Deporte, convivencia y valores: así se vivió la Gran Bicicleteada Familiar del IUA

El recorrido de 13 kilómetros por Punta del Este fue la excusa perfecta para celebrar el compañerismo y la vida en movimiento

_VAL_8026.jpg
Diego Bonilla, Sofía Simoncelli, Leticia Bonilla y Marcelo Simoncelli.

Diego Bonilla, Sofía Simoncelli, Leticia Bonilla y Marcelo Simoncelli.

FOTO

Valentina Weikert
Agustina Martínez y Josefina Varela.

Agustina Martínez y Josefina Varela.

FOTO

Valentina Weikert
Marcelo y Patricio Braida.

Marcelo y Patricio Braida.

FOTO

Valentina Weikert
Adam y Serafina Bunce.

Adam y Serafina Bunce.

FOTO

Valentina Weikert
Lisandro Flores y Aldana Blizniuk.

Lisandro Flores y Aldana Blizniuk.

FOTO

Valentina Weikert
Flavia Regno y Patricio Braida.

Flavia Regno y Patricio Braida.

FOTO

Valentina Weikert
Manuela Amorín, Natalia Rivero y Delfina Amorín.

Manuela Amorín, Natalia Rivero y Delfina Amorín.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El Instituto Uruguayo Argentino (IUA) celebró una nueva edición de su tradicional bicicleteada familiar, una jornada que reunió a alumnos, docentes, familias y amigos en torno al deporte y la vida al aire libre.

El punto de encuentro fue el campo deportivo del IUA, desde donde partieron los ciclistas el sábado 18 para recorrer 13 kilómetros por toda la península. Vestidos con ropa deportiva y acompañados por profesores y padres, los participantes disfrutaron de una mañana soleada en un ambiente de entusiasmo, compañerismo y alegría.

Leé además

En 2021, cuando el Casino Nogaró estaba cerrado, antes de pasar a un modelo totalmente estatal.
Casinos

Casinos del Estado en juicios por empresas tercerizadas, maniobras en punto y banca y el Nogaró

Por Ismael Grau
El fundador de Food & Wine Gabriel Bialystocki junto a los chefs Santiago Manella de The Grand Hotel, Julio García Moreno de Narbona, Marcelo Schambeck de Capincho (Porto Alegre), Nicolás Díaz Rosáenz de Elena (Buenos Aires) y Santiago Inzaurralde de La Susana, con la moderadora Gabriela Pallares. 
Festival gastronómico

Punta del Este Food & Wine fue una fiesta para todos los sentidos

Por Clementina Delacroix Cardeza

La propuesta forma parte del proyecto institucional Educación Vial: Otra Forma de Educar en Valores, que involucra a todos los niveles del centro, desde inicial hasta secundaria. Con el apoyo de la Intendencia de Maldonado, la actividad volvió a fomentar la convivencia, la responsabilidad y el disfrute compartido.

Durante la jornada, hubo música, aplausos, fotos y sorteos gracias a la colaboración de familias del IUA. También participaron Trek —encargada de revisar frenos y bicicletas—, agua Asencio, El Puestín, que ofreció frutas, y Cardiomóvil, que acompañó el recorrido.

La Gran Bicicleteada Familiar IUA volvió a ser una instancia de encuentro donde generaciones distintas compartieron el mismo impulso: disfrutar juntos del movimiento, la naturaleza y el espíritu de equipo del instituto.

