‘Desde el aire’: la serie de Mikael Boudakian que mira la costa desde las alturas

Piloto de avión y artista plástico, Mikael Boudakian encontró en la altura una forma distinta de mirar el paisaje. Así nació Desde el aire, una serie de óleos inspirada en vistas aéreas de la costa fernandina que fue declarada de Interés Departamental por la Intendencia de Maldonado.
Las obras parten de escenarios reconocibles —José Ignacio, laguna Garzón, La Barra— pero vistos desde arriba. La curva de una ruta, la línea irregular de la costa o el dibujo de una rotonda cambian de escala y se transforman en composición. Hay precisión pero también síntesis: el territorio se vuelve casi abstracto sin dejar de ser identificable.
La serie se presentó el 29 de noviembre en Narbona, Punta del Este, ante coleccionistas y allegados. En diciembre, Boudakian expuso en Miami durante la semana de Art Basel, en la feria Aqua Art, donde además realizó una obra dedicada al hotel Faena Miami Beach. En enero continuó su recorrido en Palm Beach.
El domingo 15, en el Kemay Hotel de Arenas de José Ignacio, la muestra volvió a reunir público. Empresarios uruguayos, residentes extranjeros y habitués del balneario recorrieron los grandes formatos en óleo mientras caía el sol. Las conversaciones se daban frente a las telas, señalando detalles del mapa costero y reconociendo lugares.
Desde la cabina al lienzo, Boudakian trasladó su experiencia de vuelo a la tela. En José Ignacio, las obras siguieron su recorrido, ahora frente a un público que reconoce el paisaje desde otro ángulo.