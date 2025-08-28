Los bancos públicos avanzan hacia una “asociación más estratégica”

La atención conjunta en el interior del país es uno de los primeros “hitos” en los que trabajan las gerencias generales del BROU, BHU y BSE

Los presidentes de los bancos de Seguros del Estado (BSE), Hipotecario (BHU) y República (BROU) se plantearon desde el inicio de este período que las instituciones se complementen mucho más y analizar cómo “fortalecer” sus capacidades en una “asociación más estratégica”, dijo a Búsqueda el titular de la aseguradora estatal, Marcos Otheguy.

La intención, precisó, es que la complementación “no solo sea por cuestiones puntuales”, porque en ese sentido pueden hacer “mucho más”. Con esa idea es que “vienen dándose regularmente reuniones de las gerencias generales de los tres bancos”, para fortalecerse como un “sector de banca pública en el Uruguay que cumple un rol fundamental”, apuntó. “Podemos encontrar la forma de complementarnos y poner a disposición de los ciudadanos una oferta de calidad pública y asequible”, afirmó.

Para el titular del BSE, hay muchas cosas para hacer en conjunto entre las instituciones y dijo que “lo primero que se pueda ver, probablemente, sea algún lugar de atención conjunta. Eso está en carpeta como el ‘hito uno’”. Apuntó que se están analizando lugares en el interior del país de atención común para luego “ver qué cosas se pueden ofrecer”.

“A uno rápidamente se le pueden ocurrir muchísimas ideas... Una pareja joven que contrata una hipoteca, puede ser la oportunidad para que piensen también en un seguro de vida o a futuro, en un seguro patrimonial o uno complementario de cobertura de salud”, ejemplificó Otheguy. Agregó que ve “muy viable” que se puedan diseñar productos o propuestas “unificadas” de las tres instituciones.

Posible fusión