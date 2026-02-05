  • Cotizaciones
    jueves 05 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Cine uruguayo en verano: el audiovisual nacional copa pantallas, plazas y azoteas

    Instituciones públicas y espacios culturales presentan una oferta variada para impulsar el encuentro con la producción local durante febrero y marzo

    Juan Chacho Correa, protagonista de Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno.

    Juan Chacho Correa, protagonista de Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno.

    FOTO

    Monarca Films
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El cine uruguayo gana terreno este verano. Con funciones que van desde las noches bajo las estrellas hasta el streaming gratuito, febrero y marzo concentran una oferta diversa que busca acercar la producción nacional a su público en diferentes instituciones públicas, centros culturales y plataformas digitales.

    La propuesta más inmediata llega hoy, jueves 5 de febrero a las 20 horas, en el recientemente inaugurado parque Mauá, con la función inaugural del ciclo al aire libre Cine Uruguayo en Verano. Se proyectará El dirigible, de Pablo Dotta.

    Leé además

    Sinners batió récord con 16 nominaciones al Oscar, lo máximo recibido por una película en la historia de los premios.
    Lo mejor del cine

    Oscar 2026: Dónde ver en Uruguay las nominadas a Mejor película (en cine o streaming)

    Por Redacción Galería
    Lucía Garibaldi y Sofía Gala.
    Una película, mil películas

    Lucía Garibaldi y Sofía Gala: dos rebeldes tras un cine sin respuestas

    Por Federica Chiarino Vanrell

    La función contará con la presencia del director y de la actriz protagonista, Laura Schneider, quienes mantendrán un intercambio con el público sobre el proceso creativo y el recorrido de la película. El acceso es libre y gratuito y marca el inicio de una programación que continuará todos los jueves, viernes y sábados de febrero con títulos como Becho, de José Infantozzi (13 de febrero), Perros, de Gerardo Minutti (14 de febrero), Kayara: la princesa inca, del peruano César Zelada (20 de febrero), El tema del verano, de Pablo Stoll (21 de febrero), y el documental Emoción a cielo abierto, sobre la historia del Teatro de Verano dirigido por Federico Lemos (26 de febrero).

    Los miércoles de febrero, también a las 20, el ciclo conjunto del Museo Zorrilla y el Centro Cultural de España (CCE) Horizontes de Verano propone una combinación de cine, patrimonio y diálogo.

    Las proyecciones alternan entre el jardín del museo y la azotea del CCE, en una programación de cine uruguayo y español. La agenda incluye La ley del deseo, de Pedro Almodóvar (se exhibió el miércoles 4); El viaje hacia el mar, de Guillermo Casanova (11 de febrero, CCE); La virgen de agosto, de Jonás Trueba (18 de febrero, Museo Zorrilla), y Los tiburones, de Lucía Garibaldi (25 de febrero, CCE). Todas las funciones finalizan con un espacio de conversación con el público a cargo de diferentes proyectos vinculados al audiovisual, como el podcast Santas Listas y el cineclub Pervanche.

    Todos los martes hasta el 10 de marzo, la azotea del Centro de Fotografía también tendrá su cine al aire libre. Su ciclo, enfocado principalmente en el documental nacional e internacional, comienza a las 20.00. La actividad es gratuita, con un aforo máximo de 33 personas. La programación incluye las películas Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno, de Jorge Fierro (10 de febrero), El país sin indios, de Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez (24 de febrero), Un sueño errante, de Sofía Betarte (3 de marzo), y Dos orientales, de Sofía Casanova y Sofía Córdoba (10 de marzo).

    En tanto, la Sala Lazaroff, en el Intercambiador Belloni, programa los jueves de febrero a las 19 horas su ciclo El Propio Cine, con entrada gratuita bajo reserva previa. La cartelera del mes incluye Panchopalooza, de Diego Melo (5 de febrero), La teoría de los vidrios rotos, de Diego Fernández (12 de febrero), Sánguche caliente, de Manuel Facal (19 de febrero), y Clever, de Federico Borgia y Guillermo Madeiro (26 de febrero). La reserva puede realizarse por teléfono al 099 612 009 o al 1950 9075 o por correo a [email protected].

    En el Espacio Cultural Carlitos, en Las Piedras, los domingos de febrero a las 19 horas, el ciclo Carlitos de Verano propone cine nacional seguido de charlas. La programación incluye Acné, de Federico Veiroj (11 de febrero), Ponsonbyland, de Ramiro Cabrera (18 de febrero), y Un amor compañero, de Rody Olivera (25 de febrero). Cada función culminará con un diálogo con sus realizadores.

    Por su parte, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) estrenó en su canal de YouTube el ciclo Verano de Película, con un catálogo gratuito y permanente que incluye una selección extensa de títulos nacionales. Entre los títulos destacados del catálogo digital se encuentran Historia de otoño, de Irina Raffo y Gabriela Guillermo, Carmín, de Aldo Garay, Benedetti, 60 años con Luz, de Andrés Varela, Soñar robots, de Pablo Casacuberta, Mi mundial, de Carlos Andrés Morelli, La perrera, de Manolo Nieto Zaz, y Jorge Batlle: entre el cielo y el infierno, de Federico Lemos.

    Selección semanal
    Partido Nacional

    Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

    Por Federico Castillo
    Infecciones respiratorias

    Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

    Por Leonel García
    Fútbol Uruguayo

    Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Parlamento

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Álvaro Niggemeyer.

    Casmu ofrece reintegrar como capitalizador a médico expulsado e indemnizarlo con $ 11 millones

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega

    Uruguay expresa en la OEA su preocupación por “el creciente deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua

    Por Redacción Búsqueda
    Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandú Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el 17 de enero de 2026.  

    Moody’s: beneficios “graduales” de un acuerdo Mercosur-UE respaldan la calificación de Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Sede de la ANEP en Montevideo en 2022.

    Colegios privados dicen que cambios en diseño curricular afectan la gestión, en especial en bachillerato

    Por Nicolás Delgado