Araceli González fue la protagonista del ciclo de mujeres organizado por Konrad y Asociados

“Me llena el corazón poder generar estas instancias para distinguir a mujeres de mi mundo y otras tantas que valoro por su rol en la sociedad”, expresó Konrad, quien dedicó el encuentro a las mujeres de su familia y en particular a la comunicadora Catalina Ferrand, a quien considera “una hermana de la vida”.

Fiel a ese espíritu, Araceli González ofreció un testimonio sincero sobre su carrera artística, sus vivencias personales y su forma de atravesar los momentos difíciles con fortaleza y autenticidad. “Estoy en una etapa en la que me abrazo con todo lo vivido, lo bueno y lo difícil, porque eso me hizo quien soy”, dijo al comenzar su presentación.

El cierre estuvo marcado por un gesto simbólico: Araceli se miró frente a un espejo y compartió una reflexión profunda. “Cuando me miro hoy, veo una mujer que se reconstruyó muchas veces. Me reconozco, y me agradezco”, expresó con emoción, generando uno de los momentos más conmovedores del encuentro.