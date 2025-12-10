¡Hola !

Artesia debutó en pasarela con un desfile que celebró la artesanía latinoamericana

La marca presentó una selección de piezas coloridas y tejidas a mano en distintas partes de América Latina

Los diseños combinan colores y técnicas latinoamericanas.

FOTO

Valentina Weikert
Colección de Artesia, curada por Gina Vargas de Roemmers.

FOTO

Valentina Weikert
La experta en moda Ana Torrejón junto a la creadora de Artesia Gina Vargas de Roemmers.

FOTO

Valentina Weikert
Verónica Alonso y Victoria Sierra.

FOTO

Valentina Weikert
María Mugnolo, María Lenguas y Marina Rubio.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Artesia realizó su primer desfile en su local ubicado en Carrasco. La marca presentó una selección de piezas coloridas y tejidas a mano en distintos territorios de América Latina, curada por la fundadora de la tienda, Gina Vargas de Roemmers.

La actividad contó con la participación especial de Ana Torrejón, una de las referentes en moda más destacadas de Argentina, quien ofreció una charla sobre el valor actual de la artesanía y su rol en las identidades.

Sobre los diseños, dijo que combinan saberes regionales sustentados en manos de artesanas de las que existe un registro de su procedencia. La experta llamó a consumir objetos con identidad y sostenibles. “Pospandemia, sabemos de la crisis que hay en marcas de lujo aspiracionales, especialmente cómo se ha afectado el consumo. Tenemos que pensar sobre esta industria contaminante, sobre las personas que se ven forzadas a migrar porque no encuentran eco en las políticas gubernamentales para desarrollar sus habilidades, sobre todo, la potestad que tienen sobre sus imágenes y técnicas”, comentó a Galería­. En la charla, Torrejón enfatizó en conceptos clave, como autoría, derechos culturales y cadena de valor, señalando la importancia de reconocer el origen de cada pieza.

Parte de la colección fue realizada en colaboración con mujeres de Misiones (Argentina) pertenecientes a la fundación Manos que No Paran, cuyo nombre alude a la realidad de muchas indígenas que históricamente han tejido para poder subsistir. Otros diseños provienen de la región andina y destacan por su trabajo en macramé, una técnica arraigada en comunidades de Colombia.

“Hoy es un día muy especial: el primer desfile de Artesia, y lo hicimos para ustedes”, expresó Vargas de Roemmers, y agregó: “De ese ecosistema surge Artesia, una comunidad que transmite saberes, significados y experiencias a través de prendas, objetos y relatos”.

El desfile celebró la diversidad de técnicas, colores y tramas que atraviesan América Latina, inaugurando así un nuevo capítulo que consolida a Artesia como un espacio que une moda, artesanía y cultura desde una mirada respetuosa de los oficios.

