Avant première de ‘Perros’ y un invitado de cuatro patas

Estuvo presente el elenco, el equipo de producción y un público entusiasta, aunque la gran estrella fue “Ficha”, el perro coprotagonista

Noelia Campo, Néstor Guzzini, María Elena Pérez Algorta, Catalina Arrillaga y Manuel Tate.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Gerardo Minutti y Rayito. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ismael Suárez, Sofía Pérez, Helen Peralta y Nicolás Foco.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Mateo y Ernesto Musitelli junto a Ignacio Guani y María Musitelli.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El estreno anticipado de Perros, la nueva película de Gerardo Minutti, tuvo lugar en Life Cinemas dentro del Espacio Cultural Alfabeta. La combinación del séptimo arte con la librería y el café que funcionan en el mismo espacio le dio al encuentro un clima especial: algunos curiosos se acercaban a ojear libros o a tomar un café, terminaban atraídos por el movimiento y se quedaban para presenciar lo que sucedía.

La presentación reunió a un nutrido público. Estuvieron presentes el director, el equipo de producción y todos aquellos que, de una u otra manera, participaron en la realización de la película, junto con familiares y amigos. El elenco principal —integrado por Néstor Guzzini, Marcelo Subiotto, María Elena Pérez, Noelia Campo, Roberto Suárez, Catalina Arrillaga, Manuel Tate y Soledad Pelayo— compartió el momento con los invitados, lo que generó un ambiente de cercanía y celebración.

La première también tuvo un invitado muy especial: Ficha (Rayito es su nombre real), el perro que coprotagoniza la historia. Su presencia fue uno de los puntos más comentados de la noche, ya que posó para fotos con los asistentes y se robó varias sonrisas.

Con esta avant première, Perros inicia su recorrido en salas e invita al público a descubrir una trama que sigue la historia de Saldaña, encargado de cuidar la casa y el perro de sus vecinos, los Pernas.

