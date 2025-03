Doce mujeres fueron las protagonistas de la celebración del Día de la Mujer realizado por Grupo Magnolio

Teresa Cometto —doctora en administración, química, docente e investigadora— inició su ponencia haciendo referencia a su vínculo con su familia, tratando de “reconstruir hilos invisibles”. Recordó a su padre, un italiano que luchó en la Segunda Guerra Mundial, fue prisionero de guerra y conoció a su madre en un Uruguay que les permitió dar a su hija la educación que él no tuvo. Ese hombre que la obligó a cursar el liceo antes de estudiar secretariado no había terminado la escuela, pero tuvo la visión de entender que secundaria sería un factor importante para el futuro de su hija. Cometto dijo que en la vida hay que estar abiertos a los cambios, teniendo en cuenta lo que podemos realizar para hacer la diferencia en los otros.

La politóloga Mariana Pomiés dijo que a sus 50 años está viviendo su mejor etapa y comentó que tiene un grupo de 12 amigas con las que ha compartido su vida desde la escuela. Contó que pasó por varias facetas antes de ser la persona que es ahora. Primero empezó cantando y fue parte de un coro, luego le tocó ser madre. Aprendió a vivir esa etapa con alegría a pesar de ser un momento muy sacrificado. Cuando sus hijos empezaron a crecer se puso a tejer, algo que hizo en comunidad. Con esta actividad dejó que sus “manos pensaran”. Cuando llegó el momento de la menopausia empezó a correr y a trepar.

Por su parte, Caro Sur dedicó sus palabras a la falta de educación financiera que tienen las mujeres. Señaló que saber manejar el dinero nos hace más libres. “Todas conocemos a una persona que no se separa o no deja un trabajo que no le gusta porque no puede, y si no la conocemos, somos nosotras”, sostuvo. También afirmó que las mujeres tienen que empezar a charlar sobre lo que cobran, lo que haría posible que negociaran mejor el salario y pasar de ser las “gastadoras” a ser las “inversoras”.

La disertación de la actriz Emilia Díaz se llamó Cómo ser feminista sin morir, ni matar en el intento. Dijo que el cansancio es algo que se repite en las mujeres: “Nuestras abuelas ya estaban cansadas y nos heredaron muchas mochilas de cansancio”. Se mostró partidaria del “feminismo oxitocínico”. Es un feminismo que trata sobre la felicidad, el placer y el abrazo. Un feminismo que “no quede miope cuando el patriarcado se mete por la puerta de atrás”.

La actual ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, habló sobre la responsabilidad de ocupar un cargo tan importante. Prometió tomar acciones concretas para combatir la pobreza infantil. Sobre las mujeres en la política, aseguró que el expresidente Luis Lacalle Pou tenía razón cuando dijo que las decisiones se toman en un asado y contó que uno de los consejos que le dieron fue que no se emocionara ni llorara porque de hacerlo la iban a percibir como una persona débil.

La comunicadora Florencia Infante, por su parte, dijo estar muy enojada y derivó esa ira hacia un personaje imaginario al que llamó “Horacio el hater”. A este le dedicó una recopilación de su vida en la que contó sus logros y estudios. Comentó que cuanto mayor es su éxito más le preguntan dónde deja a sus hijos. Llegó a la conclusión de que lo mejor es inventar respuestas descabelladas como, por ejemplo, que no sabe.

La excandidata a la vicepresidencia de la República Valeria Ripoll dedicó sus minutos a lo que fue su experiencia en la militancia. Dijo que en la mayoría de los casos fueron las propias mujeres las que la criticaron por su ropa o su peinado. Llamó a ser más sororas y a dejar de encontrar defectos que no hacen a la esencia de las personas. También pidió más comprensión con las madres de personas con alguna discapacidad.

La modelo y comunicadora Eunice Castro habló sobre el proceso que la llevó a perder su nariz y tener que recurrir a una prótesis. Relató que una de las causas que la llevaron a esa autolesión fue un abuso sexual que sufrió a los seis años. Castro no solo habló de sí misma, sino que también leyó el testimonio de una variada cantidad de mujeres, desde veinteañeras hasta octogenarias que le comentaron qué significaba para ellas el Día de la Mujer y la lucha feminista.

Las palabras de Lea Bensasson llenaron de alegría la sala, ya que hizo un desopilante relato de sus inicios en la música y de su casamiento hebreo. No faltó la música, pero también hubo una reflexión sobre el peso de la mirada de los padres y la realización personal.

En tanto, Carmen Morán usó sus minutos para llamar a pensar sobre el peso de la exigencia de ser por siempre joven. Dijo que este es un mandato muy presente, en especial en el mundo del espectáculo, algo que no sucede con los hombres.

Por último, Dalia Gutmann contó cómo terminó dedicándose a la comedia en un mundo que no solo es dominado por hombres, sino en el que también se manda a no hablar sobre asuntos de mujeres.

