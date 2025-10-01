  • Cotizaciones
    Diez artistas exploran materiales que dialogan en torno a lo efímero y perdurable en Galería Azur

    En Fragilidad­ consistente, los artistas convocados trabajaron materiales y técnicas diversas para transformar la materia en metáfora de la condición humana

    Janine Altman, Nadia Kokogian y Ramiro Colinet.

    Janine Altman, Nadia Kokogian y Ramiro Colinet.

    FOTO

    Valentina Weikert
    María Mac Mullen.

    María Mac Mullen.

    FOTO

    Valentina Weikert
    Búsqueda | Katherine Kilian
    Por Katherine Kilian
    Redactora de Sociales de Galería

    La fragilidad, lejos de entenderse como sinónimo de debilidad, puede convertirse en un lenguaje de fuerza y resistencia. Con esa premisa, Galería Azur presentó la exposición colectiva Fragilidad­ consistente, en la que el vidrio, la cerámica, la pintura y la fotografía dialogan en torno a lo efímero y lo perdurable.

    Los artistas convocados —Janine Altman, Ramiro Colinet, Karina Del Savio, María Torrendell, Elena Damiani, María Mac Mullen, Dina Turovlin, Nadia Bellani y Verónica Schiavina— trabajaron materiales y técnicas diversas para transformar la materia en metáfora de la condición humana. Vidrio reciclado que se convierte en geometría y color; cerámica que remite a los ciclos primordiales de la naturaleza; pintura que abre un espacio íntimo y singular, y fotografía intervenida que resignifica la memoria y los gestos.

