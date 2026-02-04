¡Hola !

Cine al aire libre en Ciudad Vieja y Punta Carretas

El Centro Cultural de España inauguró su ciclo Horizontes de verano con funciones, los miércoles de febrero, en una azotea y en un jardín

La virgen de agosto, de Jonás Trueba.

FOTO

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Las noches de verano, con la combinación justa de calor y brisa fresca, se prestan para disfrutar de planes al aire libre. Por unos días, la idea de ver películas no implica, necesariamente, encerrarse en un cine o en una casa frente a la televisión. Una azotea en la Ciudad Vieja y un jardín en Punta Carretas se transforman en cines durante los miércoles de febrero. Entre árboles y estrellas, el Centro Cultural de España (CCE) presenta películas para disfrutar sin techo.

El viaje hacia el mar pelicula
El viaje hacia el mar, de Guillermo Casanova.

El viaje hacia el mar, de Guillermo Casanova.

El ciclo de cine al aire libre Horizontes de verano es un homenaje a esta estación del año y al descanso implícito en ella, que se disfruta tanto en un balneario de vacaciones como en la ciudad. En miércoles alternos, el Museo Zorrilla presentará películas españolas y el CCE ofrecerá películas uruguayas. La programación contempla revisiones de películas clásicas y recientes que repasan las filmografías de ambos países y la forma en que se viven los días de calor.

Martina Passeggi en Un futuro brillante, de Lucía Garibaldi
Cine uruguayo

Ciencia ficción uruguaya en el Festival de Tribeca: Lucía Garibaldi estrenó ‘Un futuro brillante’

Por Pablo Staricco
canal 5 y acau se unen para llevar el cine uruguayo a todo el pais
Cine en televisión

Canal 5 y ACAU se unen para llevar el cine uruguayo a todo el país

Por Katherine Kilian
Cine

Los Premios ACCU consagraron a la ópera prima del año al celebrar lo mejor del cine uruguayo
Cine

Los Premios ACCU consagraron a la ópera prima del año al celebrar lo mejor del cine uruguayo
Los tiburones pelicula
Los tiburones, de Lucía Garibaldi.

Los tiburones, de Lucía Garibaldi.

El miércoles 11 de febrero, en la sede del CCE en Ciudad Vieja habrá una función de El viaje hacia el mar, presentada por su propio director: el uruguayo Guillermo Casanova, quien estará disponible para intercambiar con el público. La siguiente función será la de la película española La virgen de agosto, de Jonás Trueba, el miércoles 17 en el Museo Zorrilla. La presentación del filme estará a cargo del equipo de Pervanche Cineclub. El último encuentro será el 25 de febrero en el CCE, donde se proyectará la película Los tiburones, con la presencia de su directora, la uruguaya Lucía Garibaldi.

Partido Nacional

Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

Por Federico Castillo
Infecciones respiratorias

Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

Por Leonel García
Fútbol Uruguayo

Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

Por Juan Francisco Pittaluga
Parlamento

Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

Por Victoria Fernández

Lucía Garibaldi y Sofía Gala.

Lucía Garibaldi y Sofía Gala: dos rebeldes tras un cine sin respuestas

Por Federica Chiarino Vanrell
Copenhague refuerza su lugar como capital de la moda sustentable

Por Redacción Galería

Copenhague refuerza su lugar como capital de la moda sustentable

Por Redacción Galería
Yogur griego: una textura cremosa que conquistó la cocina mundial

Yogur griego: una textura cremosa que conquistó la cocina mundial

Por Clementina Delacroix Cardeza
Los más jóvenes tienen menos frecuencia sexual, ¿por qué?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires

Los más jóvenes tienen menos frecuencia sexual, ¿por qué?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires