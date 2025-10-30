Gonzaga Higuero: "Uruguay es un pilar estratégico en la expansión global de Codere"

En un contexto de transformación global del entretenimiento y el juego, Codere se consolida como un operador líder con más de cuatro décadas de experiencia y una fuerte presencia tanto en Latinoamérica como en Europa. Gonzaga Higuero, CEO del Grupo Codere, comparte la visión estratégica del grupo, los desafíos que enfrenta la industria y el papel clave que Uruguay ocupa dentro del mapa global de la compañía. Además, detalla los planes de inversión para los próximos años, el avance del juego en línea y el compromiso de la empresa con la modernización, la sostenibilidad y la profesionalización del turf uruguayo.

—¿Cómo definiría hoy el posicionamiento global de Codere dentro de la industria del juego y el entretenimiento?

—Codere es un operador de entretenimiento y juego omnicanal, líder en Latinoamérica y Europa, que opera exclusivamente en mercados regulados. Contamos con más de 40 años de experiencia y una fuerte capilaridad retail, donde gestionamos una extensa red de activos presenciales que incluye la gestión de máquinas de juego, puestos de bingo y terminales de apuestas deportivas en puntos de venta que incluyen salas de juego, salones recreativos, bares, salas de apuestas e hipódromos. Esta diversidad nos posiciona como operador número uno en mercados clave como México, Argentina y Uruguay. Nuestra división digital, Codere Online, refuerza este liderazgo siendo el primer operador de juego de Latinoamérica que cotiza en Nasdaq, lo que avala nuestro crecimiento y solidez global. La oferta online complementa al canal físico con una amplia gama de productos, como apuestas deportivas, ruleta en vivo, casinos y slots en línea. En el caso de Uruguay, cuyo mercado online aún no está regulado, decidimos no operar porque nuestra visión de la actividad incluye un rol clave del estado tanto a nivel regulatorio como fiscal.

—¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente la industria a escala internacional, y cómo los está abordando Codere?

—Los grandes desafíos, que forman parte de nuestra agenda global, se centran en tres pilares: la heterogeneidad regulatoria, el compromiso con el juego seguro y la búsqueda de la sostenibilidad financiera a largo plazo. Para abordar estos asuntos, nuestra estrategia es muy clara.

Gestionamos la complejidad regulatoria con un gobierno corporativo robusto, colaborando activamente con los reguladores en aras de impulsar estándares internacionales más homogéneos y eficientes.

En relación con el juego responsable, tenemos tolerancia cero con el acceso de menores al juego, y somos pioneros en la implementación de mecanismos de control; ofrecemos completa protección a los colectivos vulnerables.

Finalmente, en cuanto a la sostenibilidad financiera, nuestro desafío es mantener la capacidad de inversión y la rentabilidad a pesar del aumento de las cargas fiscales. Esto lo logramos potenciando la eficiencia operativa y la optimización de procesos.

—¿Qué lugar ocupa hoy Uruguay en el mapa estratégico global de la compañía?

—Uruguay es un pilar de importancia estratégica en nuestro mapa global: actúa como una plataforma clave para el crecimiento rentable y sostenido del grupo en la región. Su peso es vital, ya que es una operación madura y robusta que contribuye significativamente a los resultados de Latinoamérica.

El país ocupa un lugar clave porque, además de nuestro liderazgo integral en retail, brinda una enorme seguridad jurídica, política y económica, y eso permite a Codere trabajar con una visión de largo plazo. Gracias a una trayectoria de más de dos décadas, hemos acumulado un profundo conocimiento del mercado. Esta experiencia consolidada, sumada a la confianza institucional, nos otorga una ventaja competitiva fundamental.

—¿Cuál es el plan de inversión previsto para el país durante el próximo quinquenio?

—En Grupo Codere tenemos unas expectativas de crecimiento muy positivas para los próximos años, y Uruguay juega un papel esencial en esa visión. Para el quinquenio 2024-2029, tenemos previsto completar inversiones por 40 millones de euros en CapEx (inversiones en activos a largo plazo). Esta cifra no solo muestra la solidez y el empuje del grupo, sino que es una clara declaración de nuestra mirada de futuro y nuestro compromiso a largo plazo con el país.

Nuestra estrategia de inversión se enfoca en la modernización y excelencia retail. Seguiremos invirtiendo fuertemente en la renovación de nuestra infraestructura física, lo cual incluye la actualización de nuestras salas de slots, la puesta a punto de las instalaciones en los hipódromos de Maroñas y Las Piedras, y el mantenimiento del estándar de lujo en el Hotel Casino Sofitel Carrasco.

Adicionalmente, en función de las oportunidades que brinde el mercado, destinaremos capital a la expansión de la oferta digital, aprovechando el conocimiento local que hemos generado para integrar la tecnología más avanzada y garantizar una experiencia de juego en línea de primer nivel. En esencia, esta inversión permitirá seguir fortaleciendo la operación, impulsar el negocio y, sobre todo, garantizar la excelencia en el servicio para todos nuestros clientes.

—El juego en línea es una tendencia creciente en la industria. ¿Qué rol está jugando Codere en este segmento?

—En el segmento digital, nuestro rol es el de un actor estratégico, de liderazgo y con ambición global. La industria está en constante evolución y, en los últimos tiempos, hemos enfocado nuestros esfuerzos en la renovación de nuestra marca, la innovación de productos y el desarrollo de nuestra estrategia omnicanal, consolidando así una posición distintiva. Hemos demostrado nuestra visión y solidez financiera como la principal plataforma de juego en línea, con presencia en mercados clave de Europa y América Latina, lo que nos da una perspectiva única del sector.

Nuestra estrategia de crecimiento se basa precisamente en esa omnicanalidad. Vemos un crecimiento fuerte y sostenido en línea, pero entendemos que este canal se beneficia mutuamente de nuestra robusta infraestructura retail. La integración total es clave: el canal digital aporta una conveniencia inmediata al cliente físico, mientras que nuestra operación en línea se beneficia de la confianza y el profundo conocimiento local que hemos cultivado durante décadas.

—¿Qué papel tuvo la compañía en la revitalización del Hotel Carrasco y los hipódromos de Maroñas y Las Piedras?

—El rol de la compañía fue el de un inversor estratégico y motor de recuperación de activos clave para el país, con lo que demostró un compromiso de largo plazo con la infraestructura de entretenimiento uruguaya. Desde el año 2002, iniciamos con la concesión para la reapertura del Hipódromo Nacional de Maroñas.

La inversión inicial alcanzó los US$ 25 millones, y en los años posteriores destinamos más de US$15 millones adicionales para obras vitales, como una pista auxiliar, la pista de césped, nuevas villas hípicas y el mirador de entrenadores. Con ello, no solo recuperamos las instalaciones, sino que revitalizamos la industria hípica nacional, un activo que, al igual que Maroñas, es Patrimonio Histórico Nacional. De forma similar, lideramos la reapertura del Hipódromo de Las Piedras en 2013, con una inversión de US$ 12 millones.

En 2012, asumimos el desafío de la rehabilitación integral del icónico Hotel Casino Carrasco. Este proyecto, que también recuperó otro edificio de más de 100 años de historia, implicó una inversión cercana a los US$ 100 millones.

Haber recuperado y mantener estos edificios históricos y emblemáticos es un motivo de enorme orgullo para Codere, porque sabemos el valor cultural y social que tienen para todo Uruguay. Es una tarea que se renueva a diario y somos sumamente cuidadosos y conscientes de la gran responsabilidad que tenemos como gestores de este patrimonio.

—¿Cuál ha sido el aporte de Codere al desarrollo y profesionalización del turf uruguayo en los últimos años?

—El aporte de Codere al desarrollo y profesionalización del turf uruguayo en los últimos años, a través de la gestión de los Hipódromos de Maroñas y Las Piedras, ha sido integral y nos consideramos un motor clave en este proceso. Nuestro compromiso se centra en la adopción de los más altos estándares internacionales.

Hemos puesto el foco en la excelencia, el bienestar animal y la transparencia. Hemos logrado avances significativos en todos los procedimientos que involucran a los animales y, de forma crucial, en los controles antidopaje con el envío de las muestras a laboratorios certificados internacionalmente. Esto nos permite ofrecer la máxima garantía y credibilidad a propietarios y profesionales, especialmente en los clásicos de grupo.

En segundo lugar, somos líderes en la calidad de la gestión técnica. Somos pioneros en la región por haber obtenido y mantenido la certificación ISO 9001 de nuestro servicio veterinario, un estándar que hemos recertificado consistentemente desde 2016 y que hemos extendido al Hipódromo de Las Piedras. Además, hemos estandarizado los procedimientos de mantenimiento de nuestras pistas de césped y arena, y son sus procesos de seguimiento y registro una referencia para otros países del continente.

Adicionalmente, un pilar y un logro que celebramos es la formación de talento a través de la Escuela de Jockeys y Vareadores. Esta iniciativa profesionaliza la actividad, y ya contamos con más de 120 egresados.

En definitiva, nuestro esfuerzo se traduce en elevar la calidad y la credibilidad del turf uruguayo a escala mundial, lo cual se ve refrendado en logros, como el reciente regreso al Tomo 1 del Stud Book internacional. Asimismo, Codere es asesor hípico externo del Sistema Integrado de Turf (SINT) que engloba a los hipódromos del interior, complementando nuestra visión de desarrollo integral del turf en todo Uruguay.