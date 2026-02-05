Cine uruguayo en verano: el audiovisual nacional copa pantallas, plazas y azoteas

El cine uruguayo gana terreno este verano. Con funciones que van desde las noches bajo las estrellas hasta el streaming gratuito, febrero y marzo concentran una oferta diversa que busca acercar la producción nacional a su público en diferentes instituciones públicas, centros culturales y plataformas digitales.

La propuesta más inmediata llega hoy, jueves 5 de febrero a las 20 horas, en el recientemente inaugurado parque Mauá, con la función inaugural del ciclo al aire libre Cine Uruguayo en Verano. Se proyectará El dirigible, de Pablo Dotta.

La función contará con la presencia del director y de la actriz protagonista, Laura Schneider, quienes mantendrán un intercambio con el público sobre el proceso creativo y el recorrido de la película. El acceso es libre y gratuito y marca el inicio de una programación que continuará todos los jueves, viernes y sábados de febrero con títulos como Becho, de José Infantozzi (13 de febrero), Perros, de Gerardo Minutti (14 de febrero), Kayara: la princesa inca, del peruano César Zelada (20 de febrero), El tema del verano, de Pablo Stoll (21 de febrero), y el documental Emoción a cielo abierto, sobre la historia del Teatro de Verano dirigido por Federico Lemos (26 de febrero).

Los miércoles de febrero, también a las 20, el ciclo conjunto del Museo Zorrilla y el Centro Cultural de España (CCE) Horizontes de Verano propone una combinación de cine, patrimonio y diálogo.

Las proyecciones alternan entre el jardín del museo y la azotea del CCE, en una programación de cine uruguayo y español. La agenda incluye La ley del deseo, de Pedro Almodóvar (se exhibió el miércoles 4); El viaje hacia el mar, de Guillermo Casanova (11 de febrero, CCE); La virgen de agosto, de Jonás Trueba (18 de febrero, Museo Zorrilla), y Los tiburones, de Lucía Garibaldi (25 de febrero, CCE). Todas las funciones finalizan con un espacio de conversación con el público a cargo de diferentes proyectos vinculados al audiovisual, como el podcast Santas Listas y el cineclub Pervanche.

Todos los martes hasta el 10 de marzo, la azotea del Centro de Fotografía también tendrá su cine al aire libre. Su ciclo, enfocado principalmente en el documental nacional e internacional, comienza a las 20.00. La actividad es gratuita, con un aforo máximo de 33 personas. La programación incluye las películas Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno, de Jorge Fierro (10 de febrero), El país sin indios, de Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez (24 de febrero), Un sueño errante, de Sofía Betarte (3 de marzo), y Dos orientales, de Sofía Casanova y Sofía Córdoba (10 de marzo).

En tanto, la Sala Lazaroff, en el Intercambiador Belloni, programa los jueves de febrero a las 19 horas su ciclo El Propio Cine, con entrada gratuita bajo reserva previa. La cartelera del mes incluye Panchopalooza, de Diego Melo (5 de febrero), La teoría de los vidrios rotos, de Diego Fernández (12 de febrero), Sánguche caliente, de Manuel Facal (19 de febrero), y Clever, de Federico Borgia y Guillermo Madeiro (26 de febrero). La reserva puede realizarse por teléfono al 099 612 009 o al 1950 9075 o por correo a [email protected].

En el Espacio Cultural Carlitos, en Las Piedras, los domingos de febrero a las 19 horas, el ciclo Carlitos de Verano propone cine nacional seguido de charlas. La programación incluye Acné, de Federico Veiroj (11 de febrero), Ponsonbyland, de Ramiro Cabrera (18 de febrero), y Un amor compañero, de Rody Olivera (25 de febrero). Cada función culminará con un diálogo con sus realizadores.

Por su parte, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) estrenó en su canal de YouTube el ciclo Verano de Película, con un catálogo gratuito y permanente que incluye una selección extensa de títulos nacionales. Entre los títulos destacados del catálogo digital se encuentran Historia de otoño, de Irina Raffo y Gabriela Guillermo, Carmín, de Aldo Garay, Benedetti, 60 años con Luz, de Andrés Varela, Soñar robots, de Pablo Casacuberta, Mi mundial, de Carlos Andrés Morelli, La perrera, de Manolo Nieto Zaz, y Jorge Batlle: entre el cielo y el infierno, de Federico Lemos.