¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Cuando no hay escuela, hay planes

Las vacaciones de primavera duran una semana. Las ganas de escuchar “me aburro” pueden durar bastante menos. Cinco propuestas para los días sin clases

Oz. El secreto de la Ciudad Esmeralda.

Oz. El secreto de la Ciudad Esmeralda.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La primavera trae unos días sin escuela y, con ellos, la difícil tarea de inventar planes. No hace falta organizar una expedición: una buena historia, un escenario, un libro o un personaje pueden ser suficiente para cambiar el aire. Aquí, cinco propuestas para salir de casa, hacer algo distinto y, de paso, pasarla bien juntos.

Una biblioteca para explorar

Durante las vacaciones de primavera, la Biblioteca Nacional invita a niños, niñas y adolescentes a descubrir sus espacios y colecciones a través de una serie de propuestas gratuitas que combinan lectura, arte y exploración. Entre el 21 y el 25 de setiembre, el Área de Experiencias propone recorrer el edificio, crear, experimentar y mirar la Biblioteca con nuevos ojos.

Leé además

Opa Payasos presenta Salvaje en Sala Zitarrosa. 
Invierno en familia

Cine, teatro y otros planes para aprovechar las vacaciones de julio en Montevideo

Por Redacción Galería
5 libros para leer en estas vacaciones de julio
Exlibris

5 libros para leer en estas vacaciones de julio

Por Redacción Galería
Xime Torres cocina con su hijo Juan Jacinto. 
Un buen plan en casa

4 recetas para cocinar con niños estas vacaciones

Por Clementina Delacroix Cardeza

Para niños y niñas de 6 a 12 años habrá recorridos y actividades de creación, además de un taller de muralismo sobre los vidrios de la institución. Los adolescentes podrán experimentar con escultura, intervención y fototransferencia, a partir de objetos, palabras e imágenes.

Las actividades son gratuitas y tienen cupos limitados. Las inscripciones se realizan a través de la web de la Biblioteca Nacional, donde también se puede ver la programación.

Un clásico que vuelve a escena

Después de conquistar al público, Cenicienta, el Musical regresa estas vacaciones de setiembre al Teatro Astral para volver a contar uno de los grandes clásicos de todos los tiempos. La propuesta combina la magia del cuento de hadas con una mirada actual sobre la valentía, el empoderamiento y la justicia social, en una puesta pensada para disfrutar en familia.

Con más de 20 artistas en escena, ballet, grandes coreografías y un despliegue visual que incluye mapping, luces y vestuario, el espectáculo propone una experiencia que reúne teatro musical y danza.

Del sábado 19 al sábado 26 de setiembre, a las 15 h en el Teatro Astral. Entradas a 987 pesos por Redtickets y en boletería.

Ruperto salta al escenario

El Sapo Ruperto, el entrañable detective creado por Roy Berocay, salta al escenario en formato de comedia musical. El Auditorio Nelly Goitiño del Sodre recibe esta nueva aventura que combina música, humor, misterio y acción, en una propuesta pensada para disfrutar en familia.

La historia comienza cuando una extraña criatura amenaza a los habitantes de los alrededores del arroyo Solís Chico y Ruperto decide investigar qué está sucediendo. Con canciones, 12 artistas en escena y más de 30 títeres especialmente diseñados para el espectáculo, la puesta invita a reencontrarse con personajes queridos y descubrir nuevas aventuras.

Del sábado 19 al sábado 26 de setiembre, a las 15 y a las 17 h. Entradas a 600 y 650 pesos por Tickantel y en boletería.

Una primavera de lobitos

El Galpón abre sus puertas a las infancias con una propuesta que combina teatro y creación. Los días 23, 24 y 25 de setiembre, el público podrá participar de un taller de títeres para crear sus propios lobitos y luego disfrutar de Feroz… Feroz!, una historia sobre Lobi, un pequeño lobo que descubre que no siempre tiene que seguir el camino que otros eligieron para él.

La obra, basada en el libro de Liliana Cinetto y dirigida por Dante Alfonzo, invita a reflexionar con humor y ternura sobre la identidad, la libertad de ser diferentes y la importancia de encontrar el propio camino.

Miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de setiembre. El taller comienza a las 14 y la función a las 15 h, en la sala Atahualpa de El Galpón. Entradas a 650 pesos por Redtickets y en boletería.

Un viaje más allá del arcoíris

Dorothy y sus amigos llegan al escenario para revivir una de las historias más queridas de la literatura infantil en Oz. El secreto de la Ciudad Esmeralda, un musical juvenil que combina aventura, música y fantasía. La propuesta, dirigida por Sebastián Silvera Perdomo, invita a recorrer el mágico mundo de Oz a través de una puesta llena de color y personajes inolvidables.

Con un elenco de jóvenes artistas que cantan y bailan, el espectáculo suma luces, efectos especiales, maquillaje y vestuario para recrear el camino hacia la Ciudad Esmeralda. Una aventura para compartir en familia y volver a encontrarse con Dorothy, el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León.

Del sábado 19 al sábado 27, a las 15 h, en el Teatro Stella D’Italia. Entradas de 500 a 850 pesos por Redtickets y en boletería.

Selección semanal
Conflictividad

El gobierno apela a que se acuerden “servicios mínimos” en la terminal especializada de contenedores

Por Redacción Búsqueda
Bolsas

Cierra una corredora de bolsa; el negocio “no está rindiendo”

Por Redacción Búsqueda
Relaciones bilaterales

Uruguay puede perder toda la “asistencia internacional” de EE.UU. si mantiene el programa de “misiones médicas” cubanas

Por Redacción Búsqueda
Seguridad pública

Estados Unidos suma en Uruguay a un especialista en crimen organizado

Por Juan Francisco Pittaluga

TE PUEDE INTERESAR

Video

Luana: "No tengo vergüenza ni miedo a romper barreras"

Por Federica Ham
Oodi, Helsinki

¿Quién dijo que una biblioteca es aburrida? Un recorrido por Helsinki, Oslo y Copenhague

Por Santiago Perroni
Gustavo Petkoff, Marina Sánchez y Mercedes Lalanne.

Coppélia por el Ballet Nacional del Sodre: entretelones de una nueva versión creada por tres uruguayos

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Matty Matheson

Los secretos de lo que cocina en su casa la estrella de 'The Bear' Matty Matheson en su nuevo libro

Por Cecilia Presa