Aromas que despiertan recuerdos: la propuesta de MP por el Día de la Madre

Una experiencia sensorial, creativa y gastronómica reunió a mujeres en un espacio pensado para celebrar los vínculos, compartir momentos especiales y conectar a través de los sentidos

En el marco del Día de la Madre, Medicina Personalizada (MP) llevó adelante una nueva edición de La Esencia de Mamá, una propuesta pensada para celebrar los vínculos, los recuerdos y esos pequeños detalles que hacen único cada hogar. La actividad reunió a invitadas para una experiencia sensorial y aromática enfocada en el bienestar, la conexión y el disfrute compartido.

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Tras una primera instancia realizada en Otero x Rotunda, en Carrasco, el segundo encuentro se desarrolló en Club House Los Olivos de Los Horneros, en un entorno especialmente preparado para un momento de pausa y encuentro entre mujeres.

La jornada incluyó un taller de creación de fragancias, donde cada participante tuvo la posibilidad de elaborar su propia esencia personalizada a partir de aromas, emociones y memorias personales. Guiadas por una especialista, las participantes fueron recorriendo la experiencia mientras escuchaban historias, anécdotas y aprendían sobre el universo de las fragancias.

Cada una de las asistentes recibió un vaso medidor para colocar los aceites, un palito para revolver la mezcla, un conjunto de tirillas para cada aroma y pipetas de tres milímetros, así como una libreta para anotar aquello que “resonara”. La propuesta invitaba a emprender “un viaje hacia una misma”, pensado como un espacio para desconectarse de la rutina.

A medida que descubrían distintos aromas y combinaciones, cada una fue construyendo una esencia propia vinculada a momentos significativos de su vida. Muchos de los perfumes y las notas elegidas las transportaron a olores de la infancia, a personas queridas y a distintos recuerdos personales que hicieron de la actividad una experiencia aún más íntima y emotiva. Finalmente, lograron construir un difusor único para llevarse a sus casas como recuerdo de la actividad.