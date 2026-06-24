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Canarias y Uruguay miran al futuro

La visita del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, fue el marco para la realización del "Foro Canarias-Uruguay: del origen al futuro", un espacio de reflexión sobre los lazos históricos, culturales y económicos que unen a ambos territorios

Embajador de España Javier Salido Ortiz y presidente de Canarias Fernando Clavijo.

Embajador de España Javier Salido Ortiz y presidente de Canarias Fernando Clavijo.

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Valentina Weikert
Victoria Blanc y consejera económica y comercial de&nbsp;España Marta Soriano.

Victoria Blanc y consejera económica y comercial de España Marta Soriano.

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Valentina Weikert
Diputado Rodrigo Goñi, ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía e intendente&nbsp;de Canelones Francisco Legnani.

Diputado Rodrigo Goñi, ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía e intendente de Canelones Francisco Legnani.

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Alejandra Dodera y Victoria Baes.

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Martín Fernández y Rafael Iruleguy.

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Paulo Sande y Edgardo Pannunzio.

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Elma Lessa y Eduardo Scanarotti.

Elma Lessa y Eduardo Scanarotti.

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Javier Pascual,&nbsp;Pilar Moreno y&nbsp;Heber Assaf.

Javier Pascual, Pilar Moreno y Heber Assaf.

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Ramiro Nantez y&nbsp;Álvaro Brunini.

Ramiro Nantez y Álvaro Brunini.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La visita del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, fue el marco para la realización del “Foro Canarias-Uruguay: del origen al futuro”, un espacio de reflexión sobre los lazos históricos, culturales y económicos que unen a ambos territorios y las oportunidades de cooperación hacia las próximas décadas.

La actividad tuvo lugar en la residencia del embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz, quien recibió a los invitados y abrió la jornada con unas palabras centradas en la profunda relación que une a ambos países. Durante su intervención, el embajador recordó que está próximo a cumplir un año y medio en Uruguay y aseguró que, desde su llegada, ha podido comprobar la extraordinaria cercanía existente entre España y Uruguay. Una relación que, según destacó, se sostiene sobre valores compartidos, una visión similar del mundo y, especialmente, sobre fuertes vínculos humanos y familiares.

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“Los emigrantes españoles, muchos de ellos canarios, dejaron su tierra buscando oportunidades y una vida mejor en este país”, señaló. En ese sentido, destacó el papel que desempeñó Uruguay como tierra de acogida, valorando la forma en que integró a quienes llegaron desde España y los incorporó a su identidad cultural, lo que contribuyó a forjar una relación que trasciende las fronteras y las generaciones.

Por su parte, el presidente canario hizo referencia al título del encuentro para explicar el espíritu que impulsó la iniciativa. Según expresó, la propuesta busca recorrer el camino que une el pasado con el futuro, y lo hace analizando cómo comenzaron los vínculos entre Canarias y Uruguay, cómo se consolidaron a través del tiempo y cuáles son las oportunidades que se abren para seguir fortaleciendo la cooperación.

Clavijo destacó la importancia de comprender la historia compartida para proyectar nuevas formas de colaboración entre ambos territorios. En ese sentido, señaló que el foro constituye una oportunidad para reflexionar sobre la evolución de las relaciones institucionales, económicas y culturales, así como para identificar áreas estratégicas de trabajo conjunto de cara a los próximos años.

Bajo esa premisa, el encuentro puso en valor una conexión histórica marcada por la migración y los lazos familiares, al tiempo que reafirmó la voluntad de seguir construyendo una agenda común basada en la cooperación, el intercambio de conocimiento y el desarrollo de nuevas oportunidades entre Canarias y Uruguay.

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