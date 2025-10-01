El Fin de Semana del Patrimonio celebrará el bicentenario con actividades en todo el país

El sábado 4 y el domingo 5 se celebrará una edición que buscará crear espacios para dialogar sobre nuestra identidad como habitantes de Uruguay

Director general de Cultura Carlos Varela y gerente de Prensa del Correo Baltasar Ketchedjian.

La ministra de Cultura interina Gabriela Verde y el subdirector de Cultura de la Intendencia de Maldonado Fernando Cairo.

La presidenta interina de la República Carolina Cosse con el sello creado para la 31° edición del Fin de Semana del Patrimonio.

Con la consigna “1825-1830. Bicentenario en todos los pagos” se llevará adelante el sábado 4 y el domingo 5 la 31ª edición del Día del Patrimonio. La propuesta surgió porque en 2025 se conmemoran dos siglos de los acontecimientos que dieron inicio a un nuevo proceso de lucha por la libertad y la independencia de la Provincia Oriental.

La presentación fue en el Cabildo de Montevideo, lugar en el que funcionó el Parlamento hasta que se trasladó al Palacio Legislativo, inaugurado hace 100 años.

El propósito de esta edición es impulsar la creación de espacios para el intercambio de conocimientos, de experiencias y de encuentros que permitan observar, dialogar y reflexionar sobre nuestra identidad como habitantes del Uruguay.

El director de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Marcel Suárez, confirmó que la apertura se llevará a cabo el sábado 4, a las 9 horas, en la ciudad de Fray Bentos, y el cierre será el domingo 5, a las 18.30 horas, en el Palacio Legislativo.

Además, el sábado partirá una marcha a caballo desde Fray Bentos que tendrá como punto central el sitio donde se desarrolló la batalla del Rincón y terminará el sábado 11 con estaciones gastronómicas y actividades culturales en Sarandí Grande, localidad donde se llevó a cabo la batalla de Sarandí.