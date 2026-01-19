¡Hola !

Arte, naturaleza y vida ‘mindful’ en el Jardín Japonés de Punta del Este

Cinco artistas expusieron sus obras, en una muestra curada por Paula Barbini

MAU_1153
Artista y curadora de la muestra Paula Barbini, directora del Jardín Japonés Pilar Rey y paisajista Fernando Matsui.

Artista y curadora de la muestra Paula Barbini, directora del Jardín Japonés Pilar Rey y paisajista Fernando Matsui.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Sara, Alfonsina y Martín Robaina.

Sara, Alfonsina y Martín Robaina.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Belén Moreda y María Peters.

Belén Moreda y María Peters.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Pablo Santín y Carela de Souza.

Pablo Santín y Carela de Souza.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Elena Bianchi, Daniel Pomiés, Mónica Devoto y Emanuel Dos Santos.

Elena Bianchi, Daniel Pomiés, Mónica Devoto y Emanuel Dos Santos.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Grace Grisolía y Tati Paz.

Grace Grisolía y Tati Paz.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Los artistas: Juan Carlos Barreto, Pablo Solari, Jaime Clara y Fito de Ávila.

Los artistas: Juan Carlos Barreto, Pablo Solari, Jaime Clara y Fito de Ávila.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Jorge de la Cruz y Roberto Carranza.

Jorge de la Cruz y Roberto Carranza.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Al atardecer, se organizó un encuentro artístico llamado La hora dorada, en el Jardín Japonés de Punta del Este. Se trató de una oportunidad para que visitantes, artistas y creadores del lugar pudieran intercambiar y probar lo que es la vida mindful.

El paisajista del jardín, que además hace de guía, Fernando Matsui, dijo a Galería que muchos de los árboles del sitio, como coníferas, eucaliptos, pinos y álamos, ya estaban en el terreno y se decidió no tocarlos. “Se respetó la arboleda que existía y, a partir de eso, pusimos plantas exóticas, típicas de Japón”. En el predio, de 12 hectáreas, también se encuentran árboles frutales (higueras, manzanos, ciruelos y membrillos), que en esta época del año están cubiertos con una especie de rejilla para que los pájaros no picoteen la fruta y se caiga.

Gerente de Innovación Estratégica de Antel Marcelo Abreu, vicepresidenta de AWS para América Latina Paula Bellizia, director de D’Local Sergio Fogel y Juan Pablo Estévez, de AWS. 
Tecnología

Punta Tech Meetup reunió al ecosistema tecnológico regional en los jardines del MACA

Por Felipe Barbeito
tres artistas abren sus talleres para ensenar su pasion
Arte y refugio

Tres artistas abren sus talleres para enseñar su pasión

Por Magdalena Cabrera
Los artistas Adolfo Sayago y Micaela Núñez.
Obras que miran al mar

Micaela Núñez expone en el Yacht Club de Punta del Este

Por Belén Riguetti Aparicio

En La hora dorada expusieron cinco artistas: Paula Barbini, quien, además, fue la curadora de la muestra; Fito de Ávila, Juan Carlos Barreto, Jaime Clara y Pablo Solari. También se pudieron probar dulces japoneses maridados con un vino de la bodega Alto de la Ballena.

La directora del Jardín, Pilar Rey, aseguró que le desean dar al sitio un perfil cultural. Destacó que en el predio viven una importante cantidad de animales como ser carpinchos, guazubirás, garzas y diferentes aves. “Funciona como una especie de reserva”, comentó.

