    jueves 28 de agosto de 2025

    Los bancos públicos avanzan hacia una “asociación más estratégica”

    La atención conjunta en el interior del país es uno de los primeros “hitos” en los que trabajan las gerencias generales del BROU, BHU y BSE

    Álvaro García, en la casa central del BROU.

    Álvaro García, en la casa central del BROU.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Los presidentes de los bancos de Seguros del Estado (BSE), Hipotecario (BHU) y República (BROU) se plantearon desde el inicio de este período que las instituciones se complementen mucho más y analizar cómo “fortalecer” sus capacidades en una “asociación más estratégica”, dijo a Búsqueda el titular de la aseguradora estatal, Marcos Otheguy.

    La intención, precisó, es que la complementación “no solo sea por cuestiones puntuales”, porque en ese sentido pueden hacer “mucho más”. Con esa idea es que “vienen dándose regularmente reuniones de las gerencias generales de los tres bancos”, para fortalecerse como un “sector de banca pública en el Uruguay que cumple un rol fundamental”, apuntó. “Podemos encontrar la forma de complementarnos y poner a disposición de los ciudadanos una oferta de calidad pública y asequible”, afirmó.

    Para el titular del BSE, hay muchas cosas para hacer en conjunto entre las instituciones y dijo que “lo primero que se pueda ver, probablemente, sea algún lugar de atención conjunta. Eso está en carpeta como el ‘hito uno’”. Apuntó que se están analizando lugares en el interior del país de atención común para luego “ver qué cosas se pueden ofrecer”.

    “A uno rápidamente se le pueden ocurrir muchísimas ideas... Una pareja joven que contrata una hipoteca, puede ser la oportunidad para que piensen también en un seguro de vida o a futuro, en un seguro patrimonial o uno complementario de cobertura de salud”, ejemplificó Otheguy. Agregó que ve “muy viable” que se puedan diseñar productos o propuestas “unificadas” de las tres instituciones.

    Posible fusión

    Sobre esa “complementariedad” entre las instituciones se refirió semanas atrás el presidente del BROU, Álvaro García, entrevistado por Búsqueda.

    “Estamos teniendo conversaciones” con el BSE y el BHU para “fortalecer nuestros productos, para hacer sinergia”, comentó. Y en particular sobre el planteo de una absorción del Hipotecario por parte del BROU, García opinó que es un tema a estudiar “en profundidad”.

    Reunido con el Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular para adelantar los lineamientos de la Ley de Presupuesto, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que la fusión de ambas entidades “está a estudio” y con un trabajo “serio” detrás, según publicó El Observador el jueves 21.

