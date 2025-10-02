¡Hola !

El Centro Cultural de Música presentó Les Arts Florissants, una versión de The Fairy Queen de Henry Purcell

Con coreografía de Mourad Merzouki y las voces de Le Jardin des Voix, la propuesta desdibujó las fronteras entre cantantes, músicos y bailarines

El Centro Cultural de Música presentó Les Arts Florissants en el Sodre.

Adrián Echeverriaga
Inés Linn de Etcheverry y presidente&nbsp;del Centro Cultural de Música&nbsp;Nicolás Etcheverry

Adrián Echeverriaga
Del CCM: Gustavo Amadeo, Adriana Boan y Juan Nicola.&nbsp;

Adrián Echeverriaga
Enrique Langdon y Frédérique Ameglio.

Adrián Echeverriaga
Bernardo&nbsp;Berenstein, Estela&nbsp;Jinchuk, María&nbsp;Inés Sapelli y&nbsp;Daniel Taullard.

Adrián Echeverriaga
&nbsp;Elena Mayone y Norma Frigerio.&nbsp;

Adrián Echeverriaga
Cristina García Banegas y Héctor Luisi.

Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Centro Cultural de Música presentó en el Auditorio del Sodre Les Arts Florissants y su sorprendente versión de The Fairy Queen de Henry Purcell, inspirada en El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Música, teatro, danza y acrobacias se entrelazaron en un espectáculo que trasladó al siglo XXI la semiópera estrenada en Londres en 1692, apenas tres años antes de la prematura muerte del compositor.

Con coreografía de Mourad Merzouki y las voces de Le Jardin des Voix, la propuesta desdibujó las fronteras entre cantantes, músicos y bailarines. En el escenario, un bosque encantado sirvió de refugio a jóvenes que, entre melodías y movimientos, se sumergieron en un universo de sueños, ilusión y naturaleza, en el que realidad y fantasía se confundían. La crítica internacional había anticipado el impacto: Musical America lo calificó como “dos horas de teatro musical únicas e inolvidables”, mientras que La Stampa celebró “su encanto mágico y divertido, irónico y conmovedor”.

Purcell, considerado un joven prodigio, dejó en esta obra algunas de sus arias más memorables, como la conmovedora O let me weep o la vivaz Thrice happy lovers, en las que su maestría contrapuntística y su sentido del teatro alcanzaron su máxima expresión.

La velada en Montevideo ofreció así una experiencia lírica total, en la que las artes y las culturas de ayer y de hoy dialogaron en una comunidad efímera, igualitaria y fraterna, unida por la alegría de la música. Un espectáculo luminoso que, más de tres siglos después de su creación, continúa inspirando y deslumbrando.

El martes 7 de octubre, también en el Sodre, se presentará The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen con la participación del violinista James Ehnes y la dirección de Riccardo Minasi.

