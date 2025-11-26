Aseo inauguró su nueva sede corporativa en el centro de Montevideo
La economista y empresaria Laura Raffo brindó una charla sobre cómo la IA y la robótica están rediseñando los negocios
Con más de 20 años de presencia en el sector de la higiene profesional, Aseo celebró el jueves 20 la inauguración de su nuevo edificio corporativo, ubicado en la esquina de Daniel Fernández Crespo y Paysandú. La sede, concebida bajo criterios de modernización y eficiencia, reúne todas las áreas de soporte y gestión de la compañía y suma un espacio especialmente diseñado para la capacitación de sus colaboradores.
El encuentro reunió a clientes, colaboradores y referentes del sector, quienes recorrieron las instalaciones y conocieron de primera mano la apuesta de Aseo por la innovación aplicada a su operación diaria. El edificio marca una etapa de crecimiento sostenido en tecnología, sustentabilidad y una mirada integral sobre los espacios de trabajo.
Durante la apertura, el director de Aseo, Walter Rowinski, subrayó la importancia de esta nueva sede para la organización. “El nuevo edificio representa mucho más que un cambio de ubicación: es un paso adelante en nuestra forma de trabajar, pensar e innovar. Queremos que sea un espacio que impulse la creatividad, la colaboración y el crecimiento de todo nuestro equipo”, afirmó.
Como parte de la jornada, la economista y empresaria Laura Raffo brindó la charla “Revolución inteligente: cómo la IA y la robótica están rediseñando los negocios”, una exposición centrada en el impacto de las nuevas tecnologías en la competitividad empresarial y en los desafíos que enfrenta el sector privado ante la automatización y la inteligencia artificial.
La compañía transita esta nueva etapa apoyada en Acerta, su marca paraguas para servicios de facility management, y en la incorporación de modelos de gestión basados en datos que permiten anticipar necesidades operativas, optimizar recursos y elevar la calidad del servicio.
Fundada en 2002, Aseo evolucionó de su enfoque inicial en la higiene profesional hacia una propuesta más amplia orientada a crear espacios de bienestar y desarrollo. Con más de 1.800 colaboradores en todo el país, mantiene una estrategia enfocada en la innovación, la capacitación y la excelencia operativa, consolidándose como un referente del sector.