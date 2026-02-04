Cine al aire libre en Ciudad Vieja y Punta Carretas

El Centro Cultural de España inauguró su ciclo Horizontes de verano con funciones, los miércoles de febrero, en una azotea y en un jardín

Las noches de verano, con la combinación justa de calor y brisa fresca, se prestan para disfrutar de planes al aire libre. Por unos días, la idea de ver películas no implica, necesariamente, encerrarse en un cine o en una casa frente a la televisión. Una azotea en la Ciudad Vieja y un jardín en Punta Carretas se transforman en cines durante los miércoles de febrero. Entre árboles y estrellas, el Centro Cultural de España (CCE) presenta películas para disfrutar sin techo.

El viaje hacia el mar pelicula El viaje hacia el mar, de Guillermo Casanova. El ciclo de cine al aire libre Horizontes de verano es un homenaje a esta estación del año y al descanso implícito en ella, que se disfruta tanto en un balneario de vacaciones como en la ciudad. En miércoles alternos, el Museo Zorrilla presentará películas españolas y el CCE ofrecerá películas uruguayas. La programación contempla revisiones de películas clásicas y recientes que repasan las filmografías de ambos países y la forma en que se viven los días de calor.

Los tiburones pelicula Los tiburones, de Lucía Garibaldi. El miércoles 11 de febrero, en la sede del CCE en Ciudad Vieja habrá una función de El viaje hacia el mar, presentada por su propio director: el uruguayo Guillermo Casanova, quien estará disponible para intercambiar con el público. La siguiente función será la de la película española La virgen de agosto, de Jonás Trueba, el miércoles 17 en el Museo Zorrilla. La presentación del filme estará a cargo del equipo de Pervanche Cineclub. El último encuentro será el 25 de febrero en el CCE, donde se proyectará la película Los tiburones, con la presencia de su directora, la uruguaya Lucía Garibaldi.