Bienvenida diplomática en la residencia del embajador de Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, ofreció una recepción de bienvenida en su residencia oficial, un encuentro exclusivo que reunió a autoridades de gobierno, representantes de empresas estadounidenses y parlamentarios.
El embajador Lou Rinaldi expresó su agradecimiento a Donald Trump por la confianza depositada en él para asumir esta misión
En sus palabras iniciales, breves —como es habitual en su estilo— pero de mensaje claro y directo, Rinaldi expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, por la confianza depositada en él para asumir esta misión. Señaló, además, el honor personal que representa ser embajador en el país donde creció, un lugar que, según afirmó, siempre lleva en el corazón.
Durante el brindis, el embajador destacó que los objetivos de su gestión están claramente definidos: promover el comercio y la inversión, colaborar en temas de seguridad y justicia, apoyar la innovación y la educación, y fortalecer el trabajo conjunto a escala internacional. En ese sentido, recordó sus primeras palabras al llegar al país: “Este paisito me dio mucho, incluida la formación que me preparó para mis labores en Estados Unidos”.
La recepción continuó en un clima distendido, propicio para el intercambio y el diálogo entre los invitados. La velada culminó con el tradicional brindis de copas, la foto grupal y un espacio de conversación informal que reforzó el espíritu de cercanía y cooperación que marcó toda la jornada.