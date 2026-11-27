En el salón de eventos especiales del Palacio Legislativo, Búsqueda organizó, el miércoles 25, el conversatorio Periodismo, Desinformación y Democracia, a cargo de los expertos Coral García Dorado y Thomas Sparrow. Además, hablaron el jefe de la sección Política y Comunicación de la Unión Europea, Jan Dzieciolowski; el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi; el director periodístico de Búsqueda , Andrés Danza; Facundo Ponce de León, en su calidad de filósofo, periodista y docente, y la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. Las disertaciones reflexionaron sobre el concepto de que acceder a información confiable es la manera de fortalecer la democracia.

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García Dorado es coordinadora de investigación sobre desinformación en el medio español Maldita.es; además, fue project manager de la European Fact-Checking Standards Network y redactora y fact-checker entre 2020 y 2022.

En su ponencia destacó la necesidad de detectar y rastrear las operaciones de manipulación informativa y la injerencia por parte de agentes extranjeros (denominada FIMI, por su sigla en inglés). Este término se refiere al comportamiento coordinado y engañoso por parte de actores extranjeros, concebido para manipular el entorno informativo de otro Estado.

García Dorado describió las formas de combatir el FIMI, que puede adoptar variantes, desde videos manipulados hasta creados desde cero. La experta señaló que para combatir esta manipulación es necesario realizar investigaciones periodísticas, rastrear —si es posible— la primera fuente de la noticia falsa, alfabetizar a los usuarios, evaluar la conveniencia de responder a través de las plataformas y mejorar las condiciones financieras de los medios de comunicación, entre otras medidas.

Por su parte, Sparrow, corresponsal y verificador para Deutsche Welle y corresponsal de la BBC en Washington, explicó cómo investiga y cómo se verifican los deepfakes: imágenes, videos o audios generados o manipulados mediante IA y aprendizaje profundo para suplantar rostros, voces o acciones de personas reales o ficticias.

Sparrow se mostró preocupado ante el avance de la desinformación y de la información manipulada e irreal como un desafío para la democracia, en especial en el contexto de la aceleración y avance de la IA. Especificó, además, que estos temas son un problema democrático, ya que contaminan el ecosistema informativo, aumentan la polarización y los conflictos, facilitan la difusión de rumores y teorías conspirativas y generan desconfianza en instituciones y medios.

Por su parte, Danza dijo que “la desinformación crece día a día” y demuestra una inmediatez en la que “gana el escándalo”. Especificó que la desinformación y las fake news están ganando las batallas a través de las redes sociales, donde distribuye contenido basura en 10 o 15 segundos. Se preguntó si las redes sociales están creando un mundo mejor o si “estamos entrando a un mundo cada vez más polarizado por los algoritmos. En Uruguay, cada vez hay menos medios de comunicación y menos periodistas profesionales, lo que acarrea consecuencias muy complicadas para la democracia. Esto está avanzando a pasos agigantados y no nos estamos dando cuenta”.

Por su parte, Cosse recordó que los avances tecnológicos han provocado disrupciones a lo largo de la historia, como ocurrió con la revolución de la imprenta. Señaló que en la actualidad el desarrollo tecnológico alcanza una escala masiva y ofrece grandes posibilidades, pero también plantea enormes riesgos.

“Uruguay tiene elementos muy importantes, como la educación pública; hay que tener una formación holística para la educación integral de los individuos. Esto fortalece la formación ante la invasión de los dispositivos, en puntual a los periodistas”, sostuvo Cosse, y afirmó que el país tiene que generar un curso masivo de Operador IA en la educación pública: una enorme oportunidad para poder manejar la desinformación y las fake news.

Goñi aseguró: “Tenemos que tomar conciencia de un problema que es real, y la tecnología no nos va a solucionar el problema. La responsabilidad de la desinformación es de todos, es un desafío para asumir entre todos; si no lo hacemos, los riesgos nos llevan a que los mecanismos no se puedan identificar. La solución no está en la tecnología, sino en todos: en los políticos en primer lugar y luego en rescatar las capacidades básicas para elegir fuentes que nos den confianza; esa es la única solución”.

En tanto, Dzieciolowski expresó que “este programa intenta aumentar la conciencia pública sobre la desinformación y el gran impacto que puede tener en la democracia”.

“La manipulación de información desde el exterior y la injerencia extranjera utilizan diferentes tácticas, como el blanqueo de narrativas: se utilizan actores locales que difunden discursos alineados con las posiciones de otros actores internacionales, lo que da una apariencia de legitimidad y credibilidad a narrativas que tienen un origen externo. Luego se utiliza también la suplantación de identidad: se crean cuentas falsas de instituciones o personalidades públicas para utilizarlas como cuentas automatizadas, redes de bots, que difunden mensajes falsos y engañosos”, subrayó.

Calificó a la manipulación de la información como un “mercado” en el que se utilizan técnicas, redes y marketing, por lo que se convierte en un negocio muy rentable que supera los 400.000 millones de euros anuales.

Ponce de León, desde la filosofía, se refirió a tres fenómenos de la palabra verdad: alétheia, palabra griega que significa “descubrir la verdad, quitar el velo”; emet, de la tradición judeocristiana, donde la verdad no es lo que es, sino aquello en lo que confío, porque aquí lo que importa es la fidelidad y la confianza, y la tercera es veritas, del latín, que concibe la verdad como “aquello que puede comprobarse”. En este caso, debe existir una concordancia entre lo que pensamos, lo que vemos y lo que efectivamente sucede.

“La IA hace cosas mejor que nosotros, desvela aquello que está ahí y que nosotros no vemos; confío en quien lo dice y no en lo que se dice. Hay medios que son creíbles, no importa lo que se diga. Estas tres nociones de la verdad están siendo sacudidas por la inteligencia artificial”, sostuvo.