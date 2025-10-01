Diez artistas exploran materiales que dialogan en torno a lo efímero y perdurable en Galería Azur

La fragilidad, lejos de entenderse como sinónimo de debilidad, puede convertirse en un lenguaje de fuerza y resistencia. Con esa premisa, Galería Azur presentó la exposición colectiva Fragilidad consistente, en la que el vidrio, la cerámica, la pintura y la fotografía dialogan en torno a lo efímero y lo perdurable.
Los artistas convocados —Janine Altman, Ramiro Colinet, Karina Del Savio, María Torrendell, Elena Damiani, María Mac Mullen, Dina Turovlin, Nadia Bellani y Verónica Schiavina— trabajaron materiales y técnicas diversas para transformar la materia en metáfora de la condición humana. Vidrio reciclado que se convierte en geometría y color; cerámica que remite a los ciclos primordiales de la naturaleza; pintura que abre un espacio íntimo y singular, y fotografía intervenida que resignifica la memoria y los gestos.
Cada creador aportó una mirada única: Altman reflexiona sobre sostenibilidad y ciencia a través del vidrio; Colinet aborda el cuerpo y la vulnerabilidad de derechos; Del Savio plantea un viaje simbólico entre civilizaciones antiguas; Torrendell transforma el vidrio en metáfora de resiliencia; Mac Mullen combina cerámica, collage y dibujo desde la intuición; Damiani explora la abstracción pictórica desde lo cotidiano y lo digital; Turovlin se enfoca en identidad y exploración social; Bellani indaga la naturaleza desde el dibujo minucioso, y Schiavina reinterpreta la fotografía para crear nuevas lecturas emocionales.
El cierre será el miércoles 8 de octubre con Picante. Diálogo informal, una conversación abierta y distendida que reunirá al artista Ramiro Colinet, la curadora Cecilia Tello D’ Elia y la psicóloga Lu Alaz.