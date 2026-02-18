Pensar en pausa: 7 libros para estimular la mente y alejarse de las pantallas

En tiempos de hiperconectividad y exposición constante a las pantallas, el entretenimiento analógico vuelve a encontrar su lugar como una forma de pausa consciente. Los libros de lógica, sudokus y acertijos ofrecen una experiencia distinta: no interrumpen, no notifican, no aceleran. Especialmente en contextos como la playa, donde el celular suele competir con el descanso, estos pasatiempos invitan a bajar el ritmo, concentrarse y disfrutar del tiempo sin estímulos digitales.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En este sentido, diversas investigaciones en neuropsicología muestran que los desafíos de lógica y resolución de problemas estimulan funciones ejecutivas clave como la atención sostenida, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. El estudio Active, uno de los más citados en este campo y publicado en el Journal of the American Medical Association, demostró que entrenar el razonamiento mejora el rendimiento mental en adultos mayores y que parte de esos beneficios pueden mantenerse durante años.

Patrimonio y libros El renacimiento de un ícono de Ciudad Vieja que albergará a la librería italiana Feltrinelli

Lejos de las pantallas Entretenimiento analógico y juegos de mesa: la tendencia de volver a tomarse el tiempo de estar

En niños y adolescentes, la evidencia también es consistente. Investigaciones publicadas en revistas como Science of Learning señalan que programas de entrenamiento cognitivo fortalecen habilidades vinculadas al aprendizaje y pueden incluso provocar cambios medibles en circuitos cerebrales asociados al control cognitivo.

Lejos de ser un simple pasatiempo, completar un sudoku o resolver un acertijo activan redes neuronales vinculadas al razonamiento lógico y contribuyen a lo que los especialistas llaman “reserva cognitiva”: la capacidad del cerebro para adaptarse y mantenerse funcional frente al paso del tiempo.

Con esta evidencia, elegir papel y lápiz no es solo una alternativa al celular, sino también una forma concreta de estimular la mente. A continuación, una serie de recomendaciones disponibles en librerías y tiendas uruguayas.

Para no olvidar

Juegos de memoria Alma Juegos de memoria XL, Editorial Alma, 144 páginas, 590 pesos.

Dentro de la colección de lógica de Editorial Alma, varios títulos están pensados para entrenar la memoria de forma sistemática. Juegos de memoria, Juegos de memoria express y Juegos de memoria XL reúnen desafíos orientados a fortalecer la retención, la atención y la rapidez mental a través de ejercicios progresivos.

Estas ediciones incluyen propuestas de memorización visual, asociación de conceptos, secuencias numéricas, reconocimiento de patrones y reconstrucción de información, dinámicas que estimulan tanto la memoria a corto plazo como la capacidad de concentración sostenida. Además, presentan letra grande y diseño claro, lo que facilita la lectura y reduce la fatiga visual.

Las versiones express apuestan por retos rápidos, para resolver en pocos minutos, mientras que las ediciones XL amplían la cantidad y complejidad de los ejercicios para quienes buscan sesiones más extensas de entrenamiento cognitivo.

Cada título integra láminas extraíbles que amplían las posibilidades de trabajo.

Aprendizaje sin exigencia

Alma Good Vibes Juegos de lógica (Good Vibes), Editorial Alma, 128 páginas, 490 pesos.

Como antídoto al aburrimiento estival, Editorial Alma ofrece, además, Juegos de lógica (colección Good Vibes), pensado para lectores de ocho años en adelante. El libro incluye una amplia selección de acertijos, desafíos visuales y problemas de razonamiento diseñados para estimular la concentración y el pensamiento deductivo de forma lúdica.

Con formato ágil y una estética colorida, cada página invita a observar, comparar, deducir y encontrar patrones, en una dinámica que equilibra diversión y desafío.

El libro forma parte de la colección Good Vibes de Alma, cuya propuesta apunta a promover una experiencia positiva alrededor del aprendizaje, con juegos que estimulan sin frustrar.

Detective por un rato

Murder Dan Moore Murder, Dan Moore, Duomo Ediciones, 240 páginas, 587 pesos.

Murder, del divulgador intelectual británico Dan Moore, propone una vuelta de tuerca al clásico libro de enigmas al situar la lógica en el centro de una serie de crímenes ficticios que el lector debe resolver.

En más de 240 páginas, se presentan 90 acertijos integrados a una investigación central: el asesinato del alcalde de un pequeño pueblo. Los desafíos son variados y van desde códigos cifrados, mapas que esconden información clave y laberintos hasta sopas de letras y problemas de deducción basados en declaraciones contradictorias. Cada enigma funciona como una pieza del caso y obliga a leer con atención, observar los detalles y razonar antes de avanzar, lo que convierte la experiencia en algo más cercano a resolver un expediente policial que a una lectura pasiva.

La historia continúa en un segundo volumen, que mantiene la misma estructura de enigmas y misterio, pero con una investigación independiente.

Pensar y resolver

Acertijos y enigmas para autenticos Einstein Acertijos y enigmas para auténticos Einstein, Dan Moore, Librero, 192 páginas, 1.300 pesos.

También de Moore, Acertijos y enigmas para auténticos Einstein se inscribe en la tradición de la lógica recreativa con una propuesta pensada para desafiar al lector desde múltiples perspectivas. A diferencia de Murder, no hay una trama policial que articule los desafíos, sino una cuidada selección de problemas que ponen a prueba la agilidad mental, la capacidad de abstracción y el pensamiento lateral.

A lo largo de sus páginas, presenta una amplia variedad de acertijos que van desde rompecabezas matemáticos y juegos de patrones hasta problemas de lógica verbal y deducción pura.

Moore combina una dificultad progresiva con explicaciones claras, de modo que cada desafío funciona como un ejercicio autónomo que exige atención y método.

Gimnasia neuronal

Gym Cerebro Gym cerebro, Larousse, 200 páginas, 850 pesos.

Con más de 90 juegos y ejercicios mentales, Gym cerebro propone convertir el entrenamiento cognitivo en una rutina tan cotidiana como ir al gimnasio. Publicado por Larousse, el librillo reúne desafíos breves y dinámicos que apuntan a estimular distintas habilidades, como la memoria, la atención, la lógica y la comprensión verbal.

La propuesta se basa en el concepto gimnasia cerebral, una corriente francesa de entrenamiento mental que sostiene que la estimulación frecuente y diversa puede ayudar a mantener activas funciones cognitivas clave. En cada actividad se indica qué parte del cerebro se trabaja.

Lejos de la solemnidad, el volumen apuesta a lo lúdico, con crucigramas, juegos de observación, ejercicios de cálculo y acertijos.

Un clásico renovado

Sudoku Sudoku medium-hard, Games Room, 256 páginas, 30 dólares.

El libro de sudoku de Games Room se distingue, en primer lugar, por su cuidada propuesta estética. Fiel al estilo de la marca —conocida por convertir los juegos clásicos en objetos de diseño—, el volumen presenta una encuadernación elegante y una diagramación limpia que lo aleja del típico cuadernillo descartable.

Dentro, ofrece una amplia variedad de sudokus con niveles de dificultad progresivos. Los primeros ejercicios funcionan como entrada en calor, mientras que los más complejos exigen concentración sostenida, lógica deductiva y paciencia.

Las cuadrículas son amplias, con buen espacio para anotaciones, y el papel de calidad evita que la tinta traspase.

Percepción espacial

Aumenta coeficiente intelectual Aumenta tu coeficiente intelectual, Eric Saunders, Obelisco, 64 páginas, 1.890 pesos.

El título lo dice todo. Aumenta tu coeficiente intelectual, de Ediciones Obelisco, plantea un desafío tan lúdico como estimulante.

En su interior reúne 60 tarjetas con acertijos que pueden resolverse utilizando el clásico juego chino de tangram, que viene incluido. El reto consiste en emplear las siete piezas geométricas para recrear las figuras que aparecen en el libro. Aunque a simple vista parecen sencillos, los rompecabezas de tangram exigen paciencia y una aguda percepción visual y espacial.

El volumen suma, además, acertijos que ponen a prueba el coeficiente intelectual con un nivel de dificultad superior al de las tarjetas, pensados para quienes buscan ir un paso más allá.