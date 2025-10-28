Alfajores del Uruguay suma un nuevo sabor inspirado en el vermú

La boutique artesanal Alfajores del Uruguay, junto con Vinos del Mundo, presentó una creación que promete conquistar a los fanáticos del sabor local: el alfajor de vermú, una innovación que rinde homenaje a una de las costumbres más emblemáticas de la cultura uruguaya.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La presentación fue el miércoles 8 en el local de Ciudad Vieja, donde los invitados pudieron probarlo antes que nadie. La propuesta surgió como un paso natural en la búsqueda por reinterpretar tradiciones gastronómicas y sociales. “El vermú forma parte de nuestra cultura, de la sobremesa con amigos y de los encuentros. Queríamos llevar ese espíritu a un formato que sorprenda y emocione”, señaló Andrea Robaina, fundadora de Alfajores del Uruguay.
Con más de 40 variedades que combinan creatividad y técnica —desde los clásicos de dulce de leche hasta los gourmet de maracuyá, tannat o café—, la marca se posicionó como referente dentro y fuera del país. En 2023 obtuvo el premio al Mejor Alfajor del Uruguay por su manjar de limón, además de medallas en el Mundial del Alfajor en Buenos Aires.
El nuevo alfajor sabor vermú se incorpora al catálogo estable de la boutique y reafirma el espíritu innovador de una marca que continúa elevando el estándar de la repostería artesanal uruguaya.