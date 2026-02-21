¡Hola !

‘Desde el aire’: la serie de Mikael Boudakian que mira la costa desde las alturas

El artista y piloto presentó su muestra en el Kemay Hotel de Arenas de José Ignacio, tras exponer en Miami y Palm Beach

César Valdez, Mikael Boudakian y Hernán Tebele.

César Valdez, Mikael Boudakian y Hernán Tebele.

Ana Badanian y Luis Muto.

Ana Badanian y Luis Muto.

Sofía Donovan y Daniel Malaiu.

Sofía Donovan y Daniel Malaiu.

Oliver Garland, Lana Risso y Licio Pachi.

Oliver Garland, Lana Risso y Licio Pachi.

Virginia Putignano y Yamil Santoro.

Virginia Putignano y Yamil Santoro.

Mikael Boudakian.

Mikael Boudakian.

Julieta Sauan y Leo Saleh.

Julieta Sauan y Leo Saleh.

Alejandra Aczel y Claudia Lanzani.

Alejandra Aczel y Claudia Lanzani.

Alexandra Fayad.

Alexandra Fayad.

Katrien Welkenhuysen y Sarah Gibbins.

Katrien Welkenhuysen y Sarah Gibbins.

Michael y Debbie Hobden.

Michael y Debbie Hobden.

Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Piloto de avión y artista plástico, Mikael Boudakian encontró en la altura una forma distinta de mirar el paisaje. Así nació Desde el aire, una serie de óleos inspirada en vistas aéreas de la costa fernandina que fue declarada de Interés Departamental por la Intendencia de Maldonado.

Las obras parten de escenarios reconocibles —José Ignacio, laguna Garzón, La Barra— pero vistos desde arriba. La curva de una ruta, la línea irregular de la costa o el dibujo de una rotonda cambian de escala y se transforman en composición. Hay precisión pero también síntesis: el territorio se vuelve casi abstracto sin dejar de ser identificable.

La serie se presentó el 29 de noviembre en Narbona, Punta del Este, ante coleccionistas y allegados. En diciembre, Boudakian expuso en Miami durante la semana de Art Basel, en la feria Aqua Art, donde además realizó una obra dedicada al hotel Faena Miami Beach. En enero continuó su recorrido en Palm Beach.

El domingo 15, en el Kemay Hotel de Arenas de José Ignacio, la muestra volvió a reunir público. Empresarios uruguayos, residentes extranjeros y habitués del balneario recorrieron los grandes formatos en óleo mientras caía el sol. Las conversaciones se daban frente a las telas, señalando detalles del mapa costero y reconociendo lugares.

Desde la cabina al lienzo, Boudakian trasladó su experiencia de vuelo a la tela. En José Ignacio, las obras siguieron su recorrido, ahora frente a un público que reconoce el paisaje desde otro ángulo.

