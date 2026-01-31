Cómo se relacionan el cambio climático, el arte, la cultura y la paz

The War on Climate, una iniciativa global que busca ampliar la conversación sobre el nexo entre clima y paz, se presentó en Punta Ballena

De TWOC: referente de Marketing y Comunicaciones Valentine Lavie, referente regional para Latinoamérica y el Caribe de Estrategia Institucional y Alianzas Martina Gómez, coordinadora regional para Latinoamérica y el Caribe Victoria Gómez Solé y Ximena Etchemendy, productora ejecutiva general.

Uruguay fortaleció su posicionamiento en la agenda climática internacional tras la Conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre Cambio Climático celebrada en Brasil a finales del año pasado. Casi en paralelo, tomó un rol activo en las negociaciones del Grupo Sur y asumió la presidencia del G77, una organización internacional integrada por países subdesarrollados y en vías de desarrollo. Desde ese lugar de referente regional, el país intenta consolidarse como un hub de diálogo climático y se proyecta como puerta de entrada natural hacia América Latina de iniciativas que apunten a fortalecer la cooperación ambiental.

El escenario se presentaba ideal para el aterrizaje en Uruguay de The War on Climate (TWOC), una iniciativa global que busca ampliar la conversación sobre el nexo entre clima y paz desde una perspectiva cultural, académica y de responsabilidad institucional. La presentación de esta iniciativa se realizó el jueves 29 de enero en Casapueblo, Punta Ballena, y contó con la participación de varias autoridades nacionales, representantes de ONU, organismos de cooperación internacional, sector privado, academia, sociedad civil y referentes culturales.

Victoria Gómez Solé, coordinadora de TWOC, comparó el surgimiento y crecimiento de la emblemática obra de Carlos Páez Vilaró con el de esta iniciativa que busca abordar los efectos de los conflictos en el medio ambiente. “TWOC es un movimiento cultural, social, global y científico que crece todos los días y no tiene intereses políticos”, dijo. Luego presentó una realidad que preocupa: en la actualidad, ningún país reporta las emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ) que generan los conflictos de alta tensión. Eso es algo que TWOC quiere cambiar, ya que se estima que las emisiones en este tipo de conflictos son de alrededor de 6% del total global. “¿Esto es mucho o poco?”, se preguntó Gómez Solé. Y concluyó que es “un montón”, porque es lo que emiten los transportes aéreo y marítimo sumados.

Representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se refirieron a los desplazamientos temporales o permanentes causados por fenómenos ambientales extremos, como inundaciones, terremotos o huracanes. Con el aumento de este tipo de fenómenos, se proyecta que las migraciones por cuestiones ambientales también aumenten. Para ello, Lucila Pizzarulli, jefa de Oficina de la OIM, planteó trabajar con base en tres objetivos: responder a las primeras necesidades, anticiparse a situaciones de conflicto y ofrecer vías migratorias seguras.