Cuando no hay escuela, hay planes

La primavera trae unos días sin escuela y, con ellos, la difícil tarea de inventar planes. No hace falta organizar una expedición: una buena historia, un escenario, un libro o un personaje pueden ser suficiente para cambiar el aire. Aquí, cinco propuestas para salir de casa, hacer algo distinto y, de paso, pasarla bien juntos.

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Durante las vacaciones de primavera, la Biblioteca Nacional invita a niños, niñas y adolescentes a descubrir sus espacios y colecciones a través de una serie de propuestas gratuitas que combinan lectura, arte y exploración. Entre el 21 y el 25 de setiembre, el Área de Experiencias propone recorrer el edificio, crear, experimentar y mirar la Biblioteca con nuevos ojos.

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Para niños y niñas de 6 a 12 años habrá recorridos y actividades de creación, además de un taller de muralismo sobre los vidrios de la institución. Los adolescentes podrán experimentar con escultura, intervención y fototransferencia, a partir de objetos, palabras e imágenes.

Las actividades son gratuitas y tienen cupos limitados. Las inscripciones se realizan a través de la web de la Biblioteca Nacional , donde también se puede ver la programación.

Después de conquistar al público, Cenicienta, el Musical regresa estas vacaciones de setiembre al Teatro Astral para volver a contar uno de los grandes clásicos de todos los tiempos. La propuesta combina la magia del cuento de hadas con una mirada actual sobre la valentía, el empoderamiento y la justicia social, en una puesta pensada para disfrutar en familia.

Con más de 20 artistas en escena, ballet, grandes coreografías y un despliegue visual que incluye mapping, luces y vestuario, el espectáculo propone una experiencia que reúne teatro musical y danza.

Del sábado 19 al sábado 26 de setiembre, a las 15 h en el Teatro Astral. Entradas a 987 pesos por Redtickets y en boletería.

Ruperto salta al escenario

El Sapo Ruperto, el entrañable detective creado por Roy Berocay, salta al escenario en formato de comedia musical. El Auditorio Nelly Goitiño del Sodre recibe esta nueva aventura que combina música, humor, misterio y acción, en una propuesta pensada para disfrutar en familia.

La historia comienza cuando una extraña criatura amenaza a los habitantes de los alrededores del arroyo Solís Chico y Ruperto decide investigar qué está sucediendo. Con canciones, 12 artistas en escena y más de 30 títeres especialmente diseñados para el espectáculo, la puesta invita a reencontrarse con personajes queridos y descubrir nuevas aventuras.

Del sábado 19 al sábado 26 de setiembre, a las 15 y a las 17 h. Entradas a 600 y 650 pesos por Tickantel y en boletería.

Una primavera de lobitos

El Galpón abre sus puertas a las infancias con una propuesta que combina teatro y creación. Los días 23, 24 y 25 de setiembre, el público podrá participar de un taller de títeres para crear sus propios lobitos y luego disfrutar de Feroz… Feroz!, una historia sobre Lobi, un pequeño lobo que descubre que no siempre tiene que seguir el camino que otros eligieron para él.

La obra, basada en el libro de Liliana Cinetto y dirigida por Dante Alfonzo, invita a reflexionar con humor y ternura sobre la identidad, la libertad de ser diferentes y la importancia de encontrar el propio camino.

Miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de setiembre. El taller comienza a las 14 y la función a las 15 h, en la sala Atahualpa de El Galpón. Entradas a 650 pesos por Redtickets y en boletería.

Un viaje más allá del arcoíris

Dorothy y sus amigos llegan al escenario para revivir una de las historias más queridas de la literatura infantil en Oz. El secreto de la Ciudad Esmeralda, un musical juvenil que combina aventura, música y fantasía. La propuesta, dirigida por Sebastián Silvera Perdomo, invita a recorrer el mágico mundo de Oz a través de una puesta llena de color y personajes inolvidables.

Con un elenco de jóvenes artistas que cantan y bailan, el espectáculo suma luces, efectos especiales, maquillaje y vestuario para recrear el camino hacia la Ciudad Esmeralda. Una aventura para compartir en familia y volver a encontrarse con Dorothy, el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León.

Del sábado 19 al sábado 27, a las 15 h, en el Teatro Stella D’Italia. Entradas de 500 a 850 pesos por Redtickets y en boletería.