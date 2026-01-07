'Arenas del tiempo', la búsqueda de un Punta del Este que no se ve

Jorge de León Meneses nació en Punta del Este y, aunque su recorrido profesional lo llevó por múltiples mundos —finanzas, campo, vino, música, cine y filosofía—, su vínculo con ese territorio sigue siendo el eje de su creación. Esa relación vital atraviesa su segunda novela, Arenas del tiempo, que se presentó el lunes 23 en Moby Dick Pub & Grill, en un encuentro que reunió a lectores, amigos y vecinos del balneario.
“Mi relación con Punta del Este es mi vínculo afectivo más estable. Es el lugar en el que nací, el lugar en el que siempre he vivido, y creo que siempre va a ser así”, reflexiona el autor. En esa conexión profunda encuentra la materia prima de su literatura: “Muchas veces los que vienen de afuera y se instalan acá nos ayudan a querer más el lugar donde vivimos”.
Aunque su formación inicial fue como contador público, en 2010 tomó una decisión clave: dejar su profesión y dedicarse de lleno a la escritura. Cinco años después publicó su primera novela, El encuentro 3+1, una obra atravesada por una crítica a la cultura del éxito. Arenas del tiempo, en cambio, surge de otra necesidad: “Normalmente escribo para comprender algo. Esta novela nace de una búsqueda por resignificar mi relación con este lugar y poder explicarme todo lo que me provoca habitarlo”.
Lejos del imaginario glamoroso asociado a Punta del Este, el libro se detiene en otro paisaje emocional: “Quería mostrar el Punta del Este que vivimos los que estamos acá: los inviernos largos; cuando se termina el verano, se vacían las calles, aparece el vacío… y después la calma. Un lugar misterioso, donde llegan personajes de todos lados y también se camuflan”.
El tiempo atraviesa la obra y también la mirada personal del autor. “Vivimos en un mundo acelerado donde la palabra que ganó es ya. Resignificar el tiempo, volver a contemplar, se convierte en una necesidad”, sostiene. Esa búsqueda de pausa se traslada a su deseo para los lectores: “Me gustaría que quien lo lea sienta que se detuvo un poco en el tiempo y que reconoció —o conoció— un Punta del Este que también está”.
El escenario elegido para la presentación no fue casual. Moby Dick, y en particular la mesa cuatro, ocupa un lugar simbólico en la novela. “Es el templo de los locales, el último reducto. Punta del Este es un lugar de umbrales y esa mesa se volvió un umbral entre el pasado, el presente y el futuro”.
Hoy, en una etapa que define como un desafío personal, De León Meneses ensaya algo nuevo: “Estoy tratando de no hacer para demostrarme que sigo siendo. Después volveré con todo a lo que me inspire”. Mientras tanto, Arenas del tiempo se presenta como una aventura literaria que busca romper las fronteras de la realidad y acompañar al lector en ese mismo viaje.