Argentina arrasó en el Sudamericano de Optimist disputado en Punta del Este

Comodoro del YCPE Juan Etcheverrito, vicepresidenta de las Américas de la Asociación Internacional de Veleros Optimist Sigrid Beckmann y alcalde de Punta del Este Javier Carballal.

Comodoro del YCPE Juan Etcheverrito y los ganadores: de Argentina Tomás Calvo y Tomás Molinari con Felipe Hutzler de Brasil.

En la bahía de Maldonado, se realizó el 54.º Campeonato Sudamericano de Optimist que reunió a 180 jóvenes navegantes de 12 países y convirtió a Punta del Este en el punto de encuentro de la vela sudamericana. El sábado 31 de octubre se celebró la final y Argentina fue el país que más premios conquistó.

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Pasadas las 10 de la mañana, los competidores partieron de la explanada general del puerto hasta la sede del Yacht Club Punta del Este (YCPE), organizador de la competencia. Padres, entrenadores, equipos técnicos y turistas fueron testigos de la largada final, tras una semana de competencias. Participaron chicos de Argentina, Bermudas, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay. A los espectadores se sumaron tres lobos marinos que permanecieron inmutables ante la multitud que les sacaba fotos. Algunos competidores se distrajeron ante la imponente presencia de los animales, pero, tras la primera impresión, lograron retomar su rumbo. El clima cambiante, con períodos de viento y lluvia combinado con momentos de sol, hizo aflorar la capacidad de adaptación de los jóvenes timoneles.

Además de competir, fue una oportunidad de crecimiento, aprendizaje e intercambio, en un ámbito donde reinó el compañerismo, la camaradería y la experiencia de compartir una misma pasión por el mar.

Para el YCPE, el Sudamericano significó un nuevo desafío institucional y organizativo. Su comodoro, Juan Etcheverrito, dijo que fue un placer organizar la regata internacional y aseguró que la bahía de Maldonado es una de las mejores canchas del mundo, con una infraestructura adaptada para grandes competencias.

“Detrás de cada jornada hubo un gran trabajo de organización, compromiso y dedicación de muchas personas. Pero, sobre todo, nos queda la alegría de haber contribuido a una experiencia deportiva y humana que seguramente acompañará a estos chicos en su futuro. Que Punta del Este y Uruguay sean elegidos para encuentros de esta dimensión nos compromete a seguir trabajando por el desarrollo de la vela y por el crecimiento del deporte náutico en nuestro país”, aseguró.