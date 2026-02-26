Itaú Corporate acompaña el regreso del Ironman 70.3 Punta del Este

Del 6 al 8 de marzo, Punta del Este volverá a recibir a Ironman 70.3 Punta del Este, una de las carreras más exigentes del calendario internacional. La ciudad se prepara para un fin de semana en el que la resistencia, la estrategia y la cabeza juegan tanto como las piernas.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El triatlón se disputará en formato de media distancia, combina dos kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera. Más allá de la exigencia física, implica meses de preparación, disciplina y fortaleza mental. Cruzar la meta es, para cada atleta, un símbolo de superación personal.

La edición local reúne entre 1.000 y 1.500 corredores de todo el mundo, con representantes de 19 nacionalidades, consolidándose como una cita deportiva de alcance internacional que cada año convoca a atletas, equipos y visitantes.

El circuito de carrera bordea la costa, pasando por el puerto, los mercados pesqueros y Los dedos. La meta estará a metros de calle 20 y avenida Gorlero, en pleno corazón de Punta del Este. En bicicleta, los atletas recorrerán la costa rumbo a Punta Ballena, con paso por Casapueblo, antes de afrontar la subida y regresar a la transición. La natación se desarrollará en la bahía de Maldonado, con un recorrido de 1,9 kilómetros paralelo a la costa, con largada y llegada frente al hotel Enjoy.

El desafío está diseñado para maximizar la comodidad y el contacto de los atletas con el público, donde la familia y los amigos pueden reunirse y animar a sus seres queridos.

Itau ironman 1 (2) Emilia Scioli, triatleta amateur, competirá por decimotercera vez.

En este marco, Itaú Corporate estará presente acompañando una competencia que reúne a quienes entienden el desafío como motor de crecimiento.

Además, 21 colaboradores del banco formarán parte de la carrera, trasladando al circuito deportivo una dinámica que conocen bien: entrenar en equipo, sostener el esfuerzo en el tiempo y apoyarse mutuamente para llegar más lejos.

Itaú Corporate: sponsor oficial del alto rendimiento

Así como los atletas se preparan con disciplina y estrategia, en el mundo empresarial anticiparse, tomar decisiones con visión y sostener resultados también marcan la diferencia. En este marco, Itaú Corporate acompaña a grandes empresas, multinacionales y referentes del sector agroindustrial con soluciones financieras integrales —crédito, inversiones, coberturas, herramientas de pago y digitales—, siempre con foco en el crecimiento sostenible.

Bajo el concepto “Conocer hace la diferencia”, Corporate reafirma que el entendimiento profundo de cada negocio es la base para generar soluciones a medida y relaciones de largo plazo. Esta filosofía se refleja en su apoyo al Ironman 70.3 Punta del Este, una alianza que comparte valores como disciplina, propósito y determinación.

“En el mundo corporativo, conocer, anticiparse y decidir con visión de largo plazo hace la diferencia. En Itaú creemos en el protagonismo, en trabajar cerca de nuestros clientes y en construir resultados sostenibles con foco, agilidad y alto rendimiento. Por eso, apoyamos iniciativas con las que compartimos valores, que celebran la disciplina y la superación, como Ironman 70.3 Punta del Este. Cuando avanzamos juntos —en los negocios, en el deporte y en cada proyecto— llegamos más lejos”, afirmó Valentín Martínez, director de Itaú Corporate.

Itau ironman 3 (2) Federico Scarabino.

Protagonistas que encarnan los valores

En este contexto, el banco presentó una campaña audiovisual con Federico Scarabino, campeón uruguayo de Ironman, y Emilia Scioli, triatleta amateur y asesora en pequeñas y medianas empresas.

Scarabino, profesional desde los nueve años y especializado en media distancia, ha ganado todas sus participaciones en Ironman 70.3 Punta del Este y actualmente entrena en Girona (España) para esta nueva edición. Scioli disputará su decimotercer triatlón de media distancia. Con siete años de experiencia y trayectoria como nadadora federada, compite como ejemplo de inspiración y acompañamiento en un deporte donde solo el 20% de los participantes son mujeres.

En un escenario donde cada decisión cuenta, conocer en profundidad el contexto y los desafíos de cada cliente permiten anticiparse y promover resultados sostenibles. Esa convicción guía a Itaú Corporate y da sentido a su presencia en esta competencia: estar cerca, entender mejor y avanzar junto con quienes buscan superarse todos los días.