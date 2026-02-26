  • Cotizaciones
    jueves 26 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Itaú Corporate acompaña el regreso del Ironman 70.3 Punta del Este

    El clásico triatlón de media distancia vuelve a convertir al principal balneario del país en epicentro del alto rendimiento, con miles de atletas listos para desafiar sus propios límites

    Federico Scarabino, triatleta profesional uruguayo, campeón de Ironman Florianópolis.&nbsp;

    Federico Scarabino, triatleta profesional uruguayo, campeón de Ironman Florianópolis. 

    FOTO

    Búsqueda | Branded Content
    Por Branded Content

    Del 6 al 8 de marzo, Punta del Este volverá a recibir a Ironman 70.3 Punta del Este, una de las carreras más exigentes del calendario internacional. La ciudad se prepara para un fin de semana en el que la resistencia, la estrategia y la cabeza juegan tanto como las piernas.

    El triatlón se disputará en formato de media distancia, combina dos kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera. Más allá de la exigencia física, implica meses de preparación, disciplina y fortaleza mental. Cruzar la meta es, para cada atleta, un símbolo de superación personal.

    Leé además

    Banco Santander, en Ciudad Vieja.
    Números de la semana

    Depósitos, ingresos del hogar, inflación mayorista y actividad económica en Uruguay en números

    Por Redacción Búsqueda
    gran exito de la copa itau en el cantegril
    Golf

    Gran éxito de la Copa Itaú en el Cantegril

    Por Eduardo Payovich

    La edición local reúne entre 1.000 y 1.500 corredores de todo el mundo, con representantes de 19 nacionalidades, consolidándose como una cita deportiva de alcance internacional que cada año convoca a atletas, equipos y visitantes.

    El circuito de carrera bordea la costa, pasando por el puerto, los mercados pesqueros y Los dedos. La meta estará a metros de calle 20 y avenida Gorlero, en pleno corazón de Punta del Este. En bicicleta, los atletas recorrerán la costa rumbo a Punta Ballena, con paso por Casapueblo, antes de afrontar la subida y regresar a la transición. La natación se desarrollará en la bahía de Maldonado, con un recorrido de 1,9 kilómetros paralelo a la costa, con largada y llegada frente al hotel Enjoy.

    El desafío está diseñado para maximizar la comodidad y el contacto de los atletas con el público, donde la familia y los amigos pueden reunirse y animar a sus seres queridos.

    Itau ironman 1 (2)
    Emilia Scioli, triatleta amateur, competirá por decimotercera vez.

    Emilia Scioli, triatleta amateur, competirá por decimotercera vez.

    En este marco, Itaú Corporate estará presente acompañando una competencia que reúne a quienes entienden el desafío como motor de crecimiento.

    Además, 21 colaboradores del banco formarán parte de la carrera, trasladando al circuito deportivo una dinámica que conocen bien: entrenar en equipo, sostener el esfuerzo en el tiempo y apoyarse mutuamente para llegar más lejos.

    Itaú Corporate: sponsor oficial del alto rendimiento

    Así como los atletas se preparan con disciplina y estrategia, en el mundo empresarial anticiparse, tomar decisiones con visión y sostener resultados también marcan la diferencia. En este marco, Itaú Corporate acompaña a grandes empresas, multinacionales y referentes del sector agroindustrial con soluciones financieras integrales —crédito, inversiones, coberturas, herramientas de pago y digitales—, siempre con foco en el crecimiento sostenible.

    Bajo el concepto “Conocer hace la diferencia”, Corporate reafirma que el entendimiento profundo de cada negocio es la base para generar soluciones a medida y relaciones de largo plazo. Esta filosofía se refleja en su apoyo al Ironman 70.3 Punta del Este, una alianza que comparte valores como disciplina, propósito y determinación.

    “En el mundo corporativo, conocer, anticiparse y decidir con visión de largo plazo hace la diferencia. En Itaú creemos en el protagonismo, en trabajar cerca de nuestros clientes y en construir resultados sostenibles con foco, agilidad y alto rendimiento. Por eso, apoyamos iniciativas con las que compartimos valores, que celebran la disciplina y la superación, como Ironman 70.3 Punta del Este. Cuando avanzamos juntos —en los negocios, en el deporte y en cada proyecto— llegamos más lejos”, afirmó Valentín Martínez, director de Itaú Corporate.

    Itau ironman 3 (2)
    Federico Scarabino.

    Federico Scarabino.

    Protagonistas que encarnan los valores

    En este contexto, el banco presentó una campaña audiovisual con Federico Scarabino, campeón uruguayo de Ironman, y Emilia Scioli, triatleta amateur y asesora en pequeñas y medianas empresas.

    Scarabino, profesional desde los nueve años y especializado en media distancia, ha ganado todas sus participaciones en Ironman 70.3 Punta del Este y actualmente entrena en Girona (España) para esta nueva edición. Scioli disputará su decimotercer triatlón de media distancia. Con siete años de experiencia y trayectoria como nadadora federada, compite como ejemplo de inspiración y acompañamiento en un deporte donde solo el 20% de los participantes son mujeres.

    En un escenario donde cada decisión cuenta, conocer en profundidad el contexto y los desafíos de cada cliente permiten anticiparse y promover resultados sostenibles. Esa convicción guía a Itaú Corporate y da sentido a su presencia en esta competencia: estar cerca, entender mejor y avanzar junto con quienes buscan superarse todos los días.

    Selección semanal
    Búsqueda y Galería

    Suscribite a nuestras newsletters

    Por Mandy Barrios
    Caso Cardama

    Comisión bicameral por el caso Cardama comienza con dudas sobre su funcionamiento

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Parlamento digitaliza actas de sesiones secretas del Consejo de Estado de la dictadura para publicarlas

    Por Redacción Búsqueda
    Medioambiente

    La Inddhh apeló el fallo que rechazó detener prospección petrolera en el mar uruguayo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada de la DGI.

    Impuestos: recaudación de la DGI bajó en diciembre pero creció 2,7% real en todo 2025

    Por Redacción Búsqueda
    Donald Trump.

    Estados Unidos congela trámites de visado de inmigración y la medida alcanza a ciudadanos uruguayos

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    Detalles patrios en cintos anchos.

    Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

    Por Belén Riguetti Aparicio
    Sede del Ministerio de Economía, en Colonia y Paraguay.

    Tres centros de análisis contrastan su balance sobre la economía; desafío de 2026 será lograr crecer más

    Por Ismael Grau
    // Leer el objeto desde localStorage