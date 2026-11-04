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Argentina arrasó en el Sudamericano de Optimist disputado en Punta del Este

Compitieron 180 navegantes de 12 países de entre 10 y 15 años

Joaquín Irún e Ivette Heinichen.

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Lucila Castillo
Comodoro del YCPE Juan Etcheverrito y los ganadores: de Argentina Tomás Calvo y Tomás Molinari con Felipe Hutzler de Brasil.

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Lucila Castillo
Isabella Conde y Guillermina Koster.

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Lucila Castillo
Lara Gherghi, Ema Villamarín, Gino Pichetti y Máximo Corominas.

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Lucila Castillo
Pilar Zabala.

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Lucila Castillo
Comodoro del YCPE Juan Etcheverrito, vicepresidenta de las Américas de la Asociación Internacional de Veleros Optimist Sigrid Beckmann y alcalde de Punta del Este Javier Carballal.

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Lucila Castillo
Tomás Bizzozero.

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Lucila Castillo
Giovana Ribeiro y Helena Echenique rodean a la ganadora de la categoría femenina Catalina Gómez.

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Lucila Castillo
De la Federación Uruguaya de Yachting a Vela: vicepresidente Daniel Rodríguez, secretario Carlos González, presidente Héctor Sarno y tesorero Pablo Caiafa.

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Lucila Castillo
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En la bahía de Maldonado, se realizó el 54.º Campeonato Sudamericano de Optimist que reunió a 180 jóvenes navegantes de 12 países y convirtió a Punta del Este en el punto de encuentro de la vela sudamericana. El sábado 31 de octubre se celebró la final y Argentina fue el país que más premios conquistó.

Pasadas las 10 de la mañana, los competidores partieron de la explanada general del puerto hasta la sede del Yacht Club Punta del Este (YCPE), organizador de la competencia. Padres, entrenadores, equipos técnicos y turistas fueron testigos de la largada final, tras una semana de competencias. Participaron chicos de Argentina, Bermudas, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay. A los espectadores se sumaron tres lobos marinos que permanecieron inmutables ante la multitud que les sacaba fotos. Algunos competidores se distrajeron ante la imponente presencia de los animales, pero, tras la primera impresión, lograron retomar su rumbo. El clima cambiante, con períodos de viento y lluvia combinado con momentos de sol, hizo aflorar la capacidad de adaptación de los jóvenes timoneles.

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Además de competir, fue una oportunidad de crecimiento, aprendizaje e intercambio, en un ámbito donde reinó el compañerismo, la camaradería y la experiencia de compartir una misma pasión por el mar.

Para el YCPE, el Sudamericano significó un nuevo desafío institucional y organizativo. Su comodoro, Juan Etcheverrito, dijo que fue un placer organizar la regata internacional y aseguró que la bahía de Maldonado es una de las mejores canchas del mundo, con una infraestructura adaptada para grandes competencias.

“Detrás de cada jornada hubo un gran trabajo de organización, compromiso y dedicación de muchas personas. Pero, sobre todo, nos queda la alegría de haber contribuido a una experiencia deportiva y humana que seguramente acompañará a estos chicos en su futuro. Que Punta del Este y Uruguay sean elegidos para encuentros de esta dimensión nos compromete a seguir trabajando por el desarrollo de la vela y por el crecimiento del deporte náutico en nuestro país”, aseguró.

Por su parte, la vicepresidenta de las Américas de la Asociación Internacional de Veleros Optimist, Sigrid Beckmann, dijo a Galería que la costa uruguaya tiene excelentes condiciones para navegar y destacó “la cultura náutica” del país.

“El Optimist es un deporte formativo. Poner a un niño de 10 años en un velero es como darle un coche, peor, porque el mar tiene muchas variables, como el viento o el frío. Los hace independientes y responsables, también deben cuidar del barco y a los compañeros. De hecho, hay chicos que han dejado el primer puesto para ayudar a otros competidores en problemas”, aseguró.

Argentina ganó el Sudamericano por equipos, con Tomás Molinari celebrando un doble triunfo como ganador por equipos y Campeón Sudamericano 2026. Ryan Lee, de Estados Unidos, quedó segundo en la clasificación general, mientras que Tomás Calvo, de Argentina, y Felipe Hutzler, de Brasil, le siguieron para completar el podio.

El próximo Sudamericano será el año próximo en Chile.

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