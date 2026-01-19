Arte, naturaleza y vida ‘mindful’ en el Jardín Japonés de Punta del Este

Al atardecer, se organizó un encuentro artístico llamado La hora dorada, en el Jardín Japonés de Punta del Este. Se trató de una oportunidad para que visitantes, artistas y creadores del lugar pudieran intercambiar y probar lo que es la vida mindful.
El paisajista del jardín, que además hace de guía, Fernando Matsui, dijo a Galería que muchos de los árboles del sitio, como coníferas, eucaliptos, pinos y álamos, ya estaban en el terreno y se decidió no tocarlos. “Se respetó la arboleda que existía y, a partir de eso, pusimos plantas exóticas, típicas de Japón”. En el predio, de 12 hectáreas, también se encuentran árboles frutales (higueras, manzanos, ciruelos y membrillos), que en esta época del año están cubiertos con una especie de rejilla para que los pájaros no picoteen la fruta y se caiga.
En La hora dorada expusieron cinco artistas: Paula Barbini, quien, además, fue la curadora de la muestra; Fito de Ávila, Juan Carlos Barreto, Jaime Clara y Pablo Solari. También se pudieron probar dulces japoneses maridados con un vino de la bodega Alto de la Ballena.
La directora del Jardín, Pilar Rey, aseguró que le desean dar al sitio un perfil cultural. Destacó que en el predio viven una importante cantidad de animales como ser carpinchos, guazubirás, garzas y diferentes aves. “Funciona como una especie de reserva”, comentó.