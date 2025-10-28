¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Alfajores del Uruguay suma un nuevo sabor inspirado en el vermú

La presentación se realizó en Ciudad Vieja, en un encuentro en el que los invitados celebraron la creatividad y el espíritu artesanal que distinguen a la marca

Fundadora de Alfajores del Uruguay Andréa Robaina con Nino Ausán, de Vinos del Mundo.&nbsp;

Fundadora de Alfajores del Uruguay Andréa Robaina con Nino Ausán, de Vinos del Mundo. 

FOTO

Gastón De Armas
Directora de Turismo de Montevideo Karina Fortete y gerente de Marketing del Sodre Horacio Urrutia.&nbsp;

Directora de Turismo de Montevideo Karina Fortete y gerente de Marketing del Sodre Horacio Urrutia. 

FOTO

Gastón De Armas
El nuevo alfajor de vermú.&nbsp;

El nuevo alfajor de vermú. 

FOTO

Gastón De Armas
GDeArmas-945

FOTO

Gastón De Armas
GDeArmas-939

FOTO

Gastón De Armas
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

La boutique artesanal Alfajores del Uruguay, junto con Vinos del Mundo, presentó una creación que promete conquistar a los fanáticos del sabor local: el alfajor de vermú, una innovación que rinde homenaje a una de las costumbres más emblemáticas de la cultura uruguaya.

La presentación fue el miércoles 8 en el local de Ciudad Vieja, donde los invitados pudieron probarlo antes que nadie. La propuesta surgió como un paso natural en la búsqueda por reinterpretar tradiciones gastronómicas y sociales. “El vermú forma parte de nuestra cultura, de la sobremesa con amigos y de los encuentros. Queríamos llevar ese espíritu a un formato que sorprenda y emocione”, señaló Andrea Robaina, fundadora de Alfajores del Uruguay.

Leé además

Celular con aplicaciones de IA.
Tecnología

Los uruguayos ya adoptaron la inteligencia artificial, pero sin entenderla del todo

Por Redacción Búsqueda
Las bioquímicas Florencia Sena y Saira Cancela, del Institut Pasteur.
Salud

Científicas uruguayas avanzan en el estudio del parásito causante de una enfermedad que infecta a millones

Por Patricia Mántaras de la Orden
Stand de Uruguay en la Expo Osaka 2025
Japón

Uruguay se lució en la Expo Osaka 2025: su ‘stand’ fue el más visitado de América Latina

Por Redacción Galería

Con más de 40 variedades que combinan creatividad y técnica —desde los clásicos de dulce de leche hasta los gourmet de maracuyá, tannat o café—, la marca se posicionó como referente dentro y fuera del país. En 2023 obtuvo el premio al Mejor Alfajor del Uruguay por su manjar de limón, además de medallas en el Mundial del Alfajor en Buenos Aires.

El nuevo alfajor sabor vermú se incorpora al catálogo estable de la boutique y reafirma el espíritu innovador de una marca que continúa elevando el estándar de la repostería artesanal uruguaya.

Selección semanal
Ministerio de Defensa

: EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

Por Guillermo Draper
Entrevista

Patricia González: la idea de que el feminismo “se pasó de rosca” está “en todos lados”, también en el Frente Amplio

Por Victoria Fernández
Impuestos

Por ser “empresas de papel”, la DGI dio de baja a unas 80 entidades que emitían facturas electrónicas

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

“Desinteligencia” de bancada frentista opacó el “golazo” de aprobar el Presupuesto

Por Nicolás Delgado

TE PUEDE INTERESAR

6 cafeterías ideales para teletrabajar en Montevideo y alrededores

6 cafeterías ideales para teletrabajar en Montevideo y alrededores

Por Redacción Galería
Enzo Vogrincic será protagonista de una nueva miniserie de Netflix

Enzo Vogrincic será protagonista de una nueva miniserie de Netflix

Por Redacción Galería
Leila Guerriero, coordinadora y editora del libro de crónicas El Corazón de la bestia.

Perros que van al spa y la adopción de una mona en Ecuador en el último libro de crónicas de Leila Guerriero

Por RFI
Dante Spinetta estará preparando su sexto disco de estudio.
Video

Dante Spinetta fusiona tango, funk y R&B en su nuevo álbum y ya dio a conocer su primera canción

Por Redacción Galería