¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Llega una nueva Semana del Cine Italiano a Life Alfabeta

Durante siete días se proyectarán ocho películas. Algunas de ellas serán la comedia La vita va così, de Riccardo Milani, La città di pianura, de Francesco Sossai, Breve storia d’amore, de Ludovica Rampoldi y Per te un drama de Alessandro Aronadio

Tres adioses, dirigida por Isabel Coixet, es una de las películas que se proyectarán durante la Semana del Cine Italiano.&nbsp;

Tres adioses, dirigida por Isabel Coixet, es una de las películas que se proyectarán durante la Semana del Cine Italiano. 

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Llega a Uruguay la Semana del Cine Italiano, una propuesta que busca resaltar la cultura cinematográfica contemporánea de este país mediterráneo, llevada adelante con la colaboración de la Embajada de Italia en Montevideo, el Instituto Italiano de Cultura, ENEC Cine, Buen Cine y Cultural Alfabeta.

Durante siete días se proyectarán ocho películas. Algunas de ellas serán la comedia La vita va così, de Riccardo Milani, La città di pianura, de Francesco Sossai, Breve storia d’amore, de Ludovica Rampoldi y Per te un drama basado en hechos reales de Alessandro Aronadio, entre otras.

Leé además

Arte gráfico de la Semana del Cine Italiano.
Video
Cine

Italian Screens: la Semana del Cine Italiano trae nueve estrenos a Montevideo
Maite Alberdi (a la izquierda) durante el rodaje de Un hijo propio.
Video
Streaming

‘Un hijo propio’: el caso de la mujer que fingió un embarazo durante meses y la película de Netflix que lo cuenta
se estrena pepita la pistolera de lucia puenzo y luisana lopilato
Video
Recomendado

Se estrena 'Pepita la pistolera' de Lucía Puenzo y Luisana Lopilato

“Esta es una oportunidad para descubrir historias, personajes, emociones y miradas que llegan desde distintas regiones de Italia, a través de una selección de películas recientes y de diferentes géneros. Durante una semana, el público podrá acercarse a nuevas voces del cine italiano y apasionarse con una oferta cinematográfica que combina grandes tradiciones con temas y lenguajes muy actuales”, señaló Francesco Brunetti, vicejefe de Misión de la Embajada de Italia.

Selección semanal
Conflictividad

El gobierno apela a que se acuerden “servicios mínimos” en la terminal especializada de contenedores

Por Redacción Búsqueda
Bolsas

Cierra una corredora de bolsa; el negocio “no está rindiendo”

Por Redacción Búsqueda
Relaciones bilaterales

Uruguay puede perder toda la “asistencia internacional” de EE.UU. si mantiene el programa de “misiones médicas” cubanas

Por Redacción Búsqueda
Seguridad pública

Estados Unidos suma en Uruguay a un especialista en crimen organizado

Por Juan Francisco Pittaluga

TE PUEDE INTERESAR

Video

Luana: "No tengo vergüenza ni miedo a romper barreras"

Por Federica Ham
Oodi, Helsinki

¿Quién dijo que una biblioteca es aburrida? Un recorrido por Helsinki, Oslo y Copenhague

Por Santiago Perroni
Gustavo Petkoff, Marina Sánchez y Mercedes Lalanne.

Coppélia por el Ballet Nacional del Sodre: entretelones de una nueva versión creada por tres uruguayos

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Matty Matheson

Los secretos de lo que cocina en su casa la estrella de 'The Bear' Matty Matheson en su nuevo libro

Por Cecilia Presa