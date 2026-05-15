El embajador de la Unión Europea destacó las buenas relaciones entre Europa y el Mercosur

Se celebró el Día de Europa en la sede del Mercosur

En la sede del Mercosur, el martes 12 se celebró el Día de Europa con la presencia de autoridades nacionales y miembros del cuerpo diplomático.

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La parte protocolar inició con los himnos de Uruguay y de la Unión Europea (UE), interpretados por el coro del colegio Scuola Italiana di Montevideo. La UE eligió ser representada por el Himno a la alegría, perteneciente al cuarto movimiento de la Novena sinfonía de Ludwig van Beethoven.

El embajador de la UE, Petros Mavromichalis, dio un largo discurso en el que destacó las buenas relaciones entre Europa y el Mercosur, ya que el Parlamento ratificó el acuerdo marco de la LXV Cumbre de Presidentes de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados, realizada en Montevideo el 6 de diciembre de 2024. “Hemos ido estrechando lazos con socios importantes en todo el mundo. Solo durante el último año, hemos concluido acuerdos con Australia, India, Indonesia, México, Suiza y, por supuesto, el Mercosur. Estos acuerdos ofrecen un rayo de esperanza en un panorama desolador. El acuerdo fue complejo y generó inquietudes en ambos lados del Atlántico. Se necesitaron más de 25 años para negociarlo”, aseguró Mavromichalis.

Además, recordó los inicios del bloque: “Hoy celebramos el 76º aniversario del inicio del proyecto europeo. El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, leyó la declaración que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, precursora de la actual Unión Europea”. Mavromichalis concluyó: “Nuestro objetivo es que haya más Europa en Uruguay y más Uruguay en Europa”.