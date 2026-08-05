El Museo Gurvich inauguró una muestra que invita a imaginar la ciudad

La exposición La escala Podestá reúne más de 30 maquetas del escultor Octavio Podestá y propone un recorrido por proyectos que transformaron el espacio público, otros que estuvieron cerca de concretarse y algunos que permanecen como ideas

El Museo Gurvich inauguró La escala Podestá. Una exposición de maquetas e ideas para la ciudad, una muestra dedicada al escultor uruguayo Octavio Podestá que reúne más de 30 trabajos realizados a lo largo de su trayectoria y permite conocer el proceso creativo detrás de muchas de sus obras destinadas al espacio público.

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La presentación comenzó sobre el final de la jornada laboral en Ciudad Vieja, cuando el movimiento habitual de quienes salían de trabajar se mezcló con el de quienes llegaban especialmente al museo para acompañar al artista. Poco a poco, la puerta del Museo Gurvich comenzó a llenarse de personas hasta quedar completamente colmada, mientras que en el interior las salas también recibían a un numeroso público que aguardaba la llegada del escultor, de 97 años, reconocido por ser el artista uruguayo con mayor cantidad de esculturas instaladas en el espacio público.

Su ingreso fue recibido con un prolongado aplauso. Acompañado por autoridades del museo y por el curador de la muestra, Federico Lagomarsino, Podestá avanzó lentamente saludando con calidez a cada persona que encontraba a su paso, fueran amigos de toda la vida, colegas o visitantes que simplemente querían agradecerle por su obra. El recorrido hasta el espacio donde se desarrollaron los discursos se transformó en un momento de cercanía entre el artista y el público.

En esta, su primera exposición en el Museo Gurvich, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de las autoridades de la institución y de la directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal. Durante su intervención, Vidal destacó que la muestra representa “una oportunidad extraordinaria” para conocer más de 30 maquetas de un creador fundamental del arte uruguayo y subrayó el valor de la imaginación como motor para construir el futuro de las ciudades. Señaló que es justamente a través de esas ideas, antes de materializarse, donde la sociedad puede proyectar nuevas formas de habitar el espacio público.

La exposición reúne maquetas realizadas por Octavio Podestá a lo largo de varias décadas. Algunas de ellas crecieron de escala y terminaron convirtiéndose en esculturas instaladas en distintos puntos de la ciudad; otras estuvieron muy cerca de concretarse, pero diferentes circunstancias impidieron su realización. También hay proyectos que permanecen como ideas y estudios materiales, que permiten al visitante descubrir una faceta menos conocida del proceso creativo del artista y comprender cómo una obra pública comienza mucho antes de llegar a su destino definitivo.