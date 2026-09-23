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El pabellón de Italia fue una experiencia para vivir, compartir y experimentar el estilo de vida italiano

El stand tuvo una propuesta que incluyó moda, gastronomía, música y deporte

El secretario de la Cámara Mercantil Uruguay-Italia Mariano Preve, embajador de Italia Fabrizio Petri y el presidente de la cámara Mario Amelotti inauguran el pabellón italiano.

El secretario de la Cámara Mercantil Uruguay-Italia Mariano Preve, embajador de Italia Fabrizio Petri y el presidente de la cámara Mario Amelotti inauguran el pabellón italiano.

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Lucila Castillo
Cónsul honorario de Georgia Luis Augusto Frappola, embajadora de Panamá Gabriela Méndez y embajador de la Unión Europea Petros Mavromichalis.

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Lucila Castillo
Rodolfo Catino, Fernando Arrieta y Luis Atella.

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Lucila Castillo
Caterina y Francesco Brunetti.

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Lucila Castillo
Darío Castiglioni y Jorge Gandini.

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Lucila Castillo
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En esta nueva edición de la Expo Prado, Italia estuvo presente con un pabellón que buscó posicionarse como un espacio de encuentro entre dicho país y Uruguay. Promovió la cultura, la tradición, la innovación y el estilo de vida italianos a través de experiencias gastronómicas, culturales y deportivas. La consigna de este 2026 fue “La cucina italiana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la Unesco”. Transmitió la premisa de que Italia no solo se degusta: se vive, se comparte y se experimenta.

La inauguración oficial fue el lunes 14, en un acto que incluyó la presentación de un informe sobre el crédito italiano junto con la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande).

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En su discurso, el embajador Fabrizio Petri sostuvo que el montaje del estand implica tiempo y trabajo por parte de la misión diplomática. “Tiene un valor simbólico muy importante”, aseguró. Esta es la segunda vez que la Cámara Mercantil Uruguay-Italia está a cargo del pabellón.

Petri manifestó: “Descubrir nuestras raíces es algo extremadamente emotivo, especialmente considerando la belleza de los territorios italianos, de donde desciende el 40% de los uruguayos. Se trata, además, de una importante herramienta para conectar aún más nuestros países en el marco del común interés para el turismo sostenible”.

De esta forma, el pabellón de Italia invitó a los visitantes a vivir un recorrido por su cultura, disfrutando de sus sabores, su diseño y su estilo de vida en una experiencia que conectó tradición e innovación.

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