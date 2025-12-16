¡Hola !

Bienvenida diplomática en la residencia del embajador de Estados Unidos

El embajador Lou Rinaldi expresó su agradecimiento a Donald Trump por la confianza depositada en él para asumir esta misión

Canciller Mario Lubetkin, embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi y Chris Andino, de la Embajada de Estados Unidos.

FOTO

Presiente del Banco República Álvaro García y Julio César Lestido.

FOTO

Luis Alberto Lacalle Herrera, diputado Rodrigo Goñi y presidente del Partido Nacional Álvaro Delgado.

FOTO

Tabaré Viera, Juan Labraba y Hernán Bonilla.

FOTO

Haroldo Espalter, Armando Torres y ministro de Economía Gabriel Oddone.

FOTO

Alicia Machado, Luis Diego Uriarte y Mariana Ferreira.

FOTO

Representante del Banco Mundial Valeria Di Fiori, coordinador residente de Naciones Unidas Pablo Ruiz y representante de la Organización de los Estados Americanos Claudia Barrientos.

FOTO

Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, ofreció una recepción de bienvenida en su residencia oficial, un encuentro exclusivo que reunió a autoridades de gobierno, representantes de empresas estadounidenses y parlamentarios.

En sus palabras iniciales, breves —como es habitual en su estilo— pero de mensaje claro y directo, Rinaldi expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, por la confianza depositada en él para asumir esta misión. Señaló, además, el honor personal que representa ser embajador en el país donde creció, un lugar que, según afirmó, siempre lleva en el corazón.

Durante el brindis, el embajador destacó que los objetivos de su gestión están claramente definidos: promover el comercio y la inversión, colaborar en temas de seguridad y justicia, apoyar la innovación y la educación, y fortalecer el trabajo conjunto a escala internacional. En ese sentido, recordó sus primeras palabras al llegar al país: “Este paisito me dio mucho, incluida la formación que me preparó para mis labores en Estados Unidos”.

La recepción continuó en un clima distendido, propicio para el intercambio y el diálogo entre los invitados. La velada culminó con el tradicional brindis de copas, la foto grupal y un espacio de conversación informal que reforzó el espíritu de cercanía y cooperación que marcó toda la jornada.

