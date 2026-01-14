¡Hola !

Bravo Restó abrió sus puertas en Punta del Este con una propuesta que une gastronomía, diseño y coctelería

El chef ejecutivo del restaurante, Mauricio Hernández, definió los platos como “descontracturados y modernos”

Socios de Bravo: Martín Tripodi, Ana García, Rodrigo Verdes y Mauricio Hernández.

Javier Riva Zucchelli, Laura Sosa, Nicolás Pérez, Juan Bruzzone y María Clara Puppo.

Grito de Asencio.

New York Sour.

Santiago Beati, Erika Westerfeld, Magela Estellano y Pablo Pesce.

Eduardo Sasson y Jimena Sabaris.

Por Branded Content

Sobre la calle Joaquín Lenzina-Ansina, a la altura de la playa Brava de Punta del Este, más de 300 personas participaron de la inauguración de Bravo Restó, una nueva propuesta gastronómica que combina calidad y diseño.

El día de la apertura, los invitados degustaron una selección de platos de la carta y disfrutaron de tragos de autor, con opciones con y sin alcohol. La ambientación musical estuvo a cargo del DJ Fernando Picón, quien animó el encuentro.

El restaurante forma parte de Bravo Hotel, que —según explicaron los responsables— apuesta a elevar el estándar de hospitalidad en la península. La incorporación de Bravo Restó refuerza su visión de integrar la gastronomía y lograr una apuesta de valor a la oferta turística del este.

El chef ejecutivo del restaurante, Mauricio Hernández, comentó que seleccionan ingredientes locales para ofrecer una cocina moderna: “Pocos productos pero bien trabajados”. La perspectiva para la temporada es que los visitantes tengan una buena experiencia en todos los sentidos. De todas formas, aclaró que, al estar abiertos todo el año, esperan recibir clientes fijos, además de atraer nuevos turistas cada verano.

La carta de Bravo fue pensada junto con el chef argentino Kevin Guichot, quien “incorporó muchas técnicas que desarrolló en Buenos Aires”. Hernández definió los platos como “descontracturados y modernos”.

Bravo Restó abre todos los días, de 9 a 2 horas, y ofrece una propuesta flexible que acompaña cada momento del día, desde desayunos y almuerzos hasta cenas y coctelería nocturna.

