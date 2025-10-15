Ayax celebró sus 80 años fiel a su estilo innovador

Entre los invitados se encontraban el presidente de la República, Yamandú Orsi, varios ministros del gabinete y delegaciones oficiales de Toyota y Suzuki provenientes de Japón

Presidente de Ayax Alejandro Curcio, Patricia Balerio, presidente de la República Yamandú Orsi, embajador de Japón Kenichi Okada y Fernando Montero.

De la Embajada de Estados Unidos: embajador Lou Rinaldi y consejero James Michael Saxton Ruiz.

Con una gala en el Auditorio Nacional del Sodre, Ajax conmemoró, junto con autoridades nacionales y

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Con una gala en el Auditorio Nacional del Sodre, Ajax conmemoró, junto con autoridades nacionales y destacados representantes internacionales de la industria automotriz, ocho décadas de trayectoria.

El encuentro comenzó con una recepción de alfombra roja y un cóctel de bienvenida. En un ambiente elegante y festivo, la periodista Victoria Rodríguez condujo la noche con su estilo cercano y sobrio. Uno de los momentos más esperados fue la proyección de un video que repasó los principales hitos de la compañía, desde 1945 hasta la actualidad. El audiovisual sorprendió al público por su enfoque narrativo y el uso de inteligencia artificial para recrear escenas históricas, un recurso que reflejó el espíritu innovador que ha acompañado a Ayax a lo largo de su historia.

Alejandro Curcio, presidente de la compañía, ofició de anfitrión y estuvo acompañado por colaboradores, socios estratégicos y referentes del empresariado nacional. Tras la proyección, pronunció un discurso en el que repasó los desafíos y logros de la empresa, a la vez que expresó su gratitud a quienes han acompañado el crecimiento sostenido de la empresa.

En ese marco, recibió emotivos reconocimientos de representantes de Toyota y Suzuki, así como de los propios trabajadores de la firma, gesto que destacó la fortaleza de las alianzas y el compromiso humano que sostienen a la organización. Otro momento de especial significado fue la presentación de Lucca Curcio, joven integrante de la familia empresarial, quien simboliza la continuidad del legado y la proyección hacia el futuro.