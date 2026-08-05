¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El Museo Gurvich inauguró una muestra que invita a imaginar la ciudad

La exposición La escala Podestá reúne más de 30 maquetas del escultor Octavio Podestá y propone un recorrido por proyectos que transformaron el espacio público, otros que estuvieron cerca de concretarse y algunos que permanecen como ideas

Directora del Museo Gurvich Vivian Honigsberg, directora nacional de Cultura María&nbsp;Eugenia Vidal, Octavio Podestá y presidente de la Fundación Museo Gurvich Uruguay Russi.&nbsp;

Directora del Museo Gurvich Vivian Honigsberg, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal, Octavio Podestá y presidente de la Fundación Museo Gurvich Uruguay Russi. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Octavio Podestá.

Octavio Podestá.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Martín Gómez y Cecilia Spinoglio&nbsp; junto a Darío Gómez.

Martín Gómez y Cecilia Spinoglio  junto a Darío Gómez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
María Simón y Javier Bassi.

María Simón y Javier Bassi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Andrea Finkelstein, Eugenia Ravera, Emilio Fernández, Agustina Fernández Raggio y Diego Masi.

Andrea Finkelstein, Eugenia Ravera, Emilio Fernández, Agustina Fernández Raggio y Diego Masi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Agustina Nogueira y Sofía Podestá.

Agustina Nogueira y Sofía Podestá.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Museo Gurvich inauguró La escala Podestá. Una exposición de maquetas e ideas para la ciudad, una muestra dedicada al escultor uruguayo Octavio Podestá que reúne más de 30 trabajos realizados a lo largo de su trayectoria y permite conocer el proceso creativo detrás de muchas de sus obras destinadas al espacio público.

La presentación comenzó sobre el final de la jornada laboral en Ciudad Vieja, cuando el movimiento habitual de quienes salían de trabajar se mezcló con el de quienes llegaban especialmente al museo para acompañar al artista. Poco a poco, la puerta del Museo Gurvich comenzó a llenarse de personas hasta quedar completamente colmada, mientras que en el interior las salas también recibían a un numeroso público que aguardaba la llegada del escultor, de 97 años, reconocido por ser el artista uruguayo con mayor cantidad de esculturas instaladas en el espacio público.

Leé además

El artista Octavio Podestá y su propia figura en la muestra de sus maquetas La escala Podestá. 
Artes visuales

En el Museo Gurvich se exhibe ‘La escala Podestá: una exposición de maquetas e ideas para la ciudad’
Coro Nacional de Niños del Sodre.
Música

El Coro Nacional de Niños del Sodre celebró sus diez años de trayectoria

Por Belén Riguetti Aparicio

Su ingreso fue recibido con un prolongado aplauso. Acompañado por autoridades del museo y por el curador de la muestra, Federico Lagomarsino, Podestá avanzó lentamente saludando con calidez a cada persona que encontraba a su paso, fueran amigos de toda la vida, colegas o visitantes que simplemente querían agradecerle por su obra. El recorrido hasta el espacio donde se desarrollaron los discursos se transformó en un momento de cercanía entre el artista y el público.

En esta, su primera exposición en el Museo Gurvich, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de las autoridades de la institución y de la directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal. Durante su intervención, Vidal destacó que la muestra representa “una oportunidad extraordinaria” para conocer más de 30 maquetas de un creador fundamental del arte uruguayo y subrayó el valor de la imaginación como motor para construir el futuro de las ciudades. Señaló que es justamente a través de esas ideas, antes de materializarse, donde la sociedad puede proyectar nuevas formas de habitar el espacio público.

La exposición reúne maquetas realizadas por Octavio Podestá a lo largo de varias décadas. Algunas de ellas crecieron de escala y terminaron convirtiéndose en esculturas instaladas en distintos puntos de la ciudad; otras estuvieron muy cerca de concretarse, pero diferentes circunstancias impidieron su realización. También hay proyectos que permanecen como ideas y estudios materiales, que permiten al visitante descubrir una faceta menos conocida del proceso creativo del artista y comprender cómo una obra pública comienza mucho antes de llegar a su destino definitivo.

El curador de la muestra eligió un camino diferente para presentar la exposición y apeló a los recuerdos personales para explicar su vínculo con la obra de Podestá. “Me voy a animar a decir que esta curaduría empezó hace muchos años, cuando conocí su obra”, comentó.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 19 de octubre, ofreciendo la posibilidad de descubrir el universo creativo de uno de los escultores más importantes del país.

Selección semanal
Finanzas públicas

Jubilaciones: Citibank respalda reforma de las AFAP y alerta por baja del retiro a los 60 años

Por Ismael Grau
Fútbol Uruguayo

Mundial 2030: la mayor productora de eventos del mundo analiza participar en la reforma del Estadio Centenario

Por Juan Francisco Pittaluga
DESTACADOS

Seis películas uruguayas se presentarán ante la industria internacional en Suiza

Por Redacción Búsqueda
Inversiones ganaderas

DGI recurrirá decisión judicial que desestimó su reclamo de cobro por rentas de Conexión Ganadera

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Galería presenta su espacio en Casadeco: el refugio de una periodista de estilo de vida

Galería presenta su espacio en Casadeco: el refugio de una periodista de estilo de vida

Por Federica Chiarino Vanrell
Casas cápsula: la tendencia de arquitectura futurista que llegó a Uruguay

Casas cápsula: la tendencia de arquitectura futurista que llegó a Uruguay

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
La selección de mobiliario, iluminación y accesorios realizada por Estudio Leve combina materiales nobles, como madera, lino, cuero y fibras naturales, para crear ambientes sofisticados, acogedores y auténticos.

Tres apartamentos: tres maneras de habitar

Por Federica Chiarino Vanrell
La diferencia está en los detalles: piezas que transforman cualquier espacio

La diferencia está en los detalles: piezas que transforman cualquier espacio

Por  Guillermina Servian  y Sofía Miranda Montero