Ana Lecueder presentó su libro ‘El día que amaneció a medianoche’

El libro reúne una serie de cuentos que abordan distintos temas de interés para la autora

Agó Páez, Ana Lecueder y Mariana Zabala.

FOTO

Agó Páez, Ana Lecueder y Mariana Zabala.

FOTO

María José Hernández y Alicia Escardó.

FOTO

Dina Villar, Pablo Concari y Roberto Bennett.

FOTO

Magdalena Moldes y&nbsp;María Gueçaimburu.

FOTO

Nicolás Durán, Margarita y Manuela Barreiro con Helena, Francisca y Julieta Durán.

FOTO

Mónica Nicolich y Adriana Rebufello.

FOTO

Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Ana Lecueder presentó su libro El día que amaneció a medianoche el viernes 19, en lo que significó el debut editorial de la autora. Estuvo acompañada por Mariana Zabala y Agó Páez, con quienes conversó sobre su ópera prima; esta última fue, además, la encargada de realizar las ilustraciones que acompañan la obra.

El libro reúne una serie de cuentos que abordan distintos temas de interés para la autora. A través de situaciones cotidianas, los relatos funcionan como metáforas de conflictos más profundos, como el de una casa con goteras que remite a los problemas y las grietas dentro de las familias. Durante la presentación, Lecueder leyó en vivo un fragmento de uno de los relatos, lo que produjo un clima de cercanía con el público.

El encuentro tuvo lugar en la librería y centro cultural Guardia, un espacio íntimo que permitió a los asistentes dialogar con la autora, hacerle preguntas e intercambiar impresiones sobre el libro.

Gran lectora, Lecueder se definió a sí misma como una “escritora muy tardía”, aunque afirmó que “para todo hay lugar en la vida”. Si le preguntan cómo se define, prefiere decir que es “contadora, madre y abuela”; como escritora —confiesa— todavía le cuesta asumirse. Sin embargo, adelantó que ya está pensando en su próxima obra.

Tras la charla, se ofreció un breve cóctel en el que los presentes pudieron recorrer la librería y llevarse sus ejemplares firmados.

