'Ancestras': un diálogo entre memoria, identidad y raíces femeninas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Embajada de México en Uruguay invitó a la inauguración de la muestra Ancestras, de la artista visual uruguaya Victoria Guardia. La exposición reunió por primera vez tres obras en gran formato inspiradas en las historias de mujeres indígenas mexicanas. A través de la pintura y el dibujo, la artista propone un diálogo sensible entre memoria, identidad y transformación que explora la manera en que los relatos del pasado continúan moldeando las experiencias del presente.
Durante la apertura, el encargado de Negocios de la Embajada de México, Andrés Ruiz, destacó que la particularidad de la muestra radica en su capacidad de construir y tejer un espacio común a partir de la memoria personal. Según señaló, el árbol genealógico de la artista funciona como punto de partida para una reflexión que se expande desde lo particular hacia lo universal, y desde lo estrictamente íntimo hacia lo cálidamente compartido. “Las ancestras de la artista no están representadas como parte de un acto nostálgico, sino como un gesto de reparación de las partes que nos integran y de descubrimiento de un origen que también es presente”, expresó.
La propuesta artística invita así a repensar la herencia cultural y emocional que atraviesa generaciones, dando visibilidad a historias de mujeres que, aunque muchas veces invisibilizadas, aún resuenan en la identidad contemporánea.
La jornada concluyó con un cóctel íntimo en el que la artista Simona Bustelo deleitó a los presentes con una presentación musical en vivo. Con su voz y su guitarra, ofreció un momento cercano que acompañó el cierre de la tarde, lo que creó un ambiente de encuentro y celebración en torno al arte, la memoria y la creatividad femenina.