Un debate actual: 'Desinformación, inteligencia artificial y democracia'

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El semanario Búsqueda , en alianza con Chequeado y con financiación de la Unión Europea, organizó la ponencia Desinformación, inteligencia artificial y democracia, el jueves 7, en la antesala de la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo.

El objetivo del encuentro fue analizar los riesgos y desafíos de la difusión de información falsa, la necesidad de regular por parte de los estados la inteligencia artificial (IA), así como las ventajas y desventajas de utilizarla. Hablaron legisladores y expertos, en una mañana en la que hubo un debate cordial sobre la legislación y la libertad de expresión en Uruguay, América Latina y Europa.

En una primera instancia hablaron el diputado y presidente de la cámara baja, Rodrigo Goñi (Partido Nacional); el director periodístico de Búsqueda , Andrés Danza; la directora de Impacto y Nuevas Iniciativas de Chequeado, Olivia Sohr; y el embajador de la Unión Europea (UE), Petros Mavromichalis.

El nacionalista aseguró que la desinformación es una práctica que siempre fue usada pero ahora, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se convirtió en “una amenaza para la democracia, la libertad de expresión y la calidad de la información”. Algo para lo que “no hay soluciones mágicas”.

En tanto, Danza sostuvo que “no estamos tomando la verdadera dimensión de lo que está pasando” a una “velocidad vertiginosa”. A pesar de que el periodista dijo que la IA es una gran herramienta, tiene “doble filo” y hoy “está ganando la parte negativa”. Los medios y periodistas quedan relegados ante una competencia difícil de afrontar. “Es un gran desafío. Cuenten con Búsqueda y Galería para enfrentarlo, pero no podemos solos”, remató.

Por su parte, Sohr manifestó que en las redes sociales se publica información falsa que hace que los “procesos electorales sean confusos”, algo que “sufrimos todos”. Destacó que la legislación de la UE es un ejemplo para el resto del mundo, ya que se debe pensar en regulaciones que no limiten la libertad de expresión. Mavromichalis también defendió la postura de Europa y puso el foco en la transparencia de los algoritmos. La desinformación es usada para “difundir rumores e influenciar en el ánimo y las ideas de las personas”, expresó.

Charla magistral

Más tarde, Daniel Bramatti, editor de Estadão Verifica, la unidad de verificación del periódico O Estado de São Paulo, centró su charla en las noticias falsas difundidas en períodos electorales. Puso como ejemplo a Doña María, un personaje creado por IA que habla en contra del gobierno y difunde fake news. A su vez, dijo que Jair Bolsonaro participa de la campaña, a través de la IA, a pesar de que la Justicia determinó que fuera inhabilitado para disputar elecciones hasta 2030. “Son videos bien hechos”, con un alto alcance: “20.000 personas siguen estas cuentas” especificó Bramatti.

Para él, la IA puede ayudar a realizar tareas antes imposibles para las personas, como analizar grandes bases de datos, pero se mostró preocupado por el impacto que tiene en los consumidores que ya no ingresan a las páginas de los medios, sino que le preguntan directamente a la inteligencia artificial lo que quieren saber, sin cuestionar la respuesta. Esto implica una pérdida de lectores y de ingresos.

En la tercera parte del encuentro hablaron el jefe adjunto de Misión de la UE, Jan Mikoaj Dzieciolowski; la senadora Blanca Rodríguez (Frente Amplio) y el asesor presidencial en Ciencia, Tecnología e Innovación y director del programa Uruguay Innova, Bruno Gili.

Inició Gili argumentando que hay que analizar una posible legislación sobre la IA en base a los distintos problemas que genera en una variedad de ámbitos. Citó a Japón como un modelo alternativo al de la UE, que cayó en la “sobre regulación”.

Rodríguez estuvo de acuerdo con Gili sobre los beneficios que puede traer esta nueva tecnología. “Lo más importante es mejorar la calidad de vida de la gente. Mirar a la IA como amenaza es un problema”, aseveró la integrante del Frente Amplio. Dijo que puede ser una oportunidad para que las personas con menos ingresos puedan acceder a estudios e información que antes eran inaccesibles. Dijo que para que la tecnología pueda ser un factor de crecimiento personal debe llegar a todos, “conquistando derechos, sin perder los adquiridos”.

Goñi, ante una pregunta de la moderadora Mandy Barrios, editora de Audiencias y Suscripciones de Búsqueda, dijo que en temas de tecnología e innovación hay una política de Estado que se viene desarrollando desde hace varios gobiernos. La meta es tener un proceso igualador. Sobre la legislación de la UE opinó que es una manera de proteger los derechos humanos y agregó que tener leyes que no sean regionales es “un suicidio. “Todavía no hay mucha conciencia de lo que hay en juego”, sostuvo.