Aseo inauguró su nueva sede corporativa en el centro de Montevideo

La economista y empresaria Laura Raffo brindó una charla sobre cómo la IA y la robótica están rediseñando los negocios

Con más de 20 años de presencia en el sector de la higiene profesional, Aseo celebró el jueves 20 la inauguración de su nuevo edificio corporativo, ubicado en la esquina de Daniel Fernández Crespo y Paysandú. La sede, concebida bajo criterios de modernización y eficiencia, reúne todas las áreas de soporte y gestión de la compañía y suma un espacio especialmente diseñado para la capacitación de sus colaboradores.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El encuentro reunió a clientes, colaboradores y referentes del sector, quienes recorrieron las instalaciones y conocieron de primera mano la apuesta de Aseo por la innovación aplicada a su operación diaria. El edificio marca una etapa de crecimiento sostenido en tecnología, sustentabilidad y una mirada integral sobre los espacios de trabajo.

Durante la apertura, el director de Aseo, Walter Rowinski, subrayó la importancia de esta nueva sede para la organización. “El nuevo edificio representa mucho más que un cambio de ubicación: es un paso adelante en nuestra forma de trabajar, pensar e innovar. Queremos que sea un espacio que impulse la creatividad, la colaboración y el crecimiento de todo nuestro equipo”, afirmó.

Como parte de la jornada, la economista y empresaria Laura Raffo brindó la charla “Revolución inteligente: cómo la IA y la robótica están rediseñando los negocios”, una exposición centrada en el impacto de las nuevas tecnologías en la competitividad empresarial y en los desafíos que enfrenta el sector privado ante la automatización y la inteligencia artificial.

La compañía transita esta nueva etapa apoyada en Acerta, su marca paraguas para servicios de facility management, y en la incorporación de modelos de gestión basados en datos que permiten anticipar necesidades operativas, optimizar recursos y elevar la calidad del servicio.