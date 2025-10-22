Deporte, convivencia y valores: así se vivió la Gran Bicicleteada Familiar del IUA

El Instituto Uruguayo Argentino (IUA) celebró una nueva edición de su tradicional bicicleteada familiar, una jornada que reunió a alumnos, docentes, familias y amigos en torno al deporte y la vida al aire libre.
El recorrido de 13 kilómetros por Punta del Este fue la excusa perfecta para celebrar el compañerismo y la vida en movimiento
El punto de encuentro fue el campo deportivo del IUA, desde donde partieron los ciclistas el sábado 18 para recorrer 13 kilómetros por toda la península. Vestidos con ropa deportiva y acompañados por profesores y padres, los participantes disfrutaron de una mañana soleada en un ambiente de entusiasmo, compañerismo y alegría.
La propuesta forma parte del proyecto institucional Educación Vial: Otra Forma de Educar en Valores, que involucra a todos los niveles del centro, desde inicial hasta secundaria. Con el apoyo de la Intendencia de Maldonado, la actividad volvió a fomentar la convivencia, la responsabilidad y el disfrute compartido.
Durante la jornada, hubo música, aplausos, fotos y sorteos gracias a la colaboración de familias del IUA. También participaron Trek —encargada de revisar frenos y bicicletas—, agua Asencio, El Puestín, que ofreció frutas, y Cardiomóvil, que acompañó el recorrido.
La Gran Bicicleteada Familiar IUA volvió a ser una instancia de encuentro donde generaciones distintas compartieron el mismo impulso: disfrutar juntos del movimiento, la naturaleza y el espíritu de equipo del instituto.