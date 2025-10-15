¡Hola !

Ayax celebró sus 80 años fiel a su estilo innovador

Entre los invitados se encontraban el presidente de la República, Yamandú Orsi, varios ministros del gabinete y delegaciones oficiales de Toyota y Suzuki provenientes de Japón

Ministro de Economía Gabriel Oddone, Julia Pou, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti.

Subsecretario de Ambiente Óscar Caputi, María José Capparelli y ministro de Ambiente Edgardo Ortuño.

Gabriela Dourado, José Mato, Alejandra Frachelle y Óscar Dourado.

Pablo Mieres, Pablo Bocchi, Diego Aramendia y Adriana Reigia.

Nicolás Milicevic y Gabriela Boselli.

Silvina y Fernando Tocchetti.

Natalie Scheck y Susana Bernik.

Carla Bozzano, Gastón Andrés, Lucía Rivero y Joaquín González.

Jacques Boutmy y Gonzalo Valdés.

Carlos Rodríguez y Verónica Zarfino.

Alfonso Rucks, María Fernanda Robledo y Gerardo Espinosa.

De la Embajada de Estados Unidos: embajador Lou Rinaldi y consejero James Michael Saxton Ruiz.

Presidente de Ayax Alejandro Curcio, Patricia Balerio, presidente de la República Yamandú Orsi,  embajador de Japón Kenichi Okada y Fernando Montero.

Nicolás Fervenza, Belén Curbelo, Alfredo Guelfi y Fernando Mino.

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con una gala en el Auditorio Nacional del Sodre, Ajax conmemoró, junto con autoridades nacionales y

Con una gala en el Auditorio Nacional del Sodre, Ajax conmemoró, junto con autoridades nacionales y destacados representantes internacionales de la industria automotriz, ocho décadas de trayectoria.

El encuentro comenzó con una recepción de alfombra roja y un cóctel de bienvenida. En un ambiente elegante y festivo, la periodista Victoria Rodríguez condujo la noche con su estilo cercano y sobrio. Uno de los momentos más esperados fue la proyección de un video que repasó los principales hitos de la compañía, desde 1945 hasta la actualidad. El audiovisual sorprendió al público por su enfoque narrativo y el uso de inteligencia artificial para recrear escenas históricas, un recurso que reflejó el espíritu innovador que ha acompañado a Ayax a lo largo de su historia.

Alejandro Curcio, presidente de la compañía, ofició de anfitrión y estuvo acompañado por colaboradores, socios estratégicos y referentes del empresariado nacional. Tras la proyección, pronunció un discurso en el que repasó los desafíos y logros de la empresa, a la vez que expresó su gratitud a quienes han acompañado el crecimiento sostenido de la empresa.

En ese marco, recibió emotivos reconocimientos de representantes de Toyota y Suzuki, así como de los propios trabajadores de la firma, gesto que destacó la fortaleza de las alianzas y el compromiso humano que sostienen a la organización. Otro momento de especial significado fue la presentación de Lucca Curcio, joven integrante de la familia empresarial, quien simboliza la continuidad del legado y la proyección hacia el futuro.

El cierre estuvo a cargo de No Te Va Gustar, que ofreció un show en conjunto con la Orquesta Sinfónica del Sodre preparado especialmente para la ocasión. La actuación marcó el broche perfecto para una noche en la que historia, emoción y visión de futuro se unieron para celebrar los 80 años de Ayax.

