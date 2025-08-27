El Hospital Banco de Seguros del Estado renovó la acreditación internacional CARF
Un resultado que ubica al hospital en el reducido grupo del 3% de instituciones acreditadas por CARF que alcanzan este nivel
El Banco de Seguros del Estado (BSE) informó en conferencia de prensa que su hospital superó el proceso de evaluación internacional y renovó la acreditación CARF para sus programas de rehabilitación en dolor, internación y ocupacional. El reconocimiento, válido por tres años, confirma el compromiso del centro con estándares de calidad en la atención de los trabajadores y lo posiciona como referente dentro y fuera de fronteras.
La noticia se dio a conocer el martes 19, luego de que el hospital completara en junio la auditoría realizada por un equipo de especialistas internacionales. Durante varios días los evaluadores recorrieron las instalaciones, observaron el funcionamiento de los servicios, analizaron documentación clínica y administrativa, y mantuvieron entrevistas con funcionarios y pacientes. El examen incluyó más de 2.000 estándares de calidad reconocidos en todo el mundo y concluyó sin recomendaciones de mejora, un resultado que ubica al hospital en el reducido grupo del 3% de instituciones acreditadas por CARF que alcanzan este nivel.
El presidente del BSE, Marcos Otheguy, señaló que la reacreditación es un testimonio de la labor de una empresa pública y de sus trabajadores. Recordó que el banco opera en un mercado competitivo sin requerir asistencia estatal y que, por el contrario, cada año transfiere decenas de millones de dólares a Rentas Generales. Subrayó, además, que el BSE es uno de los principales inversores institucionales de Uruguay y que esas transferencias se transforman en escuelas, liceos, carreteras e infraestructura que contribuye al desarrollo nacional.
El subgerente general, Fernando Repetto, destacó el esfuerzo de los equipos y de la dirección del hospital, que asumieron el proceso de reacreditación con seriedad y compromiso colectivo. Resaltó que la certificación internacional no es un punto de llegada, sino una exigencia de mejora continua que obliga a sostener niveles de desempeño de acuerdo con estándares internacionales. Con esta renovación, el hospital del BSE consolida su papel como centro de referencia en rehabilitación integral y reafirma su misión de ofrecer atención segura y eficiente a los uruguayos en momentos de especial dificultad en su vida laboral y personal.