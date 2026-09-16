Llega una nueva Semana del Cine Italiano a Life Alfabeta
Durante siete días se proyectarán ocho películas. Algunas de ellas serán la comedia La vita va così, de Riccardo Milani, La città di pianura, de Francesco Sossai, Breve storia d’amore, de Ludovica Rampoldi y Per te un drama de Alessandro Aronadio
Tres adioses, dirigida por Isabel Coixet, es una de las películas que se proyectarán durante la Semana del Cine Italiano.
Llega a Uruguay la Semana del Cine Italiano, una propuesta que busca resaltar la cultura cinematográfica contemporánea de este país mediterráneo, llevada adelante con la colaboración de la Embajada de Italia en Montevideo, el Instituto Italiano de Cultura, ENEC Cine, Buen Cine y Cultural Alfabeta.
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Durante siete días se proyectarán ocho películas. Algunas de ellas serán la comedia La vita va così, de Riccardo Milani, La città di pianura, de Francesco Sossai, Breve storia d’amore, de Ludovica Rampoldi y Per te un drama basado en hechos reales de Alessandro Aronadio, entre otras.
“Esta es una oportunidad para descubrir historias, personajes, emociones y miradas que llegan desde distintas regiones de Italia, a través de una selección de películas recientes y de diferentes géneros. Durante una semana, el público podrá acercarse a nuevas voces del cine italiano y apasionarse con una oferta cinematográfica que combina grandes tradiciones con temas y lenguajes muy actuales”, señaló Francesco Brunetti, vicejefe de Misión de la Embajada de Italia.