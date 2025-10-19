El Festival de Japón celebró su 12ª edición en el Museo Blanes y el Jardín Japonés

El programa incluyó una amplia variedad de actividades dedicadas a la cultura japonesa

Directora de Relaciones Internacionales y Cooperacion de la Intendencia de Montevideo Daiana Ferraro, embajador de Japón Kenichi Okada y director interino del Museo Blanes Germán Hasko.

El Festival de Japón volvió a sorprender un año más en el Museo Blanes y el Jardín Japonés, consolidándose como uno de los encuentros culturales más esperados del año. La duodécima edición se celebró el sábado 11, con entrada libre y gratuita, en una jornada marcada por el clima veraniego y una gran afluencia de público.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El programa incluyó una amplia variedad de actividades dedicadas a la cultura japonesa: demostraciones de artes marciales, como aikido, karate, sumo y judo, ceremonias tradicionales del té, presentaciones musicales y charlas sobre el idioma y las costumbres del país. Cada propuesta invitó a conocer y disfrutar diferentes aspectos de la tradición, en un entorno natural que favoreció el encuentro entre culturas.

La presentación oficial tuvo lugar a la entrada del Jardín Japonés, bajo la sombra de un cerezo en flor —símbolo emblemático de la belleza efímera y la renovación en la cultura japonesa—, que ofreció un marco ideal para las palabras de las autoridades.

El embajador de Japón, Kenichi Okada, expresó su entusiasmo por participar por primera vez en el festival; su llegada al país fue hace nueve meses. Con simpatía, comentó: “Ya he probado las milanesas, el chivito, el mate, los bizcochos y el fainá”, y destacó que este evento representa “una oportunidad única para celebrar la amistad entre Uruguay y Japón”. Subrayó, además, el crecimiento sostenido del festival, tanto en número de actividades y stands como en participación del público.

Por su parte, el director interino del Museo Blanes, Germán Hasko, resaltó los profundos lazos que unen a ambos países y el valor simbólico del Jardín Japonés como testimonio vivo de esa relación. “Es una obra de arte que expresa armonía espiritual, belleza y respeto por la naturaleza, reflejando los valores compartidos por nuestras culturas”, señaló.