amigas que se conocen desde hace 18 años. Su vínculo nació en una jornada de trabajo en Punta del Este y, desde entonces, la amistad se fortaleció con el paso del tiempo. Hoy comparten largas charlas, risas, baile y ese ritual tan propio de las amistades profundas: el chusmerío compartido, que para ellas es casi una forma de terapia. Sus abrazos son testimonio de una relación construida con confianza, complicidad y presencia.

El amor de pareja también tuvo su lugar en esta fecha. Ignacio Urrutia y Fernanda Merdeni se conocieron en Punta del Este durante una noche de fin de año, de esas que suelen marcar nuevos comienzos. Desde entonces, disfrutan de viajar juntos y buscar escapadas en las que la naturaleza sea protagonista. Para ellos, abrazarse es una forma de reconectar, de frenar el ritmo y disfrutar del entorno, ya sea frente al mar, en el campo o en cualquier espacio que invite a compartir sin apuros.

Los turistas tampoco fueron ajenos a la celebración. Tal es el caso de Glaura Ignacio y Antonio Gornatti, una pareja brasileña que desde hace años visita la zona y que, en esta oportunidad, recorría Pueblo Garzón en el marco del Festival Latitud Garzón. Allí disfrutaron de la gastronomía local y de las múltiples galerías que abrieron sus puertas. Entre recorrida y recorrida, los abrazos acompañaron la experiencia, como una forma de celebrar el viaje y el tiempo compartido.

Las mascotas, grandes protagonistas del afecto cotidiano, también dijeron presente. Camila Ofman y Enrique, su perro de 12 años, fueron parte de esta jornada. Camila cuenta que le encanta sacarlo a pasear por espacios naturales y destaca su carácter compañero: Enrique la acompaña a todos lados y es parte fundamental de su rutina. Sus abrazos hablan de un vínculo silencioso pero profundo, en el que el cariño se expresa sin palabras.

Así, el Día Internacional del Abrazo se vivió en Punta del Este como una celebración espontánea y diversa, recordando que, más allá de las agendas, las diferencias o el lugar de donde venimos, un abrazo sigue siendo una de las formas más sinceras de conexión humana.

